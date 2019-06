Estos serían los primeros mercados en los que Huawei desplegaría red 5G

En medio de las turbulencias comerciales por el desacuerdo con el gobierno de Donald Trump, la china Huawei no frena sus planes sobre la red 5G, e incluso ya tiene mayor claridad sobre cuáles serán los primeros mercados en los que desplegaría esta tecnología, detalla Andrew Williamson, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la firma de telecomunicaciones.

“Si no me equivoco, creo que el Reino Unido será uno de los primeros, por el momento no hay muchos países que hayan lanzado redes nacionales, o probablemente sea Corea, ya que hace unos meses lanzó la primera red nacional, pero hay otros países que vienen detrás, así que considero que serán el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, porque han estado rastreando sobre la implementación 5G en los mercados. Mucho de esto tiene que ver con cómo se encuentran los países actualmente en cuanto a la asignación del espectro y del marco regulatorio que deben establecer”, detalla el directivo.

Respecto a México, Williamson considera que “se está tomando su tiempo” y lo ve como uno de los países que va lento, aunque matizó señalando que a China le pasó lo mismo: “era sorprendente que los analistas dijeran que no tenían contratos, pero es porque el gobierno de China no había decidido lanzar las licencias de contrato para 5G, apenas ahora hemos visto que comenzó con la implementación 5G en las ciudades más importantes”.

Añadió que la empresa sigue trabajando fuerte en la red 5G con nuestros clientes y, según sus últimos reportes, se tienen 46 contratos en vigor a nivel mundial y 120 mil estaciones base de esta tecnología.

Se están iniciando las producciones y las ventas, pero aún es muy temprano en términos de implementación y despliegue de la red 5G, pero se ha probado en varios mercados, incluyendo a Latinoamérica; sin embargo, muchos países aún están pensando en los entornos de regulación, la asignación de espectro, etcétera, pero realmente esperamos que en el 2020 ya se pueda comercializar la infraestructura 5G, finaliza Williamson.

