10 cosas que debes saber antes de viajar al Mundial de Rusia

Cada vez falta menos para el evento de fútbol más esperado de los últimos años, la Copa Mundial de Futbol, por lo que muchos fanáticos de todo el mundo se han preparado para estar presentes durante los partidos que se celebrarán en Rusia, pero como cualquier parte que no has visitado anteriormente, habrá situaciones de las que no tengas conocimiento debido a las costumbres y cultura de los habitantes, por ello, traemos una lista consejos relacionados con la cultura rusa por parte de Udemy, plataforma enfocada en enseñar idiomas en línea, para que no sufras un desafortunado encuentro en tu estancia.

1.- Saludo y despedida sin beso y abrazo: dar un apretón de manos tanto para hombres como para mujeres es más que suficiente para iniciar o concluir una interacción. Dar un beso o abrazo se acostumbra solo en relaciones de mucha confianza o de pareja.

2.- Se sienten cómodos interactuando a distancia: contrario a nuestras culturas latinas donde la proximidad física y el contacto son comunes, los rusos se sienten cómodos al guardar cierta distancia entre personas; respetar su espacio vital es importante para interactuar de manera cordial.

3.- Analiza su sonrisa: Existe la percepción de que no sonríen y que son personas serias, sin embargo, esto no es más que un mito; la “sonrisa rusa” se caracteriza por solo usar los labios y los ojos para expresar alegría o satisfacción, para ellos enseñar los dientes al reír no es bien visto, por lo que, para saber si algo es de su agrado, debes fijarte en la expresión de sus ojos y comisuras. Su cultura concibe la sonrisa no como una señal de cortesía obligatoria o de gran respeto, como en otras partes del mundo, y siempre tiene un destinario por lo que no sonríen a personas desconocidas.

4.- Habla de usted: se recomienda dirigirse a ellos de usted o ustedes, esto refleja respeto y consideración a la (s) persona (s) con la que se interactúa, hablarles de “tú” es percibido como una falta de respeto.

5.- ¿Cómo empleaar los nombres en ruso? En muchas partes del mundo utilizamos el nombre propio o este y el apellido para referirnos a alguien. En Rusia la forma de nombrar a alguien es nombre + patronímico + apellido. El patronímico es un nombre propio que hace referencia a la ascendencia de una persona, pudiendo ser un apellido o una derivación del nombre del papá que se usado después del nombre de pila. Para dirigirnos con respeto, se recomienda emplear el nombre y el patronímico. Por poner un ejemplo, el nombre completo del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, incluido el patronímico, es Vladimir Vladímirovich Putin; por tanto, si nos dirigiéramos a él sería como Vladimir Vladímirovich.

6.- Sé puntual: también se caracterizan por ser puntuales, para ellos es una muestra de respeto al tiempo de las otras personas, de hecho, procuran llegar 5 minutos antes de la hora pactada. Así es que, si tienes una cita en Rusia, mentalízate para llegar en punto.

7.- Sé directo: los rusos son directos en su comunicación, por lo que debes esperar intercambios puntuales y concisos; para la cultura mexicana esto pudiera ser interpretado como agresivo o “golpeado”, sin embargo, para ellos es una forma más honesta y transparente de comunicarse.

8.- Regalan flores en números impares: pareciera un consejo raro, pero los rusos saben que regalarlas en números impares es para halagar a alguien, en cambio cuando se hace en pares es en el contexto de un funeral.

9.- Abiertos al mundo: los rusos se caracterizan por ser inclusivos y respetuosos de otras tradiciones tanto nacionales como extranjeras; tan solo en ese país coexisten 180 grupos étnicos, por lo que acoger a todas las personas que asistirán a la Copa Mundial de Futbol les resultará sencillo.

10.- Apellidos femeninos y masculinos: casi todos los apellidos rusos le agregan la letra “a” al masculino de estos. Por ejemplo, el apellido del presidente de Rusia es Putin y sus dos hijas llevan el apellido Putina, otro ejemplo, Popóv, y si tuviera una hija o hermana sería Popóva. Sin embargo, existen apellidos que no sufren estos cambios, pero son pocos.

