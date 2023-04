La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) instó este lunes a “proteger” a los más pequeños y “ponerse al día con la vacunación infantil”, y recordó que, desde que comenzó la pandemia en 2020, cerca de 1.2 millones de niños se han saltado en Europa alguna dosis contra el sarampión o la rubéola, dada la desinformación y presión sanitaria.

Con motivo de la Semana Europea de la Inmunización, la EMA inició una campaña en las redes sociales bajo el lema #CadaDosisCuenta para recordar la “importancia de la vacunación de rutina”, disponible para todos los grupos de edad, y para “protegernos de enfermedades peligrosas” como el sarampión, la rubéola, la hepatitis o la meningitis, entre otras.

“Las interrupciones causadas por la COVID-19 en la atención médica y en nuestra vida personal han causado graves retrasos en la recepción de vacunas de rutina, lo que ha tenido consecuencias significativas en nuestras comunidades en toda la Unión Europea (UE)”, recordó la agencia, con sede en Ámsterdam.

La EMA puso de ejemplo de vacunas infantiles el virus del sarampión, que es seis veces más contagioso que la gripe y, hace dos décadas, era una de las principales causas de muerte entre los niños, con una de cada cinco personas contagiadas en riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Entre el 2000 y 2018, las muertes por sarampión disminuyeron un 73 % en todo el mundo, y las vacunas previnieron unas 23.2 millones de muertes en este período, contabilizó la EMA.

Pero, advirtió, a pesar de los “beneficios obvios de la protección” lograda con las vacunas, más de 1,2 millones de niños en la región europea no han sido vacunados con alguna dosis contra diferentes virus desde que comenzó la pandemia.

Lee más: Así fue la metamorfosis de Twitter tras un año a la sombra de Elon Musk

Europa insta a ponerse al día con vacunas infantiles de sarampión y rubéola

“No podemos quedarnos pasivos ante amenazas como el sarampión, la poliomielitis, la difteria o el tétanos”, alertó la agencia europea.

Advirtió de que las mujeres embarazadas no vacunadas que contraen rubéola tienen un alto riesgo de aborto espontáneo o síndrome de rubéola congénita en sus bebés, mientras que la falta de vacunación de menores de 9 a 14 años contra el virus del papiloma humano (VPH) es grave porque una infección puede dar lugar a algunos tipos de cáncer en la edad adulta.

Sin embargo, las teorías de la conspiración que han rodeado en los últimos años a las vacunas han llevado a muchos a desconfiar de su utilidad, poniendo en riesgo su salud. La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, recuerda que “entender cómo funcionan las vacunas puede salvar su vida o la de un ser querido” e instó a quienes tienen dudas a preguntar a su médico, farmacéutico o enfermero.

“Dada la cantidad sin precedentes de desinformación que estamos viendo, asegúrese de obtener los datos de fuentes fiables basadas en la ciencia. Los resultados de búsqueda en Internet no siempre son correctos, y las opiniones aleatorias que inundan las plataformas de redes sociales no siempre tienen en mente su mejor interés y no deberían etiquetarse fácilmente como datos científicos”, agregó Cooke.

Un informe publicado por Unicef muestra que 67 millones de niños en todo el mundo “se ha saltado una o más vacunas durante estos tres años debido a la interrupción del servicio causada por sistemas de salud sobrecargados y el desvío de recursos escasos, conflictos y fragilidad, y disminución de la confianza” en la inmunización lograda con vacunas.

Con información de EFE.

Te puede interesar: ¿Cumple ChatGPT con la protección de datos? Hay motivos para la incertidumbre