En lo que sabemos cuándo llega a México, esto se necesita para la Apple Card

Después que Apple anunció el lanzamiento de su nuevo producto, una tarjeta de crédito denominada Apple Card prevista para comenzar a funcionar en el próximo verano en Estados Unidos, los primeros cuestionamientos que saltan a la vista es que si esta novedosa forma de pago y consumo llegará a México.

Aunque esta información es escueta, ya que la firma no ha anunciado cuáles serán los países en los que estará disponible y para qué fechas, lo que sí es que Apple ya hizo públicos los datos sobre cómo podrán obtener los usuarios de la firma este nuevo producto, al menos en Estados Unidos.

Cómo solicitar la Apple Card

1. Vea si es elegible

Para obtener la Apple Card, debe cumplir con estos requisitos:

Tener 18 años o más, dependiendo del estado en el que viva.

Ser ciudadano de Estados Unidos o residente legal. Con una dirección residencial de Estados Unidos, que no sea un apartado postal.

Si es ciudadano estadounidense, también puede usar una dirección militar.

Poseer un iPhone compatible con la última versión de iOS.

Use la autenticación de dos factores con su ID de Apple.

Inicie sesión en iCloud con su ID de Apple.

Si tiene un congelamiento en su informe de crédito, debe levantarlo temporalmente para solicitar la Apple Card.

Es posible que deba verificar su identidad con una licencia de conducir o una identificación estatal.

2. Inicie su solicitud

Primero, asegúrese de haber iniciado sesión en iCloud con su ID de Apple. Luego, abra la aplicación Wallet en su iPhone y toque el botón Agregar. Seleccione Apple Card y toque Continuar.

Necesita un iPhone compatible con la última versión de iOS.

3. Complete su información

Siga los pasos en las siguientes pantallas para proporcionar esta información:

Su nombre y apellido, fecha de nacimiento y número de teléfono.

Su dirección de domicilio

Los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y país de ciudadanía.

Su ingreso anual, que puede incluir ingresos de trabajo por cuenta propia, ingresos de jubilación, dividendos de inversión y más

Si se le solicita más información, sepa qué hacer.

4. Acepte los términos y condiciones

Toque Aceptar para aceptar los Términos y condiciones de la Apple Card.

5. Acepte su oferta

Cuando se aprueba su solicitud, se le muestra un límite de crédito inicial y una oferta de APR. Para aceptar la oferta, toque Aceptar Apple Card. Tiene hasta 30 días para aceptar su oferta y su puntaje de crédito no se verá afectado hasta que lo acepte.

Si acepta, Apple Card se agrega a Wallet en su iPhone.

Para rechazar su oferta, solo toque “No, gracias”.

Después de aceptar su oferta, puede comenzar a usar la Tarjeta Apple para hacer compras con Apple Pay. Cuando realiza compras con Apple Card, puede comenzar a recuperar un porcentaje de cada compra como Daily Cash.

Puede configurar Apple Card como su tarjeta de pago predeterminada para Apple Pay, App Store, Apple Music y otros servicios de Apple, y también solicitar su tarjeta Apple titanium física después de aceptar su oferta.

Por su parte Goldman Sachs en su hoja informativa sobre esta tarjeta de Cupertino, señala que en el momento en que se crea una cuenta, se agregará automáticamente una tarjeta digital a su Apple Wallet en el dispositivo requerido que utilizó para solicitar una cuenta.

“Puede usar tarjetas para realizar transacciones en su cuenta. Puede agregar una tarjeta a sus dispositivos elegibles, pero usted

debe mantener un dispositivo requerido con una tarjeta digital para administrar su cuenta electrónicamente”, señala el documento.

Señala que sin un dispositivo requerido, solo serás posible administrar la cuenta comunicándose al banco por teléfono o correo, y su estado de cuenta mensual solo se le enviará por correo electrónico o correo.

“Si no mantiene un dispositivo requerido, podemos cerrar su cuenta. Si realiza modificaciones no autorizadas en su dispositivo elegible, como deshabilitar los controles de hardware o software (por ejemplo, a través de un proceso a veces denominado “jailbreak”), es posible que su dispositivo elegible ya no sea elegible para acceder o administrar su cuenta”.

Otra de las cosas que destaca Goldman Sachs en este acuerdo es que reconocer que el uso de un dispositivo elegible modificado en relación con su cuenta está expresamente prohibido, constituye una violación de este Acuerdo, y podría resultar denegado o limitado de su acceso o inclusive cierre de la cuenta.

Goldman Sachs hace otro señalamiento en el tema de alguna solicitud de alguna tarjeta física para algún compañero y detalla que si el usuario lo solicita, le enviará una tarjeta física que puede usar para realizar transacciones desde su Cuenta, sin embargo cita que se reservará el derecho de rechazar cualquier solicitud de tarjeta física que consideremos irrazonable o abusiva. No puede obtener una Tarjeta física transferibles para que otra persona la use.

Sobre las transacciones rechazadas, Goldman Sachs, detalla que podrá rechazar las transacciones por cualquier motivo, incluido por sospecha de fraude o real, la violación de la ley aplicable, su incumplimiento en virtud de este acuerdo, o si excede su límite de crédito.

“No somos responsables ante usted ni ante ninguna otra persona si no autorizamos una Transacción, incluso si el cargo está dentro de su límite de crédito o no está en incumplimiento. Si rechazamos una transacción, podemos avisar a la persona que intentó realizar la transacción que fue rechazada. No somos responsables si alguien se niega a aceptar su tarjeta.