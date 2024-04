Europa investigará a Meta por su gestión de la desinformación rusa

Se espera que los reguladores de la Unión Europea abran una investigación sobre Meta Platforms ante la preocupación de que la empresa no hace lo suficiente para contrarrestar la desinformación procedente de Rusia y otros países, informó el lunes The Financial Times.

Los reguladores sospechan que la moderación de contenidos de Meta no va lo suficientemente lejos como para detener la difusión de publicidad política que corre el riesgo de socavar el proceso electoral, dice el medio, citando a dos personas con conocimiento del asunto.

Pero no se espera que la Comisión Europea señale a Rusia en su declaración, que se espera para el lunes, y sólo se referirá a la manipulación de la información por agentes extranjeros, según el artículo.

Meta y la Comisión Europea no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

Decenas de países de todo el mundo, entre ellos Reino Unido, Austria y Georgia, elegirán nuevos líderes en 2024.

Las elecciones al Parlamento Europeo también tendrán lugar en junio.

Con información de Reuters.

