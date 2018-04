EU ordena salida personal de Nicaragua

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el lunes que ordenó la salida de familiares de empleados del Gobierno estadounidense y autorizó la salida de su personal oficial en Nicaragua debido a las frecuentes protestas y crímenes violentos.

Al menos ocho personas han muerto en Nicaragua en las últimas manifestaciones en contra del plan del Gobierno de Managua de reformar su sistema de seguridad social. El presidente Daniel Ortega anunció el domingo la cancelación del polémico proyecto.

Daniel Ortega anunció ayer la cancelación de una controversial reforma al sistema de seguridad social que originó violentas protestas en el país a lo largo de cinco días y dejaron un saldo de 27 personas muertas y decenas de heridos.

Ortega dijo en un mensaje televisado durante un encuentro con empresarios de zonas francas, que el Consejo Directivo de Seguridad Social decidió dar marcha atrás a la reforma que establecía un alza a partir de julio próximo del aporte de los trabajadores y empleadores, y reducía las futuras pensiones.

En su comparecencia, Ortega aludió igualmente al mensaje del Papa Francisco, quien llamó a “evitar el derramamiento de sangre sin sentido” en Nicaragua. “Todos queremos que cese la violencia”, dijo Ortega.

No obstante, Ortega comparó a los manifestantes con pandilleros como los que actúan en el norte de Centroamérica.

“Esto nos obliga a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas. Combatirlas para que no sigan actuando de la forma que actúan, que no se sigan matando entre ellos mismos y que no vayan a asaltar establecimientos”, dijo.

