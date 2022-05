Final de Champions 2022: las tácticas económicas que mueven al Liverpool y al Real Madrid

El Liverpool contra el Real Madrid en la final de la Champions League es un encuentro para los fanáticos del futbol: dos gigantes que luchan por uno de los trofeos más preciados del juego, pero independientemente del resultado, algunos también verán este partido como una victoria para el futbol sobre la geopolítica y las grandes sumas de dinero.

Para estos dos equipos, llegar a la final significa que otros conjuntos poderosos fueron eliminados en el camino. No existe el Manchester City, un club muy criticado por los generosos recursos que recibe del gobierno de Abu Dabi. No existe el Paris St-Germain, que se financia con la enorme riqueza de Qatar.

Ni rastro del Chelsea tampoco, los campeones defensores de Europa, que hasta hace poco disfrutaban del respaldo financiero de un multimillonario con fuertes conexiones con los líderes rusos y el gas ruso.

Entonces, tal vez la final de la Liga de Campeones de este año sea una victoria para los puristas del futbol: una oportunidad para apoyar a los clubes tradicionales, sin estar contaminados por la gran riqueza y las políticas cuestionables de sus rivales.

Pero antes de que una ola de nostalgia se apodere de cualquiera, vale la pena recordar que Liverpool versus Real Madrid no es una simple cuestión de valores deportivos pasados ​​de moda que exaltan el juego hermoso.

Para empezar, ambos clubes han tenido tradicionalmente fuertes asociaciones políticas; los Reds con la izquierda y Los Blancos con la derecha.

Y las dos partes han abrazado abiertamente la ideología del libre mercado, lo que los convierte en uno de los clubes más ricos del mundo. En el ranking de clubes por ingresos de 2022, el Real Madrid (que ha encabezado la lista 12 veces en los últimos 25 años) ocupa el segundo lugar, con ganancias de 640.1 millones de euros, mientras que el Liverpool es séptimo con 550.4 millones de euros.

Ambos equipos, entonces, ganan y gastan grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, el Liverpool tiene uno de los acuerdos de equipamiento comercialmente más lucrativos del futbol (con Nike), mientras que el Real Madrid todavía tiene ganas de gastar grandes sumas de dinero en los mejores jugadores.

Y sería ingenuo pensar que los clubes no están interesados ​​en enriquecerse aún más. De hecho, hace poco más de un año, Liverpool y Real Madrid estaban entre los ocho clubes de futbol que anunciaron planes controvertidos para formar una Superliga europea.

Este fue un esquema claramente diseñado para acelerar el flujo de ingresos hacia clubes ya ricos, a expensas de otros equipos en toda Europa.

Los dueños del Liverpool finalmente se retiraron de la propuesta, al menos por el momento. Sin embargo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, todavía parece decidido a salirse con la suya y lanzar una liga separatista.

Entonces, si bien es cierto que ninguno de los finalistas de la Liga de Campeones de este año se alimenta de los ingresos del petróleo y el gas, siguen siendo excelentes ejemplos del futbol de libre mercado y el dinero que genera.

Los gráficos a continuación nos permiten tener una visión general de las inversiones y patrocinios que rodean a ambos clubes, todos los cuales son de dominio público. Cada círculo representa un “actor” económico (un club, una empresa o un individuo), mientras que cada línea de conexión representa una transacción económica significativa.

Una mirada más cercana a los acuerdos comerciales más lucrativos de Liverpool revela que el propietario del club, Fenway Sports Group, que también cuenta con los Medias Rojas de Boston en su cartera, ha reunido una red considerable de negocios y propiedades de entretenimiento en los Estados Unidos.

Esto incluye a RedBird Capital Partners, un “negociador de alto perfil” en el mundo de los deportes profesionales, y RedBall Acquisition Corp, encabezada por Billy Beane (famoso por Moneyball) y Gerry Cardinale, cofundador de Yankees Entertainment & Sports Network.

Otro negocio a destacar es SpringHill Company, una firma de producción y desarrollo de entretenimiento encabezada por la estrella de baloncesto LeBron James, que tiene a la tenista Serena Williams en la junta directiva. James también es accionista del Liverpool FC.

Aunque no es abiertamente político, la propiedad privada del Liverpool y las operaciones enfocadas en los EE. UU. encarnan una ideología de libre mercado que se ha vuelto cada vez más prominente en el futbol europeo durante las últimas dos décadas.

A primera vista, el Real Madrid parecería una bestia muy diferente. El club es propiedad de sus miembros, conocidos como “socios”, que pueden votar por los funcionarios del club para entrar y salir de sus cargos.

Pero el gráfico de sus tratos y relaciones comerciales muestra lo estrechamente vinculado que se ha vuelto a la riqueza extranjera. Hay conexiones con Qiddiya, un “megaproyecto” de entretenimiento en construcción en Arabia Saudita, y con un banco chino que emite una tarjeta de crédito con la marca Real Madrid.

También hay relaciones comerciales con Abu Dhabi Bank y Emirates Airline en los Emiratos Árabes Unidos, Sela Sports, una empresa de gestión de eventos con sede en Arabia Saudita, y empresas de tecnología en Corea del Sur y China.

En general, hay mucho dinero invertido en los dos equipos que juegan por el trofeo. Y podría decirse que el lado político del juego es más obvio que nunca.

El torneo de la Liga de Campeones de este año comenzó con el gigante energético ruso Gazprom como patrocinador principal, y la final se llevará a cabo en la ciudad natal de Vladimir Putin, San Petersburgo.

Después de la invasión de Ucrania, la final se trasladó a París y se rescindió el trato con Gazprom. Entonces, a pesar de estar desinfectado de la influencia de Rusia y de las fortunas hechas a través del petróleo y el gas, el partido aún representa a dos de los jugadores clave en el juego moderno: la política y los negocios.

Por Simon Chadwick (Global Professor of Sport | Director of Eurasian Sport, EM Lyon) y Paul Widdop (Researcher of Sport Business, University of Manchester).

