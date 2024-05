“CDMX será el mejor lugar para invertir y vivir la mejor experiencia turística”: Santiago Taboada

Durante un encuentro con líderes del sector turismo de la CDMX, el candidato a la Jefatura de Gobierno firmó una serie de acuerdos en materia de seguridad, promoción nacional e internacional, así como el rescate de los atractivos turísticos tradicionales.

Por otra parte, el candidato agregó que “CDMX va a ser el mejor lugar para invertir, para desarrollar, pero sobre todo, para vivir la mejor experiencia turística del país… Necesitamos un sector de servicios y turismo vivo, generador de empleos, también de la cara de la Ciudad de México, de esa que todos queremos retomar, pero, sobre todo, de esa que durante 27 años ha quedado en el abandono”.



Asimismo, Taboada señaló que el turismo ha sufrido, en los últimos años, la inseguridad, principalmente en el delito de extorsión. “No queremos que una de las condiciones para que la gente no venga a la ciudad sea la inseguridad… lo vamos a hacer, no solamente retomando y fortaleciendo la policía turística, sino vamos a regresar a un esquema de proximidad de policía de cuadrantes, para que prácticamente todas las zonas turísticas de la ciudad sean blindadas de la delincuencia… todos los servicios de vigilancia, de tecnología que ustedes implementen en sus negocios, puedan estar conectados en tiempo real al C5 de la Ciudad de México, el cual pasaremos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.



Destacó además que retomará la marca CDMX, así como las oficinas de promoción de la Ciudad en distintas partes del mundo, “tenemos que ir por los turistas, ir al mundo, abrir los ojos y ver a la Ciudad de México como lo que es: el lugar más importante de este país. Tenemos que, precisamente abrir estas oficinas de promoción turística de la Ciudad de México que nos permitan, no solamente traer más turistas, traer más inversiones”.



En otro pasaje de su contacto con los integrantes del sector, Taboada condenó que el gobierno de la ciudad haya tomado todo el Fondo de Promoción Turística para destinarlo a otras partidas. “Uno de los compromisos que quiero hacer el día de hoy, es que ese fondo, a partir de que yo sea jefe de gobierno, la composición del comité que definirá los fondos, el recurso, el ejercicio mismo de este dinero, tendrá mayoría el sector de turismo de esta ciudad. No voy a permitir que se sigan robando el dinero del fondo de promoción turística y que no se implementen en estrategias, en que la ciudad se posicione como el destino turístico número uno de este país; para mí, esa será una prioridad”, explicó.



Además, apuntó que la eliminación de la promoción turística al fondo mixto, así como la falta de desarrollo y competitividad han dañado a quienes conforman a este sector. “La Ciudad de México está en el lugar 29 de 32 en atracción de inversión, eso no lo digo yo, lo dice World Justice Project del 2022. En el lugar 43 de 48 en competitividad”.

“CDMX será el mejor lugar para invertir y vivir la mejor experiencia turística”: Santiago Taboada



Escena del encuentro del candidato Santiago Taboada con líderes del sector turístico de la ciudad.



Hacia el final, el abanderado del PAN, PRI y PRD indicó que desde la Jefatura de Gobierno le dará impulso a los grandes eventos para detonar la atracción turística de la CDMX, tales como el Mundial de Futbol, “vamos a ampliar la línea 2 para llegar al Estadio Azteca en Metro y recibir a mucha gente que va a venir a la ciudad. No solamente queremos que estén en la Ciudad de México los cinco partidos que tenga la Selección Nacional, sino vamos a desarrollar, junto con ustedes, la estrategia para hacer el ‘mes del mundial’. Queremos que la gente llegue con mucha anticipación, disfrute todas las zonas históricas, turísticas, gastronómicas y se vaya con un buen sabor de boca”.



En línea, detalló que se ampliarán los horarios de la vida nocturna en la Ciudad de México hasta las 5 de la mañana para que la gente viva de noche de manera segura y se mueva también en un transporte público las 24 horas, “no creo en esta política prohibicionista, lo único que ha hecho es hacer un sector clandestino”.



Finalmente, el candidato de la coalición “Va X La CDMX” sostuvo que, a menos de 30 días de ganar la Jefatura de Gobierno, le devolverá a la capital del país la posibilidad de engrandecerla, “creemos que una Ciudad de México con crecimiento, con futuro, con turismo, con seguridad es posible. El cambio viene para el turismo en la Ciudad de México”.

