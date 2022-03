Famosos protestan por dinero; no hay destrucción de selva por el Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los artistas como Eugenio Derbez o Rubén Albarrán y quienes lanzaron un video en apoyo a una campaña contra la deforestación por el Tren Maya en el sur del país, están desinformados y actúan de manera deshonesta.

El mandatario federal consideró, sin generalizar, que dichos famosos no tienen verdadera vocación ambientalista y en la mayoría de los casos lo hacen por dinero y el renombre.

“Es parte de lo mismo, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción porque les molesta mucho lo que sucede en el país, son adversarios nuestros.

“Algunos muy desinformados, yo creo que todos estaban leyendo. Me recordaron a los políticos de antes, me tocó ver a un presidente leyendo un telepromter, no se ven, está uno así y está uno leyendo, esto pasa en los conductores de televisión”, narró el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El martes, en el marco del Día Internacional del Agua, famosos como Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, participaron en una campaña de protesta contra el Tramo 5 del Tren Maya, donde una parte será construida por el Ejército, por la destrucción de la flora y fauna.

Lee: Primero se opusieron al AIFA; ahora van contra el Tren Maya con artistas: AMLO

De acuerdo con Animal Político, ambientalistas han denunciado que las obras del ferrocarril han propiciado la deforestación de árboles de selva virgen en Playa de Carmen a fin de abrir paso al Tren Maya.

Al respecto, el presidente de la República desmintió que se esté destruyendo la selva sino que es monte alto donde hay guayacán.

“No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 km de los mil 500 y no, es monte alto, no es selva, pero ellos no distinguen sobre eso”, señaló López Obrador.

No obstante, detalló el jefe del Ejecutivo federal, para revertir la deforestación por la brecha, los elementos del Ejército sembrarán hileras de árboles que dan flores en los 1,500 kilómetros del trazo del ferrocarril. Además, se están creando 3 parques naturales, uno en Tulum y Uxmal.

“Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero porque están en contra de nosotros, tienen un pensamiento conservador”, sostuvo.

En enero de 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal presentó un amparo por lo que consideró como violaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur al derecho al medio ambiente sano e información y participación sobre las implicaciones territoriales que tendría la construcción del Tren Maya en sus comunidades.

El pasado 9 de marzo de 2022, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito determinó la suspensión definitiva de la MIA y las obras de edificación del tren, tras una impugnación por parte de la Semarnat y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

