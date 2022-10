Extitular del Inegi augura una limpia de criptomonedas con el criptoinvierno

La criptoeconomía ha sido severamente golpeada por la incertidumbre económica global, agudizada en un primer momento por la crisis en las cadenas de suministro provocada por la pandemia por Covid-19 y posteriormente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha tenido consecuencias financieras a nivel mundial. Esto ha generado un mercado bajista o criptoinvierno, periodo al que muchas criptomonedas podrían no sobrevivir.

Así lo cree el investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gilberto Calvillo, quien consideró que el entusiasmo de la última década por las criptomonedas infló una burbuja de criptomonedas llevando a tener actualmente 12,000 tipos de éstas, de las cuales muchas de ellas podrían desaparecer con el criptoinvierno.

“En el mundo hay poco menos de 200 países, cada uno con una moneda, entonces hay 200 de curso legal; tener miles de criptomonedas carece de sentido” comentó Calvillo ante académicos y estudiantes de México y Latinoamérica que participaron en la Escuela de Finanzas organizada por el Instituto de Matemáticas, unidad Cuernavaca, Morelos.

“En contra de toda la ideología, el sistema financiero absorberá a muchos de los tipos de criptomonedas; es decir, las que subsistan serán las que están manejadas por bancos o bancos centrales. Independientemente se ve difícil que sobrevivan muchas de ellas”, señaló el también exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

Calvillo Vives, quien durante algunos años de su carrera trabajó en el Banco de México, ofreció una charla titulada “La burbuja de las criptomonedas”, en la que enfatizó que estos activos no pueden ser considerados dinero, pues este tiene tres características ideales: ser un medio de pago socialmente aceptado, mantener su poder adquisitivo y ser fácil de usar (divisibilidad)”.

En contraparte, dijo, los criptoactivos “tienen tres características: uno, son muy volátiles; y segundo, no están respaldadas por nada, el dólar, por ejemplo, lo que lo respalda es que es una moneda de curso legal. Y la tercera es que realmente no dan un valor agregado, pues qué es lo que realmente produce, es en realidad como un supercasino, pues se usa más para especular”.

“A lo anterior se suma que no son un medio de pago socialmente aceptado, toda vez que solo las captan una porción de la sociedad. Hace un año El Salvador se estrenaba como el primer país en declarar el bitcoin como moneda de curso legal; sin embargo, los activos no pasaron la prueba de fuego, pues 70% de la población no los usa, el resto lo hace ocasionalmente y perdieron su valor”, apuntó el también doctor en Investigación de Operaciones por la Universidad de Waterloo, Canadá.

Finalmente, Gilberto Calvillo comentó que en las transacciones de criptomonedas “nadie sabe quién compra o quién vende, por lo que la liga entre la persona real y quien hace la transacción no está clara y este es uno de los temas que se mencionan frecuentemente, porque podrían ser un medio para hacer transacciones por el crimen organizado, pero es muy difícil saber quién está metido y quién no”.

