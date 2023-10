FIFA suspende durante tres años a Luis Rubiales; el exdirectivo apelará

La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió durante tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), de todas las actividades relacionadas con el futbol a nivel nacional e internacional, al entender que infringió el artículo 13 del código del organismo, ha informado esta mañana el máximo organismo del balompié mundial.

El expresidente de la RFEF, al día siguiente de dicha suspensión provisional, se negó en rotundo a dimitir durante la Asamblea del organismo federativo y reiteró que el beso fue consentido, lo que fue negado por la futbolista que actualmente milita en el Pachuca mexicano y lo que provocó que las jugadoras españolas renunciasen en bloque a jugar en la selección “si continúan los actuales dirigentes”, así como gran parte del equipo técnico del organigrama femenino, salvo Jorge Vilda, por entonces técnico del conjunto campeón mundial, quien, no obstante, al igual que el seleccionador masculino, Luis de la Fuente, lamentó el “comportamiento impropio” del dirigente.

Finalmente, el 6 de septiembre, Jenni Hermoso denunció a Rubiales ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el beso recibido en la boca y esta se querelló contra el expresidente, quien anunció definitivamente su dimisión cuatro días después en un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

La FIFA precisa que, según las disposiciones existentes de su Código Disciplinario, Rubiales dispone de diez días para “solicitar una decisión motivada que, en caso de ser solicitada, se publicará posteriormente en legal.fifa.com”, y que la decisión está sujeta a ser recurrida ante el Comité de Apelación.

El máximo organismo futbolístico mundial añade que “reitera su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas y garantizar que se respeten las reglas básicas de una conducta decente”.

Cronología del denominado ‘caso Rubiales’:

20 de agosto.- Durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial femenino, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, da un beso en los labios a la jugadora Jenni Hermoso. Antes se había llevado la mano a los genitales en el palco de autoridades.

En sus primeras declaraciones, el directivo quita importancia a su comportamiento y tacha a sus críticos de “idiotas”, “estúpidos” y “tontos del culo”.

La imagen del beso se extiende por las redes sociales. En Instagram la afectada comenta que no le había gustado, pero que no pudo evitarlo.

La RFEF publica una comunicado en el que atribuye a Hermoso unas declaraciones en las que minimizan los hechos.

21 de agosto.- Rubiales se disculpa por su comportamiento y añade que “ninguna de las dos partes tuvo mala fe”.

Las campeonas son recibidas en Madrid por una multitud que celebra la histórica victoria.

22 de agosto.- El medio digital “Relevo” asegura que la jugadora no realizó las supuestas declaraciones que la Federación distribuyó y añade que fue presionada para grabar un vídeo junto al presidente.

En una rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica la actitud de Rubiales y considera “insuficientes” sus disculpas.

23 agosto.- Jenni Hermoso pide “medidas ejemplares” contra Luis Rubiales a través de un comunicado difundido por el sindicato FUTPRO.

Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, denuncia a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes por incumplimiento de la Ley del Deporte.

24 agosto.- La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Rubiales y le suspende por 90 días.

25 agosto.- Durante la asamblea de la RFEF Luis Rubiales se niega a dimitir y reitera que el beso fue consentido.

Hermoso responde que no hubo consentimiento y que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión”.

Las jugadoras españolas renuncian en bloque a jugar en la selección “si continúan los actuales dirigentes”.

Renuncian a sus puestos el presidente del Comité Nacional de Futbol Femenino, la presidenta del Comité de Futbol Femenino y varios presidentes de federaciones provinciales.

26 de agosto.- La RFEF emite un comunicado en el que intenta refutar las declaraciones de la jugadora con cuatro fotografías.

La FIFA suspende durante 90 días a Rubiales de toda actividad relacionada con el futbol nacional e internacional.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) denuncia a Rubiales por abuso de autoridad y atentar contra el decoro deportivo.

Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña y único vicepresidente en ejercicio tras la destitución de todos los demás por Rubiales, lo sustituye al frente de la RFEF.

Dimite una parte del equipo técnico de la selección femenina de futbol mientras Luis de la Fuente, entrenador de la selección española masculina, y el de la femenina, Jorge Vilda, lamentan el “comportamiento impropio” de Rubiales y el daño al éxito de la selección.

Patrocinadores de la selección española, como Iberia, Iberdrola, Multiópticas o Seur muestran su apoyo a las medidas que se puedan tomar para proteger los derechos de las deportistas.

27 agosto.- La actriz estadounidense Natalie Portman, la selección de futbol femenino de Estados Unidos, ONU Mujeres España y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, apoyan a Hermoso.

28 agosto.- La Fiscalía abre diligencias contra Rubiales por un supuesto delito de agresión sexual.

La Comisión de Presidentes de Federaciones regionales de la RFEF solicita a Luis Rubiales que presente “de manera inmediata” su dimisión como presidente de la RFEF.

29 agosto.- El CSD remite al Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) la documentación adicional que solicita.

La RFEF retira sueldo y coche oficial a Rubiales y le pide que devuelva el teléfono móvil y el ordenador que le corresponden como presidente.

30 agosto.- El excolegiado Xavier Estrada Fernández presenta una denuncia ante el CSD contra Luis Rubiales por uso “incorrecto” de fondos.

31 agosto.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que lo sucedido tras la final del Mundial femenino “no debería haber ocurrido nunca”.

La RFEF descarta la opción de una moción de censura contra Rubiales y la celebración de elecciones presidenciales antes de 2024.

1 septiembre.- El TAD abre expediente disciplinario a Luis Rubiales por dos infracciones graves, no muy graves y no ve abuso de autoridad, lo que impide al CSD suspenderlo provisionalmente.

4 septiembre.- Los jugadores de la selección masculina de futbol española condenan los “comportamientos inaceptables” de Rubiales.

5 septiembre.- La RFEF destituye al seleccionador femenino, Jorge Vilda, y pone por primera vez a una mujer al frente de la selección, Montse Tomé.

6 septiembre.- Jennifer Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el beso recibido en la boca.

8 septiembre.- La Fiscalía se querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso.

10 de septiembre.- Rubiales anuncia su dimisión en un comunicado publicado en su cuenta de la red X (antes Twitter).

15 septiembre.- Rubiales declara ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. Tras su declaración el juez prohibió a Rubiales acercarse en un radio de 200 metros a Jenni Hermoso o comunicarse con ella durante la investigación de la causa.

25 septiembre.- Un hermano y una amiga de la jugadora Jenni Hermoso ratifican las presiones que esta recibió para justificar el beso no deseado.

27 septiembre.- El juez de la Audiencia Nacional cita como investigados al exseleccionador Jorge Vilda y al director de la selección Albert Luque.

28 septiembre.- La jefa de prensa de la selección española femenina, Patricia Pérez, declara que recibió presiones en relación con las manifestaciones de la jugadora Jenni Hermoso.

2 octubre.- Las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez confirman ante el juez las presiones que su compañera Jenni Hermoso denuncia haber sufrido por parte de Luis Rubiales y su entorno, para que justificase públicamente el beso.

24 octubre.- El director de la selección masculina de futbol, Albert Luque, admite que trató de hablar con la jugadora Jenni Hermoso durante el viaje a Ibiza, si bien ha indicado que lo hizo porque tenían una relación de amistad y ha negado que la presionara.

30 octubre.- La Comisión Disciplinaria de la FIFA inhabilita por tres años a Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el futbol, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA.

Lee también: Lista Forbes: Los equipos más valiosos de la NBA en 2023

La reacción de Rubiales tras suspensión de tres años por la FIFA

Tras la decisión del organismo, Luis Rubiales, anunció que apelará ante el Comité de Apelación la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de inhabilitarle durante tres años de todas las actividades relacionadas con el futbol a nivel nacional e internacional.

A través de su cuenta en la red social X, Rubiales indica que llegará “hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad” y da su versión sobre lo acontecido en el procedimiento que se le abrió por los hechos acaecidos tras la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Rubiales fue inicialmente suspendido de manera provisional por 90 días y este lunes se ha sustanciado la inhabilitación por entender que infringió el artículo 13 del código del organismo tras la final, al llevarse las manos a los genitales en el palco tras el triunfo de España ante Inglaterra y besar en la boca a Jenni Hermoso en la entrega de medallas.

En su texto, el exmandatario de la RFEF afirma que la FIFA, tras la apertura del expediente, le concedió un plazo de diez días para exponer su postura, pero que a los dos días se le notificó la suspensión cautelar de su cargo como presidente sin haberle escuchado.

El ex mandatario cree que “el procedimiento de FIFA se ha caracterizado por emitir decisiones sin los fundamentos de las mismas” y que lleva 66 de los 90 días suspendido sin haber tenido una audiencia completa para defenderse.

“En los fundamentos de la primera decisión que me suspendía cautelarmente durante 90 días y que no fueron emitidos hasta el día 15 de septiembre y notificados el 19, la Comisión Disciplinaria basó la decisión y la urgencia en que ‘mi presencia como presidente de la RFEF podía impedir la administración de justicia’ (en el procedimiento disciplinario de FIFA)”, explica.

“Sin embargo, la decisión del Comité de Apelación rechazó mi apelación el día 29 de septiembre, a pesar de que el día 11 de septiembre, presenté mi renuncia tanto a mi cargo en la RFEF como en UEFA donde ostentaba la vicepresidencia. Si ya no ocupaba ningún cargo en el mundo del futbol, ¿cómo puedo ser un peligro para el procedimiento por tener un cargo?. Nuevamente, todo fue notificado sin fundamentos, fundamentos que hoy, 30 de octubre, aún no se me han trasladado, impidiéndome de nuevo apelar la decisión ante el TAS. Y todo esto, solamente en lo que respecta a las medidas cautelares impuestas”, apunta.

Además resalta que solicitó audiencia para poder presentar en persona sus argumentos ante la Comisión Disciplinaria y que se le denegó “sin explicar el motivo”. “He denunciado en repetidas ocasiones, ante la propia FIFA y ante el TAS, que la Comisión Disciplinaria desde un principio decidió incluir en el expediente únicamente las declaraciones de personas que, según la prensa, habían declarado en mi contra ante la Audiencia Nacional”, argumenta.

“Noticias que ahondaban en una idea negativa hacia mí, sin tener en cuenta en ningún momento, cualquier noticia o publicación en ningún otro sentido. Entiendo que cualquier ente juzgador debe tener en cuenta todas las pruebas disponibles y no solamente las pruebas que sustentan la versión de la parte que quiere condenarme”, añade.

Asimismo lamenta que las declaraciones han sido efectuadas en alguna ocasión por personas que no son parte del procedimiento como la Secretaria General de FIFA, la senegalesa Fatma Samoura, lo que considera pone “en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los organismos que están a su cargo”.

Rubiales indica que “cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre la forma de actuar de FIFA en comparación” de su expediente y otros asuntos, “en los que como mínimo el acusado ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones antes de recibir una sanción provisional (si es que la han llegado a recibir)”.

“Es más, alguno de ellos no ha sido suspendido, siendo anterior su caso al mío y siendo las acusaciones muchísimo más graves, lo que ha permitido que sigan ejerciendo, al contrario que lo acontecido en mi expediente”, comenta.

Rubiales considera obvio “que el linchamiento político y mediático recibido” ha provocado una “ola” en la que instituciones han querido actuar de determinada manera “más allá de preservar la presunción de inocencia” y opina que “pese a los esfuerzos de determinados políticos, medios e instituciones cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida en este asunto”.

Agrega que tras enterarse de la inhabilitación por tres años por los medios de comunicación antes que, por su propio correo, y ante el hecho de que no se le han facilitado los fundamentos, asegura que siempre ha mantenido una “una versión de los hechos, que es la verdad de lo sucedido y que es la misma” que va a mantener hasta que termine el procedimiento.

Con información de EFE.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado