Expresidente Obama reduce fiesta de su 60 cumpleaños por la pandemia

Reuters.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama redujo sus planes para celebrar su 60 cumpleaños este fin de semana, dijo una portavoz el miércoles, citando la propagación de la altamente contagiosa variante Delta del Covid-19.

El evento al aire libre lleva planeándose desde hace meses de acuerdo con las pautas de salud pública y las salvaguardias por el Covid-19, dijo la portavoz de Obama, Hannah Hankins.

“Debido a la nueva propagación de la variante Delta durante la semana pasada, el presidente y la señora Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solo a familiares y amigos cercanos”, dijo Hankins en un comunicado.

“El presidente Obama agradece que otros envíen sus deseos de cumpleaños desde lejos y espera ver a la gente pronto”, agregó.

Obama, que cumplió 60 años este miércoles, planeaba celebrar el sábado su cumpleaños en su casa de Martha’s Vineyard junto a cientos de exfuncionarios de su gobierno, donantes demócratas y celebridades, según informes.

Se esperaba que asistieran estrellas como George Clooney y Oprah Winfrey, así como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, según The New York Post y The New York Times.

Klain, principal asistente del presidente Joe Biden en la actualidad, cambió de opinión y decidió no asistir, dijo el Times.

La celebración había atraído la atención de los medios en un momento en que Estados Unidos lidia con un aumento de casos de Covid-19 que han llevado a los hospitales a estar de nuevo cerca de su capacidad y han hecho que algunas autoridades locales vuelvan a imponer algunas restricciones.

Biden pidió el martes a los gobernadores que intensifiquen los esfuerzos para contener la rápida propagación de la variante Delta y respaldó los esfuerzos de empresas, universidades y otras entidades que están imponiendo la obligatoriedad de las mascarillas, requisitos de vacunas y otras medidas.

