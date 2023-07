Estos son los equipos de Fórmula 1 más valiosos de 2023

En 2021, la escudería suiza Sauber estaba lista para vender una participación mayoritaria en su equipo de Fórmula 1, Alfa Romeo Racing, a Andretti Autosport por alrededor de 350 millones de dólares, dijeron a Forbes dos personas con conocimiento de las negociaciones. Cuando el acuerdo fracasó, Sauber recurrió a Audi y terminó desprendiéndose de una participación minoritaria en enero por US$650 millones, casi duplicando el precio en solo 15 meses, con una ganancia que podría superar ese monto.

Hoy en día, incluso ese precio de venta mejorado parece una ganga. Forbes ahora valora a Alfa Romeo Racing en 900 millones de dólares, según sus ingresos estimados de 210 millones de dólares para 2023.

Es una historia similar a la de Alpine, cuyo propietario, Renault, reveló el mes pasado que había vendido una participación del 24% a un grupo liderado por RedBird Capital Partners y Otro Capital en un acuerdo que valoró al equipo en poco más de 900 millones de dólares. Las condiciones del acuerdo se fijaron hace ocho meses, según personas familiarizadas con las negociaciones, y Forbes cree que el equipo ahora podría estar valorado en 1,400 millones de dólares.

En promedio, los diez equipos de la Fórmula 1 valen 1,880 millones de dólares, según las estimaciones de Forbes, lo que supone un increíble aumento del 276% del promedio de 500 millones de dólares registrado por Forbes la última vez que calculó el valor de estas escuderías en 2019 (utilizando cifras de ingresos de 2018). Ferrari lidera el camino una vez más con una valoración de 3,900 millones de dólares, un salto del 189% desde 2019, con Mercedes muy cerca con 3,800 millones de dólares después de un aumento del 274%.

La ganancia es en gran parte el resultado del movimiento de la F1 en 2021 para implementar un límite de costos que limita cuánto pueden gastar los equipos, con la barra establecida en una base de 135 millones de dólares para 2023 (excluyendo ciertos gastos como motores y salarios de pilotos, así como ajustes por inflación).

Los cambios en las reglas, junto con la popularidad de la serie de Netflix Drive to Survive y un nuevo calendario de carreras (con un Gran Premio agregado a Miami y uno que llegará a Las Vegas en noviembre), han ayudado a despertar un nuevo interés en un deporte cuya audiencia televisiva había estado en declive, elevando los ingresos del equipo de un promedio de 220 millones de dólares en 2018 a 380 millones de dólares este año, según estimaciones de Forbes.

Aún más importante, el límite de gasto puso fin a una era en la que los mejores constructores gastaban más de 400 millones de dólares anuales, dinero que tendrían dificultades para recuperar independientemente de qué tan bien se desempeñaran en la pista, e introdujo el concepto de rentabilidad en esta industria.

En 2018, los diez equipos de la serie en junto perdieron casi 200 millones de dólares en ingresos operativos (en el sentido de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). Este año, Forbes estima que los equipos combinados obtendrán casi 600 millones de dólares en Ebitda.

Incluso los equipos en la parte posterior de la parrilla están obteniendo tantos ingresos de la F1 que necesitan alcanzar solo alrededor de 50 millones de dólares en ingresos de patrocinios para cubrir el límite de gasto, dijo una fuente a Forbes, y ese es un objetivo muy realista a pesar de que los equipos más pequeños obtienen aproximadamente el 65% de sus ingresos del fondo central y un 35% de patrocinios (para los equipos más grandes la división suele ser un 60% en patrocinios y un 40% en ingresos centrales).

El resultado es que los inversores están dispuestos a comprar a múltiplos de ingresos mucho más altos, con el promedio de los diez equipos de la serie hasta 4.9, desde 2,3 en las valoraciones de Forbes en 2019.

Por ejemplo, en un acuerdo que se cerró en enero de 2022 a un precio negociado en 2020, Ineos Industries adquirió un tercio del capital de Mercedes-Benz Grand Prix Limited a un valor empresarial (capital más deuda neta) de 850 millones de dólares, o menos de dos veces los ingresos. Si bien ese número no es del todo representativo porque el acuerdo también incluyó el patrocinio y otros factores, la nueva valoración de Forbes de Mercedes casi triplica ese múltiplo de ingresos, en 5.4.

Mientras tanto, las fuentes le dicen a Forbes que Red Bull recientemente rechazó una oferta de más de 1,000 millones de dólares por su equipo AlphaTauri, cinco veces más de lo que valía hace cuatro años cuando era conocido como Toro Rosso. El múltiplo de ingresos del equipo ahora es de hasta 4.3, según las estimaciones de Forbes, desde 1.2 en 2019.

Las acciones de seguimiento de la Fórmula 1 han experimentado un aumento similar. Liberty Media Corporation compró la serie en enero de 2017 por solo 4.5 veces los ingresos. Hoy en día, las acciones se venden por 6.6 veces los ingresos.

Y hay mucho más potencial por delante, particularmente con los ingresos de televisión, después de que la F1 aumentara su audiencia en Estados Unidos un 36% año tras año a un promedio de 1.2 millones por carrera en 2022. En su acuerdo actual con Walt Disney (ESPN, ESPN + y ABC), la F1 dio un paso masivo de 17 veces en sus derechos de televisión en Estados Unidos, a un valor anual promedio de 83 millones de dólares al año desde 2023 hasta 2025.

A nivel mundial, la audiencia de la Fórmula 1 promedió 70 millones de dólares por carrera en 2022, y se espera que los derechos de medios globales de la competición superen los 1,000 millones de dólares este año y alcancen los 1,400 millones de dólares para 2029, según un informe reciente de Seaport Research Partners. “La F1 tampoco tiene pausas publicitarias en carrera, pero creemos que hay formas creativas de obtener ingresos adicionales para ESPN / ABC”, escribió Seaport.

ENCONTRAR UN NUEVO EQUIPO

Seaport Research Partners estimó el crecimiento de los derechos de medios de la Fórmula 1 en los próximos años, señalando: “Los derechos de los medios de F1 incluyen crecimientos del 4% y diferentes escalones tras las renovaciones, pero asumimos que los pasos de recuperación del mercado podrían comenzar a moderarse a partir de aquí, a menos que la F1 demuestre la capacidad de negociar algunas actualizaciones en relación con otras ligas”.

Además, los ingresos deberían beneficiarse de una mayor promoción de Live Nation Entertainment, que es propiedad en un 31% de Liberty Media y ha ayudado a la F1 a organizar experiencias similares al Super Bowl de varios días de duración para muchos de sus fines de semana de carreras.

Este año, la compañía estará aún más directamente involucrada en ayudar a la Fórmula 1 a autopromocionar su Gran Premio inaugural de Las Vegas, que se espera que genere alrededor de 500 millones de dólares en ingresos relacionados con la venta de boletos y la hospitalidad para la F1, según Seaport, mientras que al mismo tiempo genera decenas de millones de dólares en tarifas de Ticketmaster para Live Nation.

El futuro también se ve brillante a nivel de escuderías. La mayoría de los acuerdos de patrocinio estuvieron bloqueados durante años, por lo que en muchos casos, los equipos aún no han podido aumentar sus tasas para capitalizar el aumento del interés.

Al otro lado de la parrilla, la Fórmula 1 está lista para pisar el acelerador.

#1 • FERRARI

3,900 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 680 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 115 millones de dólares

Director general: Frédéric Vasseur

El piloto de Ferrari Charles Leclerc celebra primer puesto en la clasificación del Azerbaijan Grand Prix

DAN MULLAN/GETTY IMAGES

Ferrari es sinónimo de Fórmula 1, habiendo competido en la serie desde su temporada inaugural en 1950. Si bien el equipo es actualmente cuarto en la clasificación, el Cavallino Rampante ha ganado 16 campeonatos de constructores, siete más que cualquier otro.

#2 • MERCEDES

3,800 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 700 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 192 millones de dólares

Director general: Toto Wolff

Bala de plata: Con 7 campeonatos, Lewis Hamilton de Mercedes es el piloto de F1 con mayor número de campeonatos (junto a Michael Schumacher).

Después de asumir la marca Mercedes para la temporada 2010, el equipo realizó una de las carreras más dominantes en la historia del deporte, ganando ocho campeonatos consecutivos de constructores de 2014 a 2021. Detrás del piloto estrella Lewis Hamilton y el prometedor George Russell, la escudería ha vuelto al segundo lugar en la clasificación de 2023 después de un decepcionante tercer lugar el año pasado.

#3 • RED BULL RACING

2,600 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 510 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 85 millones de dólares

Director general: Christian Horner

Él es el número 1: El piloto de Red Bull Max Verstappen es doble campeón de la F1 y lidera el campeonato en 2023. MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

Red Bull rompió la racha ganadora de Mercedes al capturar el campeonato de constructores el año pasado y tiene casi asegurado repetir el título, con Max Verstappen habiendo ganado ocho de diez carreras en 2023, y su compañero de equipo Sergio Pérez como ganador de otras dos.

#4 • MCLAREN

2,200 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 490 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 58 millones de dólares

Director general: Andrea Stella

Niño prodigio: El piloto de McLaren Lando Norris logró su primer podio en 2020en el Grand Prix de Austria

MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

McLaren se recuperó de un comienzo difícil de la temporada con una prometedora actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña este mes, ya que Lando Norris corrió hasta un segundo lugar. Entre los equipos actuales, solo Ferrari ha estado en la serie más tiempo que McLaren, que hizo su debut en 1966.

#5 • ALPINE

1,400 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 325 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 50 millones de dólares

Director general: Otmar Szafnauer

El equipo de Alpine agregó tres propietarios famosos este año. PETER FOX-GETTY IMAGES

Propiedad y anteriormente conocida como Renault, Alpine fue noticia recientemente con la venta de una participación minoritaria significativa a RedBird Capital Partners y Otro Capital. Los inversores también incluyeron a tres actores de Hollywood: los propietarios de Wrexham AFC, Ryan Reynolds y Rob McElhenny, y la estrella de Creed, Michael B. Jordan.

#6 • ASTON MARTIN

1,375 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 290 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 32 millones de dólares

Director general: Mike Krack

Top de tops: El piloto de Aston Martin Fernando Alonso celebra después del Grand Prix de Miami.

DAN ISTITENE/GETTY IMAGES

Aston Martin firmó con el popular piloto Fernando Alonso antes de esta temporada y actualmente está al alza, quedando en tercer lugar en la clasificación de constructores en 2023 con una lista de valiosos patrocinios.

#7 • ALPHATAURI

1,125 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 260 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 20 millones de dólares

Director general: Franz Tost

Sin Bull: Se espera que el equipo AlphaTauri, propiedad de Red Bull, cambie de marca en 2024. PETER FOX / GETTY IMAGES

Uno de los dos equipos de F1 propiedad de Red Bull, AlphaTauri, se dirige a una reorganización, con un cambio de marca esperado para 2024 y el director del equipo, Franz Tost, será reemplazado por el director de carreras de Ferrari, Laurent Mekies. En un movimiento sorpresa este mes, el equipo reemplazo al piloto Nyck de Vries por Daniel Ricciardo por el resto de la temporada.

#8 • ALFA ROMEO

900 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 210 millones de dólares| EBITDA estimado en 2023: 25 millones de dólares

Director general: Alessandro Alunni Bravi

Ciao por ahora: El equipo Alfa Romeo será renombrado como Audi en 2026.

PAUL CROCK/GETTY IMAGES

El equipo está listo para abandonar el nombre de Alfa Romeo el próximo año antes de cambiar su marca como Audi en 2026. El fabricante de automóviles alemán compró una participación minoritaria en el equipo en enero y también ingresará a la serie como fabricante de motores en 2026, cuando las nuevas reglas requieran que los automóviles funcionen con combustibles sostenibles con mayor potencia eléctrica.

#9 • HAAS

780 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 180 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023: 2 millones de dólares

Director general: Guenther Steiner

Team America: Haas es el único constructor de F1 basado en Estados Unidos.

JON HOBLEY/GETTY IMAGES

Haas es el equipo más joven de la F1, habiendo ingresado a la serie en 2016, y el único con sede en los Estados Unidos, la misma que tiene el equipo Nascar del fundador Gene Haas en Kannapolis, Carolina del Norte. (También tiene instalaciones en Inglaterra e Italia). Haas tiene un nuevo acuerdo de patrocinio en 2023 con MoneyGram después de abandonar Uralkali de Rusia en marzo de 2022 a raíz de la invasión de Ucrania.

#10 • WILLIAMS

725 millones de dólares

Ingresos estimados en 2023: 160 millones de dólares | EBITDA estimado en 2023 -5 millones de dólares

Director general: James Vowles

Estancado: Williams tiene la segunda mayor cantidad de campeonatos de F1, pero no ha ganado un título en más de 25 años. DAN ISTITENE/GETTY IMAGES

Williams es uno de los equipos con más historia de la F1, ya que se unió a la serie en 1977 y ganó nueve campeonatos de constructores, la segunda mayor cantidad después de Ferrari.

Aún así, la impresionante infraestructura y la escasez de equipos de Fórmula 1, con el CEO de la serie, Stefano Domenicali, diciendo recientemente que “diez equipos son más que suficientes para crear el espectáculo, o el negocio, y la atención que queremos ver en la pista”, apuntalan la valoración de Williams.

METODOLOGÍA

Las valoraciones de Forbes se compilaron a partir de información obtenida de presentaciones públicas y documentos privados, como las valoraciones realizadas a equipos por los bancos, y de entrevistas con ejecutivos de la industria, analistas, banqueros e inversores. Forbes calculó sus valoraciones en función de las estimaciones de ingresos de 2023 porque, con el crecimiento explosivo de la serie y la temporada ahora a la mitad, las cifras de ingresos disponibles para 2022 habrían producido valores de equipo que no reflejaban las expectativas actuales en el mercado. Los ingresos provienen de operaciones de F1 y excluyen negocios auxiliares, como la venta de motores. Los valores de cada equipo son valores de empresa (patrimonio más deuda neta), y las cifras de EBITDA son ganancias de operaciones continuas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Todas las cifras se convirtieron a dólares estadounidenses según los tipos de cambio al 7 de julio de 2023 (£ 1 = US$ 1,28; € 1 = US$ 1,09).

Artículo publicado originalmente en Forbes US