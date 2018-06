EXCLUSIVA | Éste es el mensaje de AMLO para el Consejo Mexicano de Negocios

Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, confía en que la relación con los empresarios mexicanos es óptima y que desde el equipo que conforma, trabajan en quitar las percepciones negativas, o por lo menos tratar de quitarlas, e ir caminando con todos ante un ambiente cordial y de confianza que México necesita.

“Si me preguntas qué ha pasado con un grupo de empresarios pequeños, no muchos, 10, 12 15 como me lo pongas, yo creo que hubo un clima de confrontación verbal, más que ideológico. Últimamente nos hemos estado sentando con todos para ver cuáles son las diferencias reales, cuáles son las percepciones, quitar las percepciones negativas, o por lo menos tratar de quitarlas e ir caminando con todos ante un ambiente cordial y de confianza que México necesita”, señaló Romo.

En entrevista exclusiva para Forbes México, el empresario aseguró que mañana, en una reunión ante el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), se hablará sobre las estrategias y planes propositivos para la construcción de un mejor país ante los líderes de negocios de nuestro país.

“Yo siento que mañana tendremos una reunión muy importante, en donde se ha estado hablando que sea un encuentro muy positivo, propositivo para el país. Todos los lados tenemos ganas de aliviar intereses, porque todos queremos que a México le vaya bien.

