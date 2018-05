Esto dijeron los candidatos a consejeros de BBVA Bancomer

Cuatro de los cinco candidatos (faltó López Obrador) fueron invitados especiales de la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer.

En este espacio, los candidatos expusieron ante los banqueros sus propuestas de nación y abordaron temas como la reforma educativa, la actividad empresarial del país y del panorama político que se vive actualmente.

Anaya defiende a los empresarios

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, dijo que los empresarios son pieza clave de la economía y la generación de empleo, en defensa de la IP ante las críticas de Andrés Manuel López Obrador, que la semana pasada protagonizó una disputa con parte de la clase empresarial.

“Necesitamos generar más empleadores, pues son los grandes aliados para generar los empleos que necesita la gente”, dijo durante su participación en el Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2018 del BBVA Bancomer.

Asimismo, Anaya dijo sentir admiración por los empresarios y advirtió que como ha sucedido en otras partes del mundo, cuando la política se entromete con la vida empresarial, cae la inversión.

“No hay que ver a los empresarios como los enemigos, sino como los grandes aliados para que crezca la economía y para que se generen los empleos y la gente pueda vivir mejor”, apuntó, aunque dijo que sus comentarios no son en defensa de los empresarios.

Durante su discurso, el aspirante del PAN, que ocupa el segundo lugar en la mayoría de las encuestas, atacó a AMLO, al asegurar que “no conviene” al país porque generará incertidumbre.

Las encuestas no resuelven las elecciones, asegura Meade

El abanderado de Todos por México, José Antonio Meade, dijo que las encuestas no resuelven las elecciones, por lo que confía en que será el vencedor en los comicios de julio.

En ese sentido, señaló ejemplos como la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, e incluso las elecciones en México durante 2016, ya que en esos casos el resultado final fue totalmente distinto a lo que marcaban los sondeos.

“En las elecciones no se predice con encuestas, porque se toma la decisión en un entorno diferente, y lo que yo estoy cierto de

que va a acabar pasando es que, en esta elección, al final, frente a la boleta, frente al riesgo, vamos a optar por la confianza”, dijo en su participación en el evento de BBVA Bancomer. Asimismo, destacó que el que estará en la papeleta será él, no el PRI.

Meade destacó el combate a la pobreza como una de las principales necesidades del país, y en ese sentido señaló que México tiene que cerrar tres brechas: la que hay entre hombre y mujer; entre el norte y el sur; y “la que hay entre un México en donde muchos tienen y muchos no tienen”.

“El Bronco” desaira las encuestas: “se venden al mejor postor”

Jaime Ródriguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la presidencia, desestimó las encuestas que lo ubican al fondo de las preferencias electorales y calificó de una “mentira” esos resultados y que los encuestadores “se venden al mejor postor (…) yo no les creo y lo he demostrado siempre, que las encuestas no son una realidad”.

“Ése es un tema que no debemos de permitir, así que abusados, abusados. Las encuestas no son una realidad y se los voy a demostrar”, dijo.

Asimismo, a pregunta de la moderadora, el gobernador con licencia de Nuevo León descartó declinar por algunos de sus rivales en la contienda electoral, y dijo confiar en que seguirá creciendo en las preferencias de cara a la elección de julio próximo.

Por otra parte, “El Bronco” dijo que una de sus propuestas es bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 35 al 30%, así como eliminar este impuesto a quienes ganan menos de 10,500 pesos, ya que el salario de un bienestar de una persona debe ser aproximadamente de 335 pesos, no de los 80 pesos del salario mínimo.

“Si lo quitamos (el ISR) esa gente estará bien y producirá mejor, que pagar impuestos sea fácil y sencillo”, ya que “la gente reacciona cuando le bajas la carga fiscal y pagan, y pagan más”.

No hay estrategia clara para combatir el crimen: Zavala

La candidata independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala, dijo que, si bien se puede asociar la crisis de inseguridad por la que pasa México con el sexenio pasado liderado por su esposo el expresidente Felipe Calderón, en la actual administración no ha existido una estrategia clara para combatir al crimen.

De acuerdo con el diario el Economista, en su participación en la Reunión de Consejeros de BBVA Bancomer, Zavala señaló que parte de la razón por la que repuntó el crimen es porque el Estado retrocedió en sus funciones.

“Ahorita ni hubo estrategia ni se enfrentó a los criminales. Qué fue lo que pasó; cuando tú retiras al Estado y no enfrentas a los criminales el crimen sube y eso lo vimos incluso en las ciudades donde ya se habían estregados estadísticas que se había reducido la violencia. Cuando abandonas a las instituciones de seguridad, cuando generas una debilidad del Estado o cuando no hay una presencia del Estado en todos los sentidos, la presencia del Estado no sólo se ve en una policía, se ve en una educación que funcione, se ve en una Reforma Educativa que realmente se aplique, se ve en empresas que estén seguras”, dijo.

La candidata independiente aseguró que para resolver el tema de la inseguridad se debe asumir el problema y “decir la verdad”, fortalecer a las policías y adquirir mayores tecnologías para combatir al crimen.

Andrés Manuel López Obrador declinó asistir a la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer argumentando que necesitaba ocuparse de otros asuntos.