Evento Apple hoy: prevén servicio de podcast y rastreadores de cosas perdidas

Reuters.- Apple presentaría un nuevo servicio de podcast por suscripción y finalmente podría mostrar pequeñas etiquetas que servirían para ubicar artículos perdidos durante un evento virtual este martes, que posiblemente se centrará alrededor de nuevos iPad y computadoras Mac.

Las acciones de Apple han subido casi 95% en el último año, por sobre el alza del 64% del índice Nasdaq Composite, gracias a un récord de ventas de 274,500 millones de dólares en ventas en el año fiscal 2020, debido a que los consumidores compraron electrónicos durante la pandemia.

Las computadoras Mac y los iPad correspondieron a 53,200 millones de dólares durante el año fiscal 2020 y analistas esperan actualizaciones a los modelos de gama alta iPad Pro este martes, incluidas mejores tecnologías de pantalla y procesamiento.

“Los iPads Pro no venden volumen, pero difuminan la línea entre el Mac y el iPad. Será muy interesante observar cómo Apple diferencia entre el iPad Pro y el Mac”, dijo Ben Bajarin, analista principal de inteligencia de mercado de consumidores en Creative Strategies.

Analistas también esperan que Apple apunte a los podcasts, que se han convertido en el foco de su rival de reproducción de música en línea Spotify Technology SA, con un servicio de suscripción.

Apple también puede lanzar dispositivos de rastreo llamados AirTags, que usarían la misma tecnología que ayuda a los clientes de Apple a localizar teléfonos y audífonos perdidos para localizar billeteras o llaves perdidas.

El lanzamiento podría resultar en una nueva serie de quejas a los legisladores sobre que Apple está perjudicando a rivales más pequeños.

Tile, una empresa que ha vendido un rastreador rival durante casi una década, testificó el año pasado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que las reglas de la App Store de Apple habían dificultado el uso de los productos de Tile y se presentará el miércoles ante el Senado.

Apple ha dicho que somete todas las aplicaciones, incluida la suya, a las mismas reglas de revisión de la App Store.

Bob O’Donnell, director de TECHnalysis Research, dijo que no cree que los rastreadores se conviertan en un gran negocio por sí mismos. “Debido a que llegan tan tarde a esto, puede que no sea muy diferente a cuando Apple entró en decodificadores como Apple TV. Son un reproductor. Están ahí, pero no son enormes”.

Bajarin, sin embargo, dijo que los rastreadores podrían mantener a las personas atadas a sus iPhones si confían en ellos para encontrar elementos como llaves y billeteras. “Cuanto más compres un solo producto de hardware, es menos probable que lo dejes”, dijo Bajarin.

