Exclusivo Forbes: Ivanka Trump ayudó a su padre a mentir sobre su patrimonio neto

Se espera que Ivanka Trump testifique el viernes en un caso de fraude de 250 millones de dólares que el fiscal general de Nueva York está librando contra su padre y sus asociados. Esas son malas noticias para Ivanka, quien intentó evitar subir al estrado. Pero podría ser una noticia aún peor para su padre, quien empleó a Ivanka en su estafa de años para convencer al mundo de que tenía más dinero del que realmente tenía.

El fiscal general tendrá muchas preguntas para la hija mayor de Donald Trump. Ivanka ayudó a liderar la adquisición de dos activos en el centro de la demanda, el hotel Trump en Washington, D.C. y el complejo de golf Trump National Doral en Miami. También vivía en otra propiedad involucrada en el proceso, un edificio de condominios llamado Trump Park Avenue en la ciudad de Nueva York.

Pero para comprender completamente la participación de Ivanka en el engaño de su padre, es útil entrar en la habitación donde tuvo lugar la mentira. Ahí es exactamente donde estaban tres periodistas de Forbes en septiembre de 2015, cuando Donald Trump los recibió en la Trump Tower como parte de su búsqueda por ascender en la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos. Ese día Trump soltó todo tipo de tonterías, afirmando que sus propiedades eran más rentables, espaciosas y valiosas de lo que realmente eran. En medio de su discurso, el favorito republicano recibió una llamada telefónica. “Ivanka”, dijo Trump, “mi pequeña Ivanka”.

Nueve minutos después, entró en la habitación: “¡Hola!”

“Estuve en una llamada de construcción con la gente de Doral; están emocionados de que vengas”, le dijo Ivanka a su padre. “Forbes realmente hizo un muy buen perfil sobre ese proyecto”.

“¿En Doral?” -Preguntó Donald Trump.

“Sí”, respondió Ivanka.

Con eso, los dos Trump estaban armando un discurso sobre cuánto valía el complejo de golf. Forbes lo había valorado en 225 millones de dólares antes de deuda, lo que los Trump consideraron demasiado bajo. “Ganaremos 75 millones de dólares este año”, dijo Donald Trump, aunque la propiedad en realidad ganaría 14 millones de dólares ese año.

“150,000 pies cuadrados de espacio para reuniones”, añadió Ivanka, optando por utilizar una cifra mayor que las que figuran en los propios materiales de la Organización Trump (que decían que la propiedad incluía “más de 90,000 pies cuadrados de espacio para reuniones”) y su aún no publicado libro (que reivindicaba “cien mil pies cuadrados de espacio para reuniones”).

Ivanka luego señaló que otro escritor de Forbes había dicho que sólo las tierras de Doral valían al menos 1,000 millones de dólares. Eso era bastante cierto. Otro periodista, con una habilidad especial para la cobertura de golf, había escrito un artículo en la edición de Forbes sobre estilo de vida que decía que el terreno en Doral “valía cerca de mil millones de dólares”. Pero ese periodista aparentemente cayó en un truco clásico de los Trump, que tenían la costumbre de anotar el precio por acre de una parcela más pequeña y arrojar una cantidad inflada de acres, dejando así la impresión de que la propiedad debía haber sido más grande y más valioso de lo que realmente era.

Los tres periodistas que se encontraban ese día dentro de la Torre Trump, todos especialistas en investigar las fortunas de los multimillonarios, no estaban dispuestos a caer en la misma artimaña. Trump había gastado 150 millones de dólares en 2012 en la compra de Doral, que tiene menos de 700 acres, según los registros de propiedad, no los 800 que a Ivanka y su padre les gusta reclamar. Trump invirtió más de 100 millones de dólares en él, pero su renovación no pareció mejorar mucho el rendimiento. En 2015, Doral ganaba sólo un 13% más que en 2012, según los registros de préstamos, lo que justifica la estimación preliminar de 225 millones de dólares que los calculadores de números de Forbes habían hecho después de consultar a más de media docena de expertos en golf y ocio.

“No tenemos ninguna deuda sobre ella”, dijo Ivanka, ignorando los 125 millones de dólares de deuda del Deutsche Bank que gravaban la propiedad.

“Ustedes lo tienen valorado”, comenzó a decir su padre.

“—119 [millones]”, interrumpió Allen Weisselberg, el veterano director financiero de la Organización Trump, mencionando la cantidad de capital estimado después de la deuda, en lugar de la valoración de activos de 225 millones.

“Eso es una broma”, resopló Ivanka.

Más adelante en la conversación, uno de los periodistas de Forbes señaló que había una hipoteca de 106 millones de dólares sobre la propiedad, contradiciendo la afirmación anterior de Ivanka. “Eso podría ser correcto”, admitió su padre, sin mencionar el hecho de que había un segundo tramo de 19 millones de dólares de deuda que hacía que el pasivo total contra la propiedad ascendiera a 125 millones de dólares.

“¿Sabes cuánto estamos pagando en intereses por esa hipoteca?” dijo Donald Trump. “Dos porciento.”

Weisselberg intervino: “Menos”.

“1.75%”, dijo Ivanka.

Su padre confirmó: “Sí, 1.75%”.

De hecho, la tasa hipotecaria sobre la propiedad era del 1.75% más LIBOR, un punto de referencia que elevaba el interés total.tasa de descanso al 2.1% en 2015, según un estado de resultados de la Organización Trump obtenido posteriormente por Forbes.

¿Por qué torcer detalles tan pequeños? Porque las valoraciones de bienes raíces se componen de un millón de pequeños datos (pies cuadrados, superficie, saldos de hipotecas, etc.) que en conjunto determinan lo que vale alguien como Donald Trump. Ivanka Trump, una hija devota, seguramente sabía que a su padre le importaba profundamente cuánto dinero pensaban otras personas que tenía.

Contactado para hacer comentarios, un abogado de Ivanka no respondió. Un abogado de la Organización Trump no proporcionó respuestas a una lista de preguntas.

Sin embargo, Ivanka Trump tendrá que hablar pronto. Se espera que los tres hijos mayores de Donald Trump testifiquen esta semana; está previsto que Donald Trump Jr. suba al estrado el miércoles, seguido de Eric Trump el jueves e Ivanka Trump el viernes. Tras un receso de fin de semana, el caso debería reanudarse, con el propio Donald Trump.

