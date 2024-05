Exclusiva: esta es la historia interna de Chime, el banco digital más grande de Estados Unidos

Durante décadas, ha sido un enigma en la banca: ¿cómo se construye un negocio sostenible y rentable que sirva a consumidores de ingresos bajos y medios? Hace dieciséis años, Chris Britt, entonces director de productos de Green Dot, creyó haber descubierto la respuesta: el depósito directo de cheques de pago. Green Dot vendía tarjetas de débito prepagas a estadounidenses con problemas de liquidez y sin cuentas bancarias tradicionales, y Britt vio que los clientes cuyos cheques de pago se depositaban automáticamente en sus cuentas Green Dot usaban la tarjeta para pagar prácticamente todos sus gastos. Con cada uso de la tarjeta de débito, Green Dot se embolsaba parte de las tarifas de intercambio: el cargo del 1% al 2% que pagan los comerciantes para aceptar tarjetas de débito y crédito.

“Las personas con depósito directo eran claramente las ballenas del negocio”, dice Britt, de 51 años, cofundador y director ejecutivo de Chime, el banco exclusivamente digital más grande del país con 1.500 millones de dólares en ingresos anualizados y siete millones de clientes que utilizan sus tarjetas por 8.000 millones de dólares. un mes en transacciones.

CODY PICKENS PARA FORBES

Chime tardó 12 años de altibajos en llegar a este punto y todavía no es rentable de manera constante. Pero a pesar de todo, Britt se ha mantenido fiel a su misión de servir a los menos ricos. Ahora, con una oferta pública inicial en la mira posiblemente el próximo año, Britt, su equipo ejecutivo y algunos de sus inversores se han abierto a Forbes, brindando nuevos detalles sobre el negocio, su historia (incluidos los errores) y sus planes futuros. . Hasta ahora, Chime ni siquiera había revelado su número de siete millones de clientes.

Britt está sentado en su espaciosa oficina de esquina en un edificio de 48 pisos en el debilitado distrito financiero de San Francisco, con el nombre de Chime pegado en grandes letras verdes en tres lugares diferentes en el exterior del edificio. Firmó el contrato de arrendamiento de oficinas en septiembre de 2021, ocupando un complejo de 192.000 pies cuadrados que abarca seis pisos. El espacio está repleto de plantas, cinco elegantes bares, una cafetería gratuita con un amplio menú y una amplia terraza en la azotea con vistas panorámicas. En este día de vacaciones de primavera, en el mundo del trabajo híbrido, las oficinas tienen una sensación de vacío; alrededor de tres cuartas partes de los empleados locales de Chime suelen venir a la oficina los martes y miércoles, dice la compañía.

El edificio cuenta la historia de la vertiginosa expansión de Chime en el apogeo del boom fintech impulsado por la pandemia, su retirada estratégica (despidió al 12% de los trabajadores en 2022 y aún no ha abierto uno de sus seis pisos) y el crecimiento más sostenible. camino en el que parece estar ahora. En agosto de 2021, Chime recaudó 750 millones de dólares con una valoración de 25 mil millones de dólares, lo que elevó sus fondos totales recaudados a 2,3 mil millones de dólares. Hoy en día, estimamos que vale alrededor de 8 mil millones de dólares según los múltiplos de valoración de empresas de tecnología financiera comparables. También estimamos que Britt y el cofundador Ryan King, que dirige la parte tecnológica, poseen aproximadamente el 5% de la empresa cada uno. Eso significa que fueron brevemente (en el papel) multimillonarios y ahora valen alrededor de 400 millones de dólares cada uno.

El cofundador de Chime, Ryan King, conoció a Britt a través de un reclutador en 2012, justo cuando Wells Fargo anunciaba que pondría fin a las cuentas corrientes gratuitas. CODY PICKENS PARA FORBES

En 2023, los ingresos de Chime crecieron un impresionante 30 % hasta alcanzar unos 1.300 millones de dólares, de los cuales más de 1.000 millones fueron ganancias brutas. Pero gastó alrededor de 270 millones de dólares en marketing, según la firma de medición de medios Vivvix, y una vez que se tienen en cuenta esos y otros costos, que van desde investigación y desarrollo hasta pérdidas por fraude, perdió aproximadamente 200 millones de dólares, según una persona familiarizada con sus finanzas. Chime dice que fue rentable en el primer trimestre de 2024. Lo más importante es que todavía tiene 900 millones de dólares en efectivo para financiar sus ambiciones a corto plazo.

Chime es indiscutiblemente el principal actor entre los “bancos” exclusivamente digitales; en realidad no tiene estatutos bancarios, pero se asocia con Bancorp Bank y Stride Bank para ofrecer productos bancarios como cuentas corrientes y de ahorro. Sin embargo, cuando se la compara con los bancos reales, la participación de mercado de Chime es de apenas un dígito; Chase, por ejemplo, tenía 54 millones de clientes móviles activos a finales del año pasado.

Hasta ahora, Chime ha atraído a sus cuentas corrientes y tarjetas de débito gratuitas a estadounidenses en su mayoría jóvenes que ganan entre 35.000 y 65.000 dólares al año. (No le dará una chequera tradicional, pero puede enviar cheques en papel a través de su aplicación). Ha construido un negocio complicado al exigir a los clientes que configuren un depósito directo para obtener acceso a una lista cada vez mayor de funciones, que incluyen $200 en bonos gratuitos. protección contra sobregiros y una tarjeta de crédito asegurada que le ayuda a desarrollar su puntaje crediticio. Britt y King afirman que, al depender de la tecnología y no tener sucursales físicas, el costo de atender a cada cliente es solo un tercio del de un banco tradicional.

A pesar de su ventaja de costos, Chime tiene algunas vulnerabilidades ocultas, incluida una ofensiva regulatoria contra las entidades no bancarias (la administración Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, han jugado con la idea) y medidas de los grandes bancos para invadir su territorio.

Además, para volverse atractivo para los inversores públicos y consistentemente rentable, necesita ampliar su línea de productos y, hasta cierto punto, su base de clientes. Britt quiere que Chime sea la cuenta principal para personas con ingresos de hasta 100.000 dólares, es decir, más del 75% de los trabajadores estadounidenses. Se trata de una tarea difícil, ya que casi todos los clientes potenciales con ganancias entre 65.000 y 100.000 dólares ya tienen cuentas corrientes en bancos tradicionales y necesitarán una razón convincente para cambiar.

En cuanto a la expansión de productos, hoy Chime anuncia su primera incursión real en los préstamos, la parte más rentable de la banca de consumo y un paso crucial para hacerla menos dependiente de los ingresos basados ​​en el intercambio. Los clientes podrán obtener un préstamo personal a tres o seis meses de hasta $1,000 al instante. No se requiere verificación de crédito para presentar la solicitud ni cargos por pagos atrasados, aunque cualquier pago atrasado se informará a las agencias de crédito. Cada préstamo a corto plazo tiene un monto fijo de interés en dólares que equivale a una tasa porcentual anual que oscila entre el 6% y el 36%. Chime espera que los préstamos estén disponibles en uno o dos meses, en espera de la aprobación regulatoria.

En algún momento (no se ha comprometido con una fecha), Britt también planea comenzar a ofrecer cuentas de jubilación y ETF. ¿Cripto? Eso ayudó a Robinhood a crecer rápidamente, y la aplicación Cash de Block, un competidor directo en opinión de Britt, permite a los clientes comprar, vender y transferir bitcoins. Britt no se comporta así. “No creo que sea responsable impulsar agresivamente las criptomonedas a personas que no tienen otras inversiones”, dice.

“ESTE NO ES UN EQUIPO QUE SE MUEVE RÁPIDO Y ROMPE COSAS”, OBSERVA KIRSTEN GREEN, UNA DE LAS PRIMERAS INVERSIONISTAS DE CHIME Y FUNDADORA Y SOCIA GERENTE DE FORERUNNER VENTURES.

Britt se centra naturalmente en los menos ricos: nació y creció en Mount Vernon, una ciudad de unas 70.000 personas justo al norte del Bronx en Nueva York. “Es una ciudad bastante dura, de clase trabajadora y obrera”, dice. Sus padres se divorciaron cuando él tenía cinco años y tuvieron problemas económicos; dice que su madre tenía trabajos como vender aspiradoras Electrolux puerta a puerta, mientras que su padre “no siempre fue el más responsable financieramente” y tenía trabajos que iban desde conserje hasta vendedor de cosméticos. La madre de Britt, que se esforzaba por llegar a fin de mes, lo enviaba solo a Manhattan para hacer una audición para trabajos de actuación infantil, y apareció en varios comerciales de televisión, incluido un anuncio de Burger King de 1977. También ganó dinero recorriendo periódicos, paleando nieve y sirviendo helado en Baskin Robbins.

La suerte de Britt mejoró cuando un vecino, un líder retirado de los Boy Scouts of America que entonces tenía sesenta y tantos años, le echó una mano, Joe Sonneborn, quien murió en 1998, cuidó a Britt después de la escuela, pagó parte de su matrícula que no estaba cubierta por su beca en el exclusivo Rye Country Day y contribuyó con decenas de miles de dólares a su matrícula en la Universidad de Tulane. (Cuando Chime salga a bolsa, dice Britt, destinará el 1% de sus acciones a becas para niños pobres).

Después de graduarse de Tulane en 1995, con especialización en Historia y Economía, Britt se convirtió en consultor de gestión en Accenture y luego pasó a la startup de tecnología publicitaria Flycast, a la firma de análisis de medios Comscore y a Visa. En 2007, se unió a Green Dot, una de las primeras empresas en colocar tarjetas de débito prepagas en los estantes de establecimientos minoristas como CVS y Walmart. Era director de producto cuando salió a bolsa en 2010 con una valoración de 1.500 millones de dólares y vio cómo el precio de sus acciones caía abruptamente durante los dos años siguientes; hoy, la capitalización de mercado de Green Dot es de menos de 500 millones. Britt concluyó que el negocio tenía dos problemas importantes. En primer lugar, pagó elevadas tarifas a los minoristas para que llevaran sus tarjetas y traspasó esos costos a los consumidores. En segundo lugar, tenía una imagen de marca discreta. “Era el producto que obtienes cuando no tienes suerte”, dice Britt. “No se puede ascender desde allí”.

A mediados de 2012, Britt vio su oportunidad. Los grandes bancos todavía estaban luchando por reconstruir su reputación y ganancias tras la crisis financiera de 2007, y Wells Fargo anunció que comenzaría a cobrar 7 dólares al mes a los consumidores que anteriormente habían disfrutado de cuentas corrientes gratuitas, a menos que mantuvieran un saldo diario mínimo de 1.500 dólares. La verdad es que los clientes también podían evitar las tarifas configurando el depósito directo de sus cheques de pago, que era el santo grial de Britt. Sin embargo, el mensaje transmitido en las noticias sobre la medida de Wells Fargo era inequívoco: los grandes bancos no querían el tipo de personas con las que creció Britt: los estadounidenses de clase media baja que vivían de cheque en cheque y que no podían mantener un saldo de 1.500 dólares.

Ese año fundó Chime con King, un ingeniero de software de 47 años con una maestría de Stanford que trabajó durante una década en Plaxo, el sitio de redes sociales iniciado por el cofundador de Napster, Sean Parker. (Más tarde fue adquirida por Comcast).

Britt sabía que quería dirigirse a clientes de ingresos bajos y medios y convencerlos de que establecieran un depósito directo. “Desde el principio, Chris y Ryan sabían que no querían perseguir a los fundadores de tecnología en San Francisco o a los banqueros de Nueva York”, dice Satya Patel, de Homebrew Ventures, quien invirtió en la primera ronda de financiación de 3 millones de dólares de Chime. “Apuntaban al corazón del país”.

Luego, fallaron. Chime lanzó su tarjeta de débito en abril de 2014 utilizando cupones y recompensas de compras como gancho. En noviembre recaudó 8 millones de dólares en financiación y les dijo a los inversores que tendría 150.000 titulares de tarjetas para finales de 2015. Pero una investigación realizada por Melissa Alvarado, una nueva empleada de análisis (más tarde se convirtió en directora de marketing), encontró que no solo las nuevas tarjetas de débito Los titulares que no configuraban el depósito directo ni siquiera lo consideraban una función de Chime. Su conclusión basada en investigaciones: la banca básica y sin comisiones por sí sola despertó el interés de la gente y permitiría a Chime golpear a sus clientes en la cabeza con un impulso para el depósito directo.

Los conocedores de Chime creen que parte del escepticismo de los capitalistas de riesgo se debe a su ignorancia de las realidades de las finanzas de los estadounidenses de bajos ingresos. “No estábamos resolviendo un problema con el que los inversionistas de Silicon Valley estaban familiarizados”, dice Alvarado.

Britt adoptó el nuevo enfoque, pero le costó más de un año de tiempo valioso. A finales de 2015, Chime tenía sólo 7.000 usuarios activos, no 150.000. Recaudar dinero nuevamente fue agotador: Britt y King lanzaron casi 100 empresas de riesgo. En 2016, finalmente consiguieron una “extensión de Serie A” de 9 millones de dólares liderada por Lauren Kolodny en Aspect Ventures, con una valoración fija de sólo 34 millones de dólares. La recaudación de fondos el año siguiente no fue mucho más fácil. Los inversores potenciales seguían señalando el destino de Simple, un respetado banco digital fundado en 2009 que había sido adquirido por BBVA por 117 millones de dólares en 2014, una pequeña salida que indicaba una economía insostenible. Mientras tanto, Clinkle, una bulliciosa fintech respaldada por Richard Branson, logró poco más que quemar el efectivo de los inversores.

Hans Morris, que dirige NYCA Ventures, consideró y rechazó Chime tanto en 2016 como en 2017. El problema, tal como él lo vio: “No tienes muchos ingresos porque no quieres cobrar muchas tarifas. Y tiene altos costos de adquisición de clientes, bajo gasto entre los clientes, poca lealtad y alta rotación”.

A mediados de 2017, a Chime le quedaban entre seis y nueve meses de efectivo, y una gran empresa de tecnología que cotiza en bolsa ofreció informalmente comprarla por entre 60 y 70 millones de dólares. Britt y King rechazaron la oferta y finalmente cerraron una ronda de 18 millones de dólares con la firma de capital riesgo Cathay Innovation, con sede en San Francisco, como nuevo inversor principal.

Finalmente, el año siguiente, la combinación de funciones de Chime comenzó a hacer clic entre los clientes potenciales. El más innovador fue el acceso a cheques de pago depositados directamente dos días antes, algo que los bancos podrían haber hecho, pero nunca tuvieron un incentivo para hacerlo, ya que les costaría flotar. Chime también lanzó una cuenta de ahorros; la opción de transferir automáticamente parte de su sueldo a esa cuenta de ahorros; retiros gratuitos en cajeros automáticos en una red de 38.000 cajeros automáticos; y sin cargos por sobregiro, la pesadilla de quienes viven de cheque en cheque. En ese entonces, los bancos cobraban a los consumidores más de 30 mil millones de dólares al año en cargos por sobregiro, en parte debido a la forma en que procesaban las transacciones, rebotando múltiples cargos a 35 dólares cada uno. Chime simplemente rechazaría una compra con tarjeta de débito en lugar de aceptar una cuenta por debajo de $0.

Las referencias de boca en boca comenzaron a aumentar y los costos de adquisición de clientes cayeron drásticamente. En 2019, el procesador de pagos de Chime sufrió una interrupción que dejó a unos 500.000 clientes de Chime sin acceso a su dinero durante varias horas, pero también lanzó su servicio de protección contra sobregiros SpotMe, que permite a un cliente de Chime pedir prestado hasta 200 dólares sin intereses ni cargos por pagos atrasados. . Por supuesto, para obtener esa u otras funciones atractivas, era necesario configurar el depósito directo.

El modelo de ingresos basado en intercambios de Chime subsidia estas funciones gratuitas. Sus ingresos por intercambio se ven reforzados por una disposición de la Enmienda Durbin, que lleva el nombre del senador Dick Durbin (D-Illinois), quien la impulsó como parte de la Ley Dodd-Frank de 2010. Esa disposición permite a los bancos con menos de 10 mil millones de dólares en activos (como Bancorp y Stride, con los que Chime está asociado) cobrar tarifas de intercambio de débito que son sustancialmente más altas por transacción que las que pueden cobrar los grandes bancos. Además, a medida que sus clientes cuentan y su volumen de transacciones ha crecido, Chime ha podido negociar una mayor proporción de las tarifas de intercambio que se dividen entre bancos, emisores de tarjetas y redes de pago como Visa.

“Chris pudo construir una marca a la que sus clientes son leales”, dice hoy Morris, el capitalista de riesgo que no invirtió. “No es diferente de Amex u otras grandes marcas que tienen lealtad de los clientes, pero no se pueden nombrar muchas empresas de servicios financieros que tengan precios justos y este tipo de lealtad entre este grupo demográfico.

A pesar de su crecimiento, Chime nunca ha sido totalmente adoptado por Silicon Valley. Cuando recaudó esos 750 millones de dólares con una valoración de 25 mil millones de dólares en 2021, los capitalistas de riesgo que no participaron criticaron en privado que era la empresa más sobrevaluada que existía. “Para mí es sorprendente y triste lo constantemente subestimada que ha sido esta empresa”, dice Kolodny, inversionista y miembro de la junta directiva de Chime.

Claro, estaba sobrevaluada, al igual que otras fintechs que recaudaron dinero durante las épocas de auge. Pero los conocedores de Chime creen que parte del escepticismo se debe a la ignorancia de los capitalistas de riesgo de las realidades de las finanzas de los estadounidenses de bajos ingresos. “No estábamos resolviendo un problema con el que los inversionistas de Silicon Valley estaban familiarizados”, dice Alvarado.

Britt, a quien los directores ejecutivos e inversores a menudo describen como humilde, también se considera un outsider. No tuitea mucho, rara vez aparece en podcasts y asiste a pocas conferencias. No fue a Stanford ni a una universidad de la Ivy League. Pero él y su equipo entienden a sus clientes objetivo lo suficientemente bien como para seguir creando características que valoran.

“CHRIS PUDO CONSTRUIR UNA MARCA A LA QUE SUS CLIENTES SON LEALES”, DICE EL CAPITALISTA DE RIESGO HANS MORRIS. “NO SE PUEDEN NOMBRAR MUCHAS EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS QUE TENGAN PRECIOS JUSTOS Y ESTE TIPO DE LEALTAD ENTRE ESTE GRUPO DEMOGRÁFICO”.

Por ejemplo, en abril de 2020, durante los primeros días de la pandemia de Covid, Chime ofreció 200 dólares en adelantos en efectivo antes de que las personas recibieran sus cheques de estímulo de 1,200 por persona. Al final entregó 6.700 millones de dólares en pagos de estímulo hasta cinco días antes, ayudando a la gente a pagar sus facturas y generando un gran impacto en el marketing. En el verano de 2020, lanzó una tarjeta de crédito asegurada sin cargos por pagos atrasados ​​para mejorar la puntuación crediticia de los usuarios. (Asegurado significa que un usuario coloca fondos en una cuenta Chime separada, y eso es lo que puede cargar en la tarjeta de crédito). Pero el crecimiento no fue todo de boca en boca; A medida que recaudó enormes rondas de financiación, Chime gastó extravagantemente en publicidad.

Mientras tanto, su avalancha de nuevos clientes también provocó un aumento en los malos actores y el fraude. Chime dice que finalmente terminó devolviendo 650 millones en fondos de estímulo de Covid a los que se accedió de manera fraudulenta a agencias estatales y federales de EE. UU., incluidos muchos casos en los que los clientes reclamaban beneficios de desempleo en estados en los que no vivían. Cerró abruptamente tantas cuentas para luchar contra el fraude, cerrando además las cuentas de usuarios legítimos. Las empresas de alquiler de coches como Avis dejaron de aceptar tarjetas Chime.

King dice, en retrospectiva, que parte del fraude no fue cometido por delincuentes, sino por clientes habituales que atravesaron tiempos difíciles o se volvieron oportunistas. “Si pierdes tu trabajo y tu hijo tiene hambre, la gente hará cosas que no son el tipo de cosas que harían normalmente. No es tan simple como que hay gente buena y gente mala”.

El fraude también ha afectado a otras fintechs de rápido crecimiento orientadas al consumidor: es una lucha constante frustrar a los malos actores sin molestar a los buenos clientes. Chime dice que su tasa de cierre de cuentas debido a fraude ha disminuido más del 50% desde 2021; Las quejas ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) sobre cuentas Chime cerradas incorrectamente parecen haber alcanzado su punto máximo en la primera mitad de 2023. Aún así, en noviembre pasado hubo un aumento en las quejas de la CFPB sobre transacciones no autorizadas, y en enero de 2024, los consumidores presentaron 72 quejas. sobre la apertura de cuentas de Chime sin su permiso, una señal de que los ladrones de identidad están atravesando las pantallas de Chime. Con un nuevo director de riesgos desde noviembre de 2022, Chime dice que está utilizando todas las herramientas, desde modelos de aprendizaje automático y servicios de terceros hasta equipos dedicados de analistas e investigadores, para tratar de prevenir el fraude.

Mientras tanto, Chime está trabajando para reducir costos en otras áreas mientras busca rentabilidad. Recortó el 12% de su personal, o aproximadamente 160 empleados, a finales de 2022. También ha incorporado una mayor parte de su procesamiento de pagos internamente. King necesita un ejército de personas para hacer esto: de los 1.300 empleados de Chime, 600 son ingenieros y más de 100 se centran en operaciones de pagos back-end.

Ahora Chime está intentando utilizar la IA generativa para reducir aún más los costos. Utiliza un chatbot impulsado por Google para automatizar alrededor del 70% de sus 1,5 millones de consultas mensuales de clientes. King dice que la IA eventualmente ayudará a Chime a crear nuevas funciones, ya que puede “canalizar cada interacción del cliente a la IA para que comprenda todo acerca de nuestros siete millones de miembros activos y lo que necesitan y de qué se quejan”. Durante el próximo año o dos, Chime prevé funciones de inteligencia artificial orientadas al consumidor en las que un cliente podría hacer preguntas a la aplicación como: “¿Estoy gastando demasiado esta semana?”.

En abril, dentro de una sala de conferencias en la oficina de Chime en San Francisco, Britt y King están organizando una reunión de “Bienvenida a los fundadores” para saludar a los nuevos empleados y describir las grandes ambiciones de la empresa. “Si pienso en quiénes son las empresas [fintech] que tienen el potencial de ser número uno en participación de mercado de cuenta primaria en los próximos 5 a 10 años, en realidad solo hay dos en mi mente. Es la aplicación Chime and Cash”, King dice. A finales del año pasado, Cash App, una aplicación de transferencia de dinero con ambiciones bancarias propiedad de Block (anteriormente Square), tenía un total de 56 millones de usuarios activos mensuales. De ellos, 23 millones tenían una tarjeta de débito Cash App, pero sólo dos millones habían configurado un depósito directo. Por el contrario, Chime dice que la mayoría de sus siete millones de usuarios activos han configurado el depósito directo.

Britt y King no pueden resistirse a atacar a su formidable competidor. “La mayoría de las empresas de tecnología financiera, que se supone que son los héroes que intentan alterar a los grandes bancos, generan la mayor parte de sus ingresos a partir de comisiones”, dice Britt. King interviene: “Incluso la aplicación Cash: cobran un 1,75% por retirar su dinero”. Cash App, Venmo y PayPal cobran tarifas de hasta 1,75% por retiro instantáneo; puedes retirar gratis si puedes esperar de uno a tres días. Chime no cobra ninguna tarifa por retiro instantáneo.

Además del desafío de diversificar sus fuentes de ingresos y la competencia de Cash App y bancos digitales más pequeños, Chime enfrenta un par de riesgos estructurales persistentes que podrían alterar los grandes planes de Britt.

Un riesgo es que los grandes bancos despierten y compitan. De la misma manera que Robinhood llevó a los corredores tradicionales a hacer que el comercio de acciones fuera gratuito y los robo-advisors impulsaron a Vanguard y Schwab a ofrecer asignación automatizada de activos, Chime ha impulsado a la industria bancaria a adoptar características más amigables para el cliente. Escuche esto: nada menos que Wells Fargo ahora permite a sus clientes recibir su cheque de pago dos días antes. “Los bancos no tienen la estructura de costos que les permita atender a este segmento de manera rentable”, insiste Britt. “Un banco típico tiene un costo de servicio en un negocio de cuentas corrientes de más de $400. Nuestro costo de servicio es un tercio de eso. Tenemos una ventaja radical en la estructura de costos”.

La otra amenaza proviene de Washington. El Congreso podría modificar la disposición que permite a Chime obtener más ingresos por débito que los grandes bancos; pocos creen que fue diseñada para ayudar a una operación como Chime. O, bajo la presión de los minoristas, podría limitar las tarifas de intercambio de las que vive Chime.

Si bien ninguna de las medidas parece inminente en un Congreso dividido, los reguladores ya han comenzado a tomar medidas enérgicas contra algunos de los bancos que se asocian con fintechs por infracciones de cumplimiento. (Los socios de Chime, Bancorp y Stride, no han estado públicamente en la mira de los reguladores recientemente). Mientras tanto, la Secretaria del Tesoro, Yellen, y otros miembros de la Administración Biden han cuestionado por qué las fintechs deberían actuar como bancos, sin estar realmente reguladas.

Britt no es ajena. Ha estado haciendo más viajes a D.C. para reunirse con legisladores. “¿Qué pasaría si dijeran que la única empresa que puede comercializar una cuenta bancaria a un consumidor tiene que ser un banco?”, se preocupa. Eso podría obstaculizar el negocio de Chime: obtener una licencia bancaria podría costarle a Chime más de 100 millones de dólares y conlleva requisitos de capital.

Pero Britt sugiere que las primeras luchas de Chime lo han fortalecido para cualquier desafío. “Nos ayudó a largo plazo. Chip en el hombro, lo que sea”, dice. “No vamos a ser superados”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Bad Bunny cambia el negocio del micrófono por el del bate