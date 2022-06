La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) dio a conocer la aprobación del nuevo medicamento llamado ‘baricitinib’, desarrollado por los laboratorios Eli Lilly bajo el nombre comercial Olumiant, para tratar la calvicie areata severa.

La calvicie o alopecia areata severa un trastorno que a menudo aparece como calvicie irregular y afecta anualmente a una extensa cantidad de personas, no solo en México y los Estados Unidos.

Este es el primer aval de la FDA a un tratamiento para este tipo de calvicie, es decir, que trata todo el cuerpo en lugar de una ubicación específica.

“El acceso a opciones de tratamiento seguras y efectivas es crucial para la cantidad significativa de estadounidenses afectados por alopecia severa”, dijo la doctora Kendall Marcus, directora de la División de Dermatología y Odontología del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

"El acceso a opciones de tratamiento seguras y efectivas es crucial para la cantidad significativa de estadounidenses afectados por alopecia severa", dijo la doctora Kendall Marcus, directora de la División de Dermatología y Odontología del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

En este sentido, Marcus sostuvo que "la aprobación de hoy ayudará a satisfacer una importante necesidad insatisfecha de los pacientes con calvicie o alopecia areata grave", comentó.

FDA aprueba tabletas para tratamiento contra la calvicie

La alopecia areata es un trastorno autoinmune en el que el cuerpo ataca sus propios folículos pilosos, lo que hace que el cabello se caiga, a menudo en mechones.

De esta manera, el nuevo medicamento inhibe las ‘cinasas Jano’, una familia de proteínas que forman parte de las enzimas receptoras de citocinas, lo que interfiere con la vía que conduce al trastorno.

La FDA explicó que la eficacia y seguridad en la alopecia areata se estudió en dos ensayos aleatorios, doble ciego, controlados con placebo (ensayo AA-1 y ensayo AA-2) con pacientes que tenían al menos un 50% de pérdida de cabello en el cuero cabelludo, durante más de seis meses.

Durante el estudio, los pacientes de estos ensayos recibieron un placebo, 2 miligramos de Olumiant o 4 miligramos de Olumiant, todos los días. La medida principal de eficacia para ambos ensayos fue la proporción de pacientes que alcanzaron al menos un 80% de cobertura del cabello del cuero cabelludo en la semana 36.

FDA señaló que el medicamento se aprobó originalmente en 2018 como tratamiento para ciertos pacientes adultos con artritis reumatoide activa de moderada a grave.

El tratamiento recibió ahora designaciones de revisión prioritaria y terapia innovadora para la calvicie.

