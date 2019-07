10 cosas que no sabías de ‘Orange is the new black’

El naranja nunca estuvo tan de moda desde la llegada de ‘Orange is the new black’ a Netflix. La reconocida producción estrena su séptima y última temporada, cerrando así un ciclo como una de las series más exitosas de la plataforma de streaming.

Su primera temporada, lanzada en el año 2013, fue una de las grandes apuestas de la compañía en el, ahora, largo camino de creación de contenido original.

Jenji Kohan, la mente detrás del éxito de ‘OITNB’, supo plasmar la frescura de personajes que destacaron, incluso, más que el protagónico. Una serie que nos compartió los episodios más dramáticos y, a la vez, algunos momento de risas inesperadas a través de las historias de las reclusas de Lichfield.

A continuación te mostramos diez datos que probablemente desconocías de ‘Orange is the new black’ de cara al estreno de su séptima temporada.

1.- Basada en un libro

La serie está basada en el libro ‘Orange is the new black: mi año en una prisión federal de mujeres’, de la escritora Piper Kerman. El libro cuenta la experiencia de la escritora y fue la inspiración para la serie. A diferencia de la producción de Netflix, Piper Kerman mantiene aún la relación con quien fuera su prometido al momento de ingresar a la cárcel.

2.- Ryan Murphy pudo darle vida a OITNB

Antes de que Jenji Kohan tuviera los derechos del libro, el reconocido productor y director de producciones como ‘Pose’, ‘Glee’, ‘American Horror Story’ y más, tuvo en su poder los derechos. En algunas declaraciones el mismo Ryan afirmó que nunca supo cómo abordar el libro, por lo que sus derechos vencieron para terminar en manos de la escritora, quien lo llevo a Netflix para consagrar una de las series más populares de la plataforma.

3.- Un intro particular

A diferencia de muchas series, el intro de ‘OITNB’ ha permanecido desde la temporada uno. En él se ven rostros de mujeres, las cuales son en realidad ex presidiarias. Y no solo eso, uno de los rostros es de la misma Piper Kerman, la escritora del libro en que se basa la serie.

4.- Es la segunda serie de Netflix con más temporadas

Con su séptima temporada, la serie se convierte en la segunda de Netflix con el mayor número de producciones. El primer sitio es para ‘Trailer Park Boys’, con 12, mientras que en la tercera posición se quedó ‘House of cards’, con seis temporadas.

5.- Numeroso casting

Además del reparto principal, ‘Orange is the new black’ ha sumado un numeroso casting en cada nueva temporada. Personajes que fueron entrando y saliendo de la trama ganándose su lugar, y que incluso llegaron a tener más apariciones que la misma protagonista. Al menos 45 actrices compartieron alguno de los roles principales y secundarios a lo largo de las siete temporadas.

6.- ‘Crazy Eyes’, el personaje que llegó para quedarse.

Aunque la actriz Uzo Aduba no audicionó para interpretar a ‘Crazy Eyes’ los productores quedaron enamorados de su singular manera de darle vida. Incluso, el personaje solo estaba en los guiones para hacer su aparición en tres simples capítulos. Fue tanta la entrega que en poco tiempo se ganó el corazón de todos, convirtiéndose en uno de los roles principales de la serie y haciéndose acreedora a numerosos reconocimientos.

7.- La mexicana Itatí Cantoral formó parte de las reclusas

Como parte de la promoción para los suscriptores de Latinoamérica, Netflix inició una de sus campañas publicitarias más ambiciosas, sumando a los clips promocionales a la actriz Itatí Cantoral. La mexicana revivió uno de sus papeles más memorables dentro de las telenovelas, ‘Soraya Motenegro’. El éxito fue tal que repitieron la fórmula en dos ocasiones.

8.- Jodie Foster dirigió dos capítulos

Además de sus directores de cajón, la serie contó con invitados especiales para dejar su visión en la serie. Una de ellas fue la actriz Jodie Foster, quien en dos ocasiones tomó el control de las cámaras. Incluso, el episodio ‘Lesbian request denied’ fue nominado a un Emmy en la categoría de Mejor dirección en serie de comedia.

9.- El amor traspasó la serie

El amor dentro del elenco traspasó la serie. Al menos dos parejas salieron del set tras convivir en las grabaciones. La primera de ellas se dio entre la actriz Samira Wiley que interpretó a ‘Poussey’ y la guionista de la serie Lauren Morelli.

La segunda pareja, y la más actual, está conformada por dos de los personajes más recientes. Vicci Martínez, quien personifica a ‘Papi’ y Emily Tarver, la guardia de la cárcel de Lichfield. Ambas forman hoy una amorosa pareja tras su participación en la serie.

10.- La séptima temporada podría ser la mejor de todas

En general, casi todas las temporadas de ‘Orange is the new black’ se han ganado la aprobación del público. Solo la quinta temporada ha registrado un bajo porcentaje de aprobación en Rotten Tomatoes, portal especializado en series y películas. Para su última temporada, la serie ya comienza a recibir las primeras criticas de expertos, que suman buenos comentarios, por lo que se espera que el cierre, tras siete temporadas, sea satisfactorios para los fans.

