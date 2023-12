Desde su presentación a fines del año pasado, ChatGPT de OpenAI y la familia GPT de grandes modelos de lenguaje que lo impulsan han sido imbatibles. En este sentido, se espera que Gemini de Google, sea la IA más poderosa jamás construida.

Lo que se sabe al momento es que tendrá capacidades multimodales sofisticadas, dominará conversaciones, lenguaje y contenido de estilo humano, comprenderá e interpretará imágenes, codificará de manera prolífica y efectiva.

Asimismo, se sabe que impulsará datos y análisis, y será utilizado por los desarrolladores para crear nuevas aplicaciones y API de IA. En un futuro próximo, se puede esperar que Gemini exista (o incluso impulse) la mayoría de los productos y servicios de Google.

Si bien las estimaciones varían, hay predicciones que revelan que el mercado de IA generativa se disparará a 1.3 billones de dólares durante la próxima década, frente a solo 40,000 millones de dólares en 2022. Si bien el hardware y la infraestructura representarán la mayor parte de este total, se espera que el software de IA generativa genere casi 280,000 millones de dólares de ingresos para 2032.

Por su parte, será un buen negocio para los creadores del buscador de buscadores, ya que Gemini puede impulsar el crecimiento del negocio de computación en la nube de Google.

El punto es que Gemini Pro, el segundo modelo Gemini más capaz, que está disponible en Google Cloud a partir de hoy, tiene un as en la manga: Gemini Ultra, el más potente, disponible después de que Google complete controles de seguridad adicionales y ajustes.

En segundo lugar, Gemini impulsará y mejorará las aplicaciones y servicios propios de Google. La herramienta de inteligencia artificial basada en chat Bard de la compañía ahora utiliza una versión mejorada de Gemini Pro, y Google planea llevar Gemini a la Búsqueda, Ads, Chrome y otros productos con el tiempo.

Esto es lo que sabemos de Gemini IA, la nueva herramienta de Google que podría destronar a ChatGPT

De esta manera, no es descabellado pensar que la IA representa una amenaza existencial para el negocio principal de búsqueda de Google, por lo que la empresa debe asegurarse de liderar el camino en la integración de la tecnología en la experiencia de búsqueda.

En tercer lugar, los negocios de teléfonos inteligentes Android y Pixel de Google se beneficiarán del Gemini Nano, el más pequeño de los tres modelos Gemini.

Gemini Nano se ejecutará directamente en teléfonos inteligentes con Android 14, lo que permitirá a los desarrolladores de Android integrar IA en sus aplicaciones. Los dispositivos Pixel 8 Pro de Google ya se han actualizado para utilizar Gemini Nano para funciones de IA generativa en el dispositivo.

Google entrenó los modelos Gemini en sus unidades de procesamiento Tensor, en lugar de las GPU Nvidia que se utilizan ampliamente en la industria. Dado lo escasas y costosas que se han vuelto las GPU para centros de datos más potentes de Nvidia a medida que el frenesí de la IA cobra fuerza, el uso por parte de Google de chips de IA personalizados podría brindarle una importante ventaja de costos a medida que entrena modelos de IA generativos cada vez más capaces.

Así es como Google, de una vez, ha disipado en gran medida cualquier preocupación de que estaba irremediablemente atrasado en la carrera de la IA generativa. Si bien OpenAI, respaldado por Microsoft, es uno de los primeros líderes, Gemini de Google tiene el potencial de potenciar el negocio de IA de la compañía, especialmente una vez que Ultra esté disponible a principios del próximo año.

Todavía quedan algunas preguntas para Google relacionadas con si la IA cambiará la economía de los negocios principales de publicidad y búsqueda, ya que ejecutar grandes modelos de IA no es barato y la empresa no tiene más remedio que adoptarla en su negocio de búsqueda. No obstante, los chips de IA personalizados ayudarán en la ecuación de costos, pero sólo hasta cierto punto.

Con información de Google y Nasdaq.

