Estos son los planes de la firma europea ABB para un México más electrificado

La electrificación es la vía para llegar a la sostenibilidad y esta es una de las grandes oportunidades para la empresa de origen sueco-suizo ABB, la cual se ostenta como líder mundial. Muchos países en el mundo donde tiene presencia esta firma, estas tendencias ya se mueven rápidamente y en México eventualmente sucederá, prevé.

En entrevista con Forbes México, el presidente del Negocio de Electrificación de ABB, Morten Wierod, señaló que la compañía quiere mostrar cómo se puede utilizar la tecnología para impulsar un futuro sostenible, no solo para sus clientes, sino también para sus propias operaciones, las cuales pretende que sean 100% neutras en carbono hacia 2030

“En muchas de las áreas somos líderes, al menos en la posición número uno en la carga de vehículos eléctricos, pero también en el campo de la media tensión, es decir, los equipos de conmutación de tensión que utilizan las compañías eléctricas o las industrias, (…) también estamos entre el número uno o el 2 de la mayoría de los mercados de productos eléctricos”, dijo.

Para Morten Wierod, la electrificación y las tecnologías disponibles para hacer esa transición energética son la respuesta, pero esto conlleva inversiones masivas, el cual considera son el mayor desafío.

Además, apunta que no se va a terminar el uso de los combustibles fósiles por completo, pues hay muchas aplicaciones de la vida diaria que los requieren como en la industria química, de la ropa, entre otras, pero donde sí cree que no se deben usar más es para la generación de energía eléctrica.

Una perspectiva a futuro es que las inversiones para la electrificación se seguirán realizando; “no veo ninguna desaceleración”, afirmó.

Aun con un 2023 retador por las condiciones macroeconómicas y geopolíticas, ABB espera un buen año, pues muchas economías donde tiene presencia mantendrán una mayor recuperación tras la pandemia de Covid-19; si bien, no descarta baches en el camino.

El mayor optimismo se tiene sobre Estados Unidos: la compañía espera que su crecimiento en este negocio sea de 2 dígitos.

Respecto a la posición de ABB en electromovilidad, Wierod reiteró que son líderes en electrificación y recarga de coches y autobuses.

“Queremos mantenerlo con el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya tenemos el cargador más grande y rápido, de 360 kilovatios, que permite cargar el coche en menos de 20 minutos o 15 minutos”, indicó..

Pero también quiere aportar más tecnología que se pueda usar para el ahorro energético en industrias y hogares. Entre 2000 y 2020, el consumo mundial de energía eléctrica se duplicó y se duplicará de nuevo en los próximos 20 años; “el mundo se está volviendo eléctrico”, dice.

México, en el mapa de ABB

Por su parte, Vicente Magaña, director general de ABB México, dijo que en el país, uno de sus grandes negocios son los cargadores para vehículos eléctricos, pues sus ventas son 3 veces mayores al crecimiento de venta de estos autos.

Otro proyecto importante en el país, es el Tren Maya, donde están desarrollando los sistemas de impulsión.

Y también en el tema de ciudades inteligentes, pues se habla que para 2030, pueda duplicarse o más de duplicarse el la cantidad de ciudades en todo México, de 400 a casi 900.

“Esas ciudades van a requerir con sistemas de transporte, agua, alimentación, seguridad y de sistemas de salud, algunos de esos hospitales que se están creando están viendo el futuro integrado, no solamente los sistemas eléctricos, sino están integrando una plataforma, en este caso ABB Ability -que nosotros le damos para poder monitorear de manera activa la parte de calidad de energía, uso eficiente de energía y también la parte de seguridad-“.

Magaña dice que un México más electrificado, que es lo que está sucediendo a nivel global, puede ir desde 1.5 hasta cuatro veces el crecimiento propio del del Producto Interno Bruto.

Pero para esto lo que ayuda son las política públicas, cuando hay la disponibilidad de electricidad.

“Cuando se decide que van a poner una gran cantidad de datos en el Bajío, he escuchado que definen cuál va primero y en qué capacidad porque no hay capacidad para todo ,se habla que puede haber entre 600 hasta los 900 mega watts de de de capacidad de de aún no disponible”.

También señaló que con la relocalización de empresas gracias al nearshoring, hay oportunidad para la industria 4.0.

“Tenemos una manufactura de clase mundial, una mano de obra calificada que es capaz de competir en un contexto global realmente y que eso ayuda a a decir que es el momento para México de atraer odas esas inversiones que se fueron en China y que se están capitalizando acá”.

