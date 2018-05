Hay miles de empresarios que apoyan a AMLO, asegura Romo

Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa del candidato presidencial de Morena al asegurar que aunque algunos empresarios no compartan las ideas del exjefe de Gobierno capitalino, hay miles de hombres de negocios que están a su favor.

“En las democracias hay gente que está de acuerdo con nosotros y (gente que) no, y lo respetamos mucho. Pero mejor no vean a uno o a dos ni a tres, por qué mejor no ven a los miles de empresarios que están a favor. En las encuestas no estaríamos 20, 25 puntos arriba si no tuviésemos la clase media, comerciantes y empresarios de nuestro lado”, dijo Romo, de acuerdo con el diario Reforma, al concluir un evento en Guadalajara en el que se reunió con empresarios.

Las declaraciones de Romo se dan luego de que en los últimos días diversas empresas y empresarios se han pronunciado o han invitado a sus trabajadores a razonar su voto, haciendo énfasis sobre las consecuencias de votar por un gobierno populista.

Lee: Estos son los empresarios que temen un gobierno ‘populista’

PUBLICIDAD

“Son tres empresas, pueden ser cinco, pero México tiene como 120 millones de habitantes. Posiblemente va a haber discusiones con 10, con cinco o con uno”, respondió el coordinador del Proyecto de Nación de AMLO al diario tras ser cuestionado sobre las declaraciones de Germán Larrea, presidente de Grupo México, sobre el peligro que representa un modelo populista para la economía de México.

Asimismo, dijo que la plataforma de López Obrador está basada en un respeto total a las instituciones, la libertad individual y el respeto a la propiedad privada.

Empresarios pidieron a Peña Nieto bloquear a López Obrador: Monreal

El coordinador de la segunda circunscripción del partido Morena, Ricardo Monreal, dijo que una comitiva de empresarios tuvo una reunión en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, en la que aseguró que los hombres de negocios hicieron hincapié en que el mandatario no debía permitir que AMLO gane la elección del próximo 1 de julio.

“Le comentaron (a EPN) que, de acuerdo con su responsabilidad política e histórica, no debía permitir que Andrés Manuel López Obrador llegar a la Presidencia de la República, acusándolo, denostándolo de populista y loco”, menciona Monreal a través de un video colocado en su cuenta de YouTube.

Lee también: Baillères y más empresarios se suman a orientar voto de empleados

El exdelegado de Cuauhtémoc agregó que los empresarios, encabezados por Alejandro Gutiérrez y Claudio X. González, habrían pedido al presidente que influyera en la declinación de José Antonio Meade, candidato del PRI, Verde y Panal, a favor del aspirante del Frente, para acercar la posibilidad del triunfo de Ricardo Anaya.

A esto, narra Monreal, se habría negado Peña Nieto, ya que “aceptarlo significar la extinción del PRI” y por el contrario les sugería apoyar a Meade para alcanzar al puntero, aunque “respetaría si decidían no hacerlo”.

“Desde ese día, ese grupo de empresarios y otros se han reagrupado para reciclar la guerra sucia, la descalificación y el llamado a sus empleado para denostar y atacar a Andrés Manuel López Obrador, generando temor entre la sociedad”, subrayó Monreal.