Estos fueron los bancos con más quejas de usuarios en CDMX en 2019

Las quejas en contra de los bancos por parte de usuarios en la Ciudad de México aumentaron 18.8% en 2019 con respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Esta dependencia llevó a cabo 23,690 controversias en defensa de los usuarios en contra de los bancos el año pasado, 3,741 más que en 2018.

Las quejas, además, representan 70.2% del total de controversias que abrió la Condusef a entidades financieras, las cuales sumaron 33,769, 12.1% más que en 2018; detrás de los bancos, las aseguradoras fueron las recibieron más quejas, con 5,995 asuntos.

Los bancos con más reclamaciones fueron BBVA, Banamex, Banorte y HSBC México, pues en su conjunto se llevaron el 50.4% del total.

La Condusef resalta el incremento de 69.8% de controversias que reportó HSBC México respecto al mismo periodo de 2018, al pasar de 1,669 asuntos a 2,834.

Los productos por los cuales hubo más reclamaciones fueron las tarjeta de crédito, tarjeta de débito y seguro de daños de automóviles, que en total acumularon 50% de las reclamaciones.

Destaca, apuntó la Condusef en un comunicado, el incremento de 44.5% en las reclamaciones por cajeros automáticos, respecto al mismo periodo de 2018.

Las principales causas por las cuales se presentaron las controversias fueron consumos no reconocidos, con 7,634 casos; negativa en el pago de la indemnización en seguros, con 2,880 asuntos; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, con 1,556, y transferencia electrónica no reconocida en cuentas de depósito, con 1,471.

Estos problemas en conjunto representaron el 40% del total del quejas.