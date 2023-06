Fernández Noroña reclama que AMLO no lo haya invitado a cena con ‘corcholas’

El diputado Gerardo Fernández Noroña reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo haya invitado a la reunión que sostuvo ayer por la noche con las “corcholatas” de Morena: Claudia Sheinbuam, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

“El compañero presidente, al que respeto y admiro, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, no debe excluir a nadie. La candidatura es de Morena, PT y PVEM; es una candidatura del pueblo, del movimiento, y tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente, pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, incorrecta y no es un trato de compañeros”, dijo.

En conferencia desde el Senado, Fernández Noroña comentó que el mandatario federal está asumiendo una “posición sectaria” y da un trato “injusto, incorrecto, inadecuado entre compañeros de movimiento”; además, cuestionó cómo se puede construir la unidad con la exclusión.

El legislador del PT señaló que pese a lo anterior, él se va a registrar para la candidatura a la Presidencia por parte de Morena, PT y PVEM, y dijo que en este momento ya no pide nada.

“A estas alturas siendo el que no tiene ni un centavo para la campaña, el que no tiene ninguna estructura, el que no tiene ninguna posición importante en la administración pública, el que no encabeza ningún gobierno de los estados y encima que me ponga una traba adicional el compañero presidente, pues ya me parece demasiado”, mencionó.

