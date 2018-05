Esto es lo que se sabe del robo millonario tras el hackeo a los bancos

El Banco de México (Banxico) confirmó que, por medio de un ciberataque, hubo un robo millonario a bancos comerciales a finales de abril y los usuarios todavía estamos viviendo repercusiones al momento de hacer transferencias electrónicas. Esto es lo que se conoce hasta el momento del hecho.

¿Cómo fue? El hackeo no fue dirigido al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), sino a las aplicaciones o plataformas con las cuales las instituciones financieras se conectan al SPEI. Desde bancos, los ciberdelincuentes enviaron órdenes para mover dinero a cuentas falsas en otras entidades bancarias y cómplices sacaron los retiros en efectivo en docenas de sucursales. No se descarta que los hackers hayan recibido ayuda desde adentro de los bancos. Las autoridades aseguran que el ataque fue contenido.

¿Qué bancos fueron afectados? Lorenza Martínez, directora del Sistema de Pagos del Banco de México (Banxico), reportó que cinco grupos financieros mexicanos fueron afectados. Banorte es el único banco que ha reconocido que fue víctima del ataque, pero se ha sabido que también Citibanamex y BanBajío están entre los involucrados. Banxico también señaló que una casa de bolsa pequeña fue perjudicada.



¿Cuánto fue robado? Aunque la investigación sigue por medio de un análisis forense virtual y las autoridades no han fijado una cifra oficial, ha trascendido que el monto sustraído podría ser de entre 300 y 400 millones de pesos. Aunado a esto, según el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, algunas de las transacciones hechas por los hackers fueron bloqueadas y el dinero no pudo ser retirado.

¿El dinero de los usuarios fue tocado? Tanto Banxico como la ABM han señalado que en ningún momento el dinero de los cuentahabientes fue tocado y que las futuras transacciones están seguras.

¿De quién era el dinero robado? De los bancos. Con las operaciones que hicieron los hackers no tocaron el dinero de ninguna cuenta personal, sino que sustrajeron dinero de las cuentas de las empresas financieras en Banxico. No obstante, los bancos cuentan con seguros que cubren justamente los ataques cibernéticos, por lo que aparentemente no tendrán pérdidas.

¿Qué consecuencias hay? Debido a las medidas que se implementaron tras el ciberataque, para los usuarios comunes hay básicamente dos consecuencias: