Forbes Global 2000: Los bancos más grandes del mundo en 2018

Cuando se trata de las compañías públicas más grandes y poderosas del mundo, gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Google son rebasados por los bancos más grandes de China y Estados Unidos. Estos mega engranajes en el flujo global de dinero están atrincherados como los líderes del 2018 en el Forbes Global 2000.

De las diez empresas más importantes en la lista de este año, siete son bancos y sola una compañía, Apple, es una institución no financiera. ¿El mensaje? En una era marcada por el cambio tecnológico y la disrupción de la industria, el crecimiento implacable de los servicios financieros en los mercados emergentes y desarrollados por igual hace que la banca sea el negocio más sólido del mundo.

Monolitos bancarios chinos respaldados por el estado como el Industrial and Commercial Bank de China y el China Construction Bank retienen sus primeros puestos en el Forbes Global 2000 de 2018. El año pasado, estas empresas obtuvieron ganancias combinadas de 80 billones de dólares y colectivamente llevaron cerca de 8 billones de dólares en activos, lo que las convirtió en las empresas más importantes bajo nuestro registro, ya que prestan y captan depósitos en el mercado más grande y más protegido del mundo. Eso no quiere decir que EU esté rezagado. Cuenta con tres bancos en el top 5 mundial del sector.

JPMorgan Chase ocupa el puesto #3 en el Forbes Global 2000, suplantando al conglomerado financiero de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que no se considera un banco. No obstante, las inversiones de Berkshire, Bank of America y Wells Fargo se ubican en el #6 y #7, respectivamente, y completan a los cinco primeros en la banca mundial.

“Vas a tener la era de oro bancaria”, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, reclamó recientemente en una conferencia de inversionistas. Los números hablan por sí mismos. Estos tres prestamistas reportaron un total de 68,500 mdd en ganancias en 2018, impulsados por el aumento de las tasas de interés y el crecimiento del producto interno bruto en los Estados Unidos. Colectivamente, poseen casi 7 billones de dólares en activos y un valor de mercado combinado de casi 1 billón de dólares. (Este año, excluimos las casas de bolsa de Morgan Stanley y Goldman Sachs de nuestra lista de bancos, además de conglomerados como Berkshire).

Recientemente, los prestamistas de EU han estado ganando participación ante sus contrapartes chinas y en Europa, aunque aún deben superar a las dos superpotencias bancarias de China. El top 25 mundial de la banca incluye los prestamistas chinos Bank of China (# 5), Bank of Communications (# 11), Postal Savings Bank of China (# 15), Industrial Bank (# 17) y Shanghai Pudong Development Bank (# 18 ), destacando porqué la potencia asiática emergente es un mercado tan atractivo para la industria bancaria.

En los próximos años, la profundización de los mercados de capital en la región, la perspectiva de nuevos tratados comerciales y la aparente voluntad del presidente Xi Jinping de controlar las entidades financieras en China podrían sacudir el equilibrio de poder. Otras tendencias se vuelven evidentes. En Europa, está surgiendo un cambio de sentimiento. Una lenta recuperación de la crisis financiera de 2008 y los efectos dominantes, como la crisis de la deuda soberana, significa que los acreedores que una vez fueron enfermos en Europa están ahora en ascenso. Los campeones nacionales europeos HSBC (#7), BNP Paribas (#8) y Banco Santander (#9) han vuelto a entrar firmemente en el top diez de la banca mundial. A pesar de una recuperación aún frágil y las tasas de interés más bajas, estas tres empresas ganaron un colectivo de 27,200 mdd en 2017.

A pesar de que son menos rentables que sus contrapartes estadounidenses y tienen menos de la mitad del valor de mercado de los tres principales bancos de EU, estos tres bancos están en igualdad de condiciones en lo que respecta a sus balances, y poseen unos 6.7 billones de dólares en activos. El potencial de una normalización económica podría hacer que los prestamistas como Paribas y Santander sigan aumentando en los próximos años, aunque la fragmentación de Europa sigue siendo un riesgo importante. Y el lugar de los bancos europeos en el Forbes Global 2000 muestra cuán frágil es la industria.

Ailing Barclays cayó de # 122 a # 480 en la lista de este año, bloqueado por pérdidas que causan multas y reestructuración operativa. Credit Suisse se ubica en el #482 y el gigante alemán Deutsche Bank, que ahora ha cambiado de administración una vez más, siguió cayendo hasta el puesto #495. En el mundo de la banca, estos campeones nacionales europeos colectivamente perdieron 4,500 mdd en 2017 y se sitúan justo por delante de los estadounidenses, KeyCorp (# 527) y Regions Financial (# 557), que obtuvieron casi 3,000 mdd en ganancias.

Australia, Canadá y Japón siguen siendo los principales en el top 25 de la banca, con ocho puestos en total. Forbes Global 2000 es una clasificación anual de las compañías públicas más grandes y poderosas del mundo, basada en medidas ponderadas de ingresos, ganancias, activos y valor de mercado.

En la lista de este año, había 14 bancos chinos, incluidos siete en el top 25 de la industria bancaria. Colectivamente, tenían más de 17 billones de dólares en activos y ganaban unos 155,000 mdd en ganancias. Once bancos de EU entraron al Global 2000 y cuatro se ubicaron en el top 25. Si bien estos bancos solo tenían 10 billones de dólares en activos totales, excluyendo los impuestos únicos de la Ley de impuestos de 2017, estos bancos ganaron más de 100,000 mdd en ganancias.

Este año, ningún banco de los mercados emergentes de Brasil y Rusia figura en el Forbes Global 2000, mientras que cada uno estos países aportó un banco al ranking: Sudáfrica, Grecia, Dinamarca, Chile, Austria y Portugal. Thanachart Capital de Tailandia y Unicaja Banco de España fueron nuevas incorporaciones a la lista de este año. Entre los 25 bancos más grandes del mundo, tres provienen de Australia, Canadá y Japón, dos del Reino Unido y uno de Francia, España y los Países Bajos respectivamente.