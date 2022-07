Femsa, dispuesta a vender acciones de Heineken para financiar más compras

Luego del anuncio de la adquisición de la suiza Valora y su entrada al mercado europeo, Fomento Económico Mexicano (Femsa) no descarta utilizar y capitalizar las acciones que posee en Heineken para realizar alguna otra compra; aunque aman a la firma holandesa, así como el rumbo que está tomando.

Daniel Rodríguez Cofré, CEO de la compañía, señaló que ven en la cadena un potencial que creará más valor para ellos; no obstante, en caso de necesitar un mayor financiamiento tienen más alternativas.

“Si vemos que, por alguna razón en particular, necesitamos asignar más efectivo a Valora, particularmente me refiero a la adquisición no orgánica, sabemos que tenemos opciones como las acciones de Heineken, y como hemos dicho en el pasado, siempre vamos a continuar, es decir, comparando nuestra inversión en todos los negocios”, afirmó.

En este sentido, el vicepresidente de Relación con Inversionistas de Femsa, Juan Fonseca, comentó que los recursos ascenderían a alrededor de 7,000 millones de dólares después de impuestos, lo que serían un monto considerable.

“En términos del uso de las acciones, como dijimos antes, amamos a Heineken, la dirección que se está tomando. Pero está esa opción que Daniel mencionó al principio y estamos evaluando continuamente qué es lo mejor que podríamos estar haciendo, seguir siendo dueños de Heineken o implementarlo en otro lugar”, precisó.

Fonseca detalló que si fueran a comprar otro activo en Europa a través de Valora no necesariamente vendría de monetizar las acciones de Heineken, ya que cuentan con muchas fuentes diferentes de generación de efectivo y financiamiento.

“La transacción que estamos anunciando realmente no cambia nuestra capacidad para continuar financiando y haciendo crecer las diferentes partes de la compañía y que Heineken es una parte importante que tenemos (…), pero no es el único”, indicó.

En enero de 2010, Femsa dio a conocer un acuerdo para realizar una operación estratégica con Heineken, al transformar las operaciones de su negocio cervecero en una participación del 20% en la holandesa, sin embargo, en 2017 redujo 5.24% su participación.

La oferta de acciones se ejecutó mediante una oferta de construcción de libro acelerada a inversionistas institucionales fuera de México, llevada a cabo por J.P. Morgan, Morgan Stanley y UBS, generando recursos totales de aproximadamente 2,500 millones de euros.

Esto representó una disminución total de la tenencia accionaria de Femsa en el Grupo Heineken al pasar de 20 al 14.76%.

