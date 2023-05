Estos son los hongos y bacterias que viven en los billetes en la CDMX

Todos los días se intercambian billetes sucios en la Ciudad de México. Y esa suciedad está integrada por bacterias, hongos y virus que viven en los billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos sin que hasta el momento generen enfermedades o problemas a las personas que pague con ellos cuando van al supermercado, Metro, autobús, restaurantes, mercados y otros tantos productos y bienes y servicios.

“De manera parcial podemos concluir con estos resultados que existe una gran diversidad microbiana en los billetes, e incluye a organismos que habitan normalmente en la piel, aunque existen particularidades en cada sitio de muestreo”, revela un estudio realizado por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La proporción de genes de virulencia y 5 resistencia a antibióticos fue muy baja con respecto al total de genes predichos, lo que sugiere una baja proporción de patógenos en los billetes y no representan un riesgo, siempre y cuando se mantenga una higiene adecuada después de manipular los billetes, señala la investigación a la que tuvo acceso Forbes México.

“Encontramos una batería de genes que codifican para proteínas que potencialmente podrían degradar materiales como algodón y polipropileno”, dice la investigación pedida por el Banco de México para conocer cómo se desgastan los billetes.

“Los billetes tienen un ciclo de vida y periódicamente, aquellos no aptos para su circulación y que han sufrido un claro deterioro son reemplazados por piezas nuevas”.

Cada año la capacidad de producción de billetes es de mil 730 millones de piezas. El reemplazo de las piezas representa hasta el 80 por ciento de la producción total, calcula la Dirección General de Emisión del Banco de México (Banxico).

“El papel moneda no apto es desechado y los residuos son enviados a un relleno sanitario, lo cual puede generar un problema ambiental”, expone la UNAM.

Los investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos utilizaron técnicas de microbiología, secuenciación masiva de ADN y bioinformática para caracterizar la diversidad microbiana y patógenos de los billetes de 20, 50 100 y 200 pesos movidos en la Ciudad de México.

A partir de la información genética fue posible determinar la presencia de organismos patógenos, con la búsqueda de genes de virulencia y resistencia a antibióticos.

“El uso de soluciones sanitizantes tanto en los billetes como en las manos de las personas que manipulan el dinero, podría contribuir a una baja carga microbiana en los billetes”, expone.

También la estabilidad de los microorganismos depende de la cantidad de nutrientes que pueda haber en la superficie de los billetes y la competencia que haya por ellos entre los microorganismos, agrega el estudio de la UNAM.

Estas son las bacterias de mayor relevancia.

Kocuria palustris son cocos Gram (+) de la familia Microccaceae, incluye 17 especies de las cuales la mayoría son aerobias estrictas.

Son parte de la microbiota de la piel del humano y muchas de estas especies se han aislado de muestras de origen ambiental y animal (suelos, agua marina, carnes, pollos).

Stenotrophomonas maltophilia: Inicialmente conocido como Pseudomonas, es un bacilo Gram (-) no fermentador con una importancia creciente como agente nosocomial.

Se comporta como un patógeno oportunista, produciendo infecciones a pacientes inmunodeprimidos.

Tiene una escasa virulencia por lo que no afecta a pacientes sanos, pero puede encontrarse en el suelo, el agua, los vegetales y los animales, así como en diferentes ambientes hospitalarios.

Los factores predisponentes más frecuentes son padecer una enfermedad tumoral, neutropenia, diabetes mellitus, recibir tratamiento inmunosupresor o antibióticos previos de amplio espectro.

Enterobacter: Son organismos Gram (-), anaerobios facultativos, de la familia de las Enterobacteriaceae.

Como regla general todas las enterobacterias presentan, debido a su baja permeabilidad de su membrana externa, resistencia a la penicilina, oxazoil penicilina, (Oxacilina, cloxacilina, etc.), clindamicina, lincomicinas, glicopéptidos (vancomicina y teicoplanina), y macrólidos.

Las especies del género Enterobacter se encuentran ampliamente en la naturaleza y, a menudo, forman parte de la microbiota intestinal de humanos y animales.

Las infecciones por Enterobacter pueden incluir bacteriemia , infecciones del sistema respiratorio, infecciones de la piel y los tejidos blandos, infecciones del tracto urinario (ITU), endocarditis, infecciones intraabdominales, artritis séptica, osteomielitis, infecciones oftálmicas y del sistema nervioso central (SNC).

También tienen importancia clínica como patógenos oportunistas nosocomiales, asociándose cada vez más con sepsis neonatal e infecciones en huéspedes inmunocomprometidos que conducen a infecciones del torrente sanguíneo.

Las especies de Enterobacter son ubicuas y están muy bien adaptadas al medio ambiente en las instituciones de salud. Pueden sobrevivir en la piel y en superficies secas, así como replicarse en fluidos contaminados.

Cloacae presente (como microbiota local) en el aparato digestivo humano, se han reportado casos de infecciones del tracto urinario, de heridas quirúrgicas e incluso bacteriemia. No obstante, lo más frecuente son infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos.

Bugandensis es una especie recientemente descrita, asociada con sepsis neonatal, altamente virulenta.

Klebsiella es un género de bacterias inmóviles, Gram (-) y anaerobias facultativas y con una prominente cápsula de polisacáridos. Klebsiella es un frecuente patógeno humano, se identificaron dos especies de pneumoniae y variicola.

La pneumoniae, dentro de este género bacteriano, está implicada principalmente en infecciones nosocomiales. Es el agente causal de infecciones del tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos, e infecciones de heridas quirúrgicas.

Son especialmente susceptibles los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, neonatos, pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes mellitus o alcohólicos.

Causa alrededor del 1 por ciento de las neumonías bacterianas y puede causar condensación hemorrágica extensa del pulmón.

Además, en ocasiones provoca infección del aparato urinario y bacteriemia a partir de lesiones focales en pacientes debilitados que puede terminar con la vida del paciente.

Algunas de las complicaciones más frecuentes son el absceso pulmonar y el empiema.

Variicola es una especie de bacteria que originalmente se identificó como un endosimbionte benigno en las plantas, pero desde entonces también se ha asociado con enfermedades en humanos y ganado.

Pantoea agglomerans: Es una bacteria ubicua comúnmente aislada de superficies de plantas, semillas, frutas y heces de animales o humanos, es un bacilo Gram (-). Estudios más recientes han demostrado que agglomerans tiene una amplia variedad de compuestos con actividad antimicrobiana que pueden derivarse de ella. Estos compuestos incluyen: herbicolina , pantocinas, fenazina entre otros.

Además, los compuestos de agglomerans pueden actuar como conservadores de alimentos, tener propiedades de biorremediación y ser capaces de luchar contra patógenos dañinos en las plantas.

En ocasiones, se ha informado que agglomerans es un patógeno oportunista en pacientes inmunocomprometidos, que causa infecciones de heridas, sangre y vías urinarias.

Las infecciones generalmente se adquieren a partir de partes de vegetación infectadas que penetran en la piel. Los fluidos intravenosos o los productos sanguíneos contaminados rara vez son el agente causal.

Leclercia adecarboxylata: El aislamiento de esta bacteria es poco frecuente. Es un bacilo anaerobio Gram (-), perteneciente a la familia de las Enterobacterias. Se encuentra en el ambiente, así como también en el tracto gastrointestinal de animales y humanos.

Algunas colonias pueden presentar un pigmento amarillo no difusible. Crece bien de 30 a 37°C pero no así a 42°C. Entre las características bioquímicas más importantes de esta bacteria están: oxidasa negativa, reducción de nitratos positivo, no fermentan el sorbitol, no poseen descarboxilasa ni betaglucuronidasa y son móviles.

En cuanto a su reacción a los antibióticos, es sensible a la mayoría de uso clínico. Ha sido reportado como agente causal en casos de sepsis, infecciones de piel y partes blandas, y peritonitis, en especial, en huéspedes inmunocomprometidos.

En el 2019, se registró en diversas zonas hospitalarias en el estado de Jalisco, un brote de infecciones de esta bacteria (no común).

Se identificaron 69 casos de Infección en el Torrente Sanguíneo, de los cuales 51 pacientes se dieron de alta de acuerdo al criterio epidemiológico (aunque ya no tenían la bacteria siguieron hospitalizados por sus enfermedades de base) y 16 dados de alta y enviados a su domicilio.

Se presentaron dos fallecimientos, de los cuales sólo uno fue asociado al brote de la bacteria por parte del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica.

Staphylococcus es un género de bacteria Gram (+), que está presente en la mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves, incluyendo un total de 51 especies, de las cuales 17 se pueden aislar del ser humano.

Las especies que se asocian con más frecuencia a las enfermedades en humanos son Staphylococcus aureus (el miembro más virulento y conocido del género).

En el estudio realizado se lograron identificar 4 especies de Staphylococcus: xylosus, epidermidis, carnosus, simulans y xylosus como la mayoría de las especies de estafilococos, es coagulasa negativa y existe como comensal en la piel de humanos y animales y en el medio ambiente.

Parece ser mucho más común en animales que en humanos y se ha identificado muy ocasionalmente como una causa de infección humana, pero en algunos casos puede haberse identificado erróneamente.

Epidermidis es un organismo comensal aislado muy frecuentemente en muestras biológicas sin que tenga repercusión clínica, pero su capacidad para crear biopelículas, puede ser su principal factor de virulencia, en dispositivos como catéteres o prótesis valvulares, hacen también a esta especie una de las causas más comunes de infección nosocomial.

Carnosus se aisló originalmente de salchichas secas y está involucrado en la producción de productos cárnicos.

Simulans resulta un patógeno animal bien establecido que afecta a vacas, ovejas, cabras y caballos.

Los reportes de simulans como microorganismo implicado en infecciones humanas son raros, pero se ha relacionado con infecciones osteoarticulares y endocarditis de válvula nativa.

Anteriormente clasificado como agente oportunista raro, incluso considerado como contaminación en cultivos.

Una gran diversidad de especies del género Bacillus han demostrado tener actividad antagónica contra diversos microorganismos fitopatógenos de cultivos agrícolas, tales como maíz, arroz, frutales, entre otros.

Safensis es una bacteria Gram (+), formadora de esporas y con forma de bastón, es un quimioheterótrofo aeróbico y es altamente resistente a la sal y la radiación UV.

Safensis afecta el crecimiento de las plantas, ya que es un poderoso productor de hormonas vegetales, y también actúa como una rizobacteria promotora del crecimiento de las plantas, mejorando el crecimiento de las plantas después de la colonización de las raíces.

Psychrobacter es un género de bacterias aerobias Gram(-), osmotolerantes7 , oxidasa positiva, psicrófilas o psicrotolerantes que pertenecen a la familia Moraxellaceae y a la clase Gammaproteobacteria.

La forma suele ser de cocos o cocobacilos. Algunas de esas bacterias se aislaron de humanos y pueden causar infecciones humanas como endocarditis y peritonitis. Este género de bacterias es capaz de crecer a temperaturas entre -10 y 42 °C. Psychrobacter se encuentra en una amplia gama de hábitats húmedos y salinos fríos, pero también en hábitats cálidos y ligeramente salinos. El lipopolisacárido hipoacilado aislado de Psychrobacter cryohalolentis y Psychrobacter arcticus induce una respuesta inflamatoria moderada mediada por TLR4 en los macrófagos y tal bioactividad de LPS puede resultar en la falla de la eliminación bacteriana local y sistémica en los paciente.

