Evaluaremos si México declara fin de emergencia por Covid-19 antes del 9 de mayo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Salud se reunirá previo al informe semanal sobre el impacto de Covid-19 en el país para determinar si en México puede declararse el fin de la emergencia sanitaria por esta enfermedad.

Esta mañana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la emergencia internacional por la pandemia por Covid-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

“Estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto, el martes”, dijo AMLO.

Lee: OMS declara el fin de la pandemia por Covid-19

-¿El martes se declararía el fin de la emergencia?, se le cuestionó.

-No, no, no. Ese día vamos a que los médicos expongan, antes nos vamos a reunir el lunes, tenemos reunión a las 6 de la tarde y ya vamos a tomar una decisión antes del martes”, comentó el jefe del Ejecutivo federal en rueda de prensa desde Puebla.

De acuerdo con datos actualizados hasta el 1 de mayo de este año, autoridades sanitarias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reporta 7 millones 585 mil 643 casos activos de Covid-19 desde 2020.

De manera oficial, el gobierno de México reconoce que por la pandemia de coronavirus, en el país han muerto 333 mil 913 personas.

Desde principios de año la cifra de contagios de covid y muertes reportadas se ha ido reduciendo a nivel global: en la última semana de abril, la OMS confirmó 630,000 casos en el mundo y 3,500 muertes, cuando en enero se superaban los 1.3 millones de positivos y los 14,000 fallecidos, en parte a causa de la ola en China.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México