Filtraciones de la Sedena son un rotundo fracaso, la guacamaya se volvió zopilote: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, hablara sobre el hackeo que sufrió la institución por el colectivo Guacamaya y afirmó que las filtraciones son un rotundo fracaso.

En conferencia de prensa desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el mandatario federal cargó contra quienes buscan que su gobierno fracase y a costa de guerra sucia desacreditar cualquier acción en contra de la corrupción y eliminación de privilegios.

“Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso, en general. ¿Cómo lo anunció Loret de Mola? Casi el derrumbe de nuestro gobierno, a lo mejor lo tienes, entonces como seguramente les costó mucho.

“Imagínense cuántos estrategas, asesores , expertos, y salió ‘puje’, les dejo de tarea lo que significa, quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, ya que le busquen otro, eso no funcionó. Porque la mañanera pues es un diálogo circular, de comunicación, hay muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

Desde el mes pasado, un grupo de hackers logró acceder a la base de datos de la Sedena y logró descargar alrededor de 6 terabytes de correos electrónicos donde se han documentado acciones que ha llevado el instituto armado en temas centrales como los proyectos de infraestructura.

“Están utilizando cualquier información, ya la guacamaya se volvió zopilote. Si van a echar a andar un escándalo que tenga sustento”, sostuvo.

