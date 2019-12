Estos son los 5 libros favoritos de Bill Gates en 2019

Por Tracy Wang

Cada diciembre, a Bill Gates le gusta hacer un balance de los logros del año pasado, incluidos todos los libros que ha leído. Siguiendo esta tradición navideña, la segunda persona más rica del mundo acaba de lanzar sus cinco mejores elecciones para 2019 en GatesNotes, su blog personal.

“Este año leí un poco más de ficción de lo habitual”, escribió el billonario ratón de biblioteca. “No fue una decisión consciente, pero me sentí atraído por historias que me permitieron explorar otro mundo”. Los cinco finalistas incluyen sólo una novela, pero abarcan temas que van desde la salud pública hasta la historia estadounidense (incluido un libro sobre “todo”).

Éstas son las selecciones que nos harán dormir mejor, ser mejores padres y, lo más importante, ser mejores lectores:

An American Marriage de Tayari Jones. Ambientada en el sur de Estados Unidos, esta novela cuenta la conmovedora historia de una pareja de raza negra que se enfrenta al encarcelamiento y los efectos de éste en su relación. Para los lectores que buscan algo que les haga reflexionar, Gates promete que “te encontrarás cautivado por él a pesar del tema tan difícil”.

These Truths de Jill Lepore. Gates describe esta historia de 800 páginas de los Estados Unidos como “el relato más honesto y valiente de la historia estadounidense que he leído”. A diferencia de otros historiadores en el género, Lepore maneja diversos puntos de vista para exponer todas las profundas contradicciones de nuestro país. Este libro llena todos los huecos de la historia de los Estados Unidos que no se enseñan en la escuela.

Growth de Vaclav Smil. Bill Gates ha dicho que espera un nuevo lanzamiento de Vaclav Smil “de la forma en que algunas personas esperan la próxima película de Star Wars”. El libro número 39 de Smil explora una pregunta urgente: ¿cómo deberíamos reconciliar el crecimiento futuro con la preservación a largo plazo de nuestro planeta? Gates no sólo desafía a veces el análisis de Smil, sino que también advierte que algunas secciones se leen como un manual de ingeniería: ¡alegría para los nerds de la ciencia!

Prepared por Diane Tavenner. Para los padres ansiosos que buscan una guía práctica, Gates recomienda Prepared. A través de la historia de las Escuelas Públicas de Alto Rendimiento Summit, Tavenner comparte consejos sobre cómo los padres pueden enseñar a los niños a vivir una buena vida, no sólo ingresar a una buena universidad.

Why We Sleep por Matthew Walker. Gates relata sus noches llenas de cafeína durante los primeros días de Microsoft, cuando pensaba que “dormir mucho era perezoso”. Walker, director del Centro para la Ciencia del Sueño Humano de la UC Berkeley, convenció a Gates de que su falta de sueño podría haberle pasado factura. El libro incluso provocó que el billonario cambiara sus hábitos de la hora de acostarse. Para los lectores que buscan vivir un 2020 más saludable, Why We Sleep es un gran comienzo.

¿Un libro que sorprendentemente no figura en la lista? El de su esposa. La primavera pasada, Melinda Gates lanzó The Moment of Lift, un llamado de empoderamiento para la igualdad de género (no te preocupes, Gates de todas formas le dio una reseña brillante aquí).

Para saber más sobre lo que Bill Gates está leyendo en 2019 y más allá, visita el blog literario GatesNotes.

