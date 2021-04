Femsa ve futuro a las dark kitchens en AL; invierte en Muncher

Femsa Ventures ve futuro en el negocio de las dark kitchens en Latinoamérica, por lo que invirtió en empresa de food tech Muncher en su reciente ronda de inversión.

La startup recaudó 22 millones de dólares en su ronda de inversión serie A, en la que participaron grandes fondos de Europa y de la región de Latinoamérica como TMT Investment, Copernion, FEMSA Ventures, MGM Innova, Amador Holdings y Network VC Syndicate.

Muncher tiene como objetivo en América Latina el llegar a 800 dark kitchens y 40 restaurantes virtuales en la región, por lo que través de esta inversión, la empresa tiene el propósito de consolidarse como una de las empresas food tech más importantes de Latinoamérica y ampliar su presencia.

En la actualidad tiene presencia en México, Colombia y Perú, donde opera con más de 250 dark kitchens, así como 4 marcas propias: Franco cocina honesta, Nimi’s shawarma & falafel, Oh my sandwich! y Mooi heladería; además, busca entrar al mercado de Brasil.

Al respecto, Artyom Inutin, cofundador y socio director de TMT Investments, aseguró que, con el crecimiento proyectado en el número de restaurantes en América Latina de 5 millones en 2019 a 5.5 millones en 2024, el segmento de dark kitchens debería mostrar un crecimiento exponencial, respectivamente, de 500 a 275,000.

Fundada en febrero de 2019, Muncher ha logrado expandirse rápidamente en toda la región, cuenta hoy con dos líneas de negocio y considerado como unos de los referentes y líderes del mercado de dark kitchens.

La primera línea es real estate, que construye dark kitchens en estructuras de contenedores, a través de un modelo escalable, estándar, eficiente y amigable con el medio ambiente, pues reutiliza contenedores que se encontraban en desuso.

Adicionalmente, su presencia en zonas de alta concentración de población y que sus proyectos siempre se encuentran dentro de las zonas de alta demanda de domicilios generan un factor diferenciador con sus competidores al estar más cerca de los clientes.

Además, sus cocinas se ubican en lugares visibles al público donde las personas pueden también hacer take away, lo sucal es un canal adicional de ingresos importante para los restaurantes.

La segunda línea son los restaurantes virtuales Franco, Nimi’s, Oh My Sándwich y Mooi heladería, donde se crean desde cero conceptos de marcas especializadas en delivery y take out, que operan desde sus mismas dark kitchens. Esto da a Muncher un mejor entendimiento del negocio para poder brindarle a sus clientes B2B lo que necesitan para que sean exitosos.

