11 ideas para remodelar tu baño fácilmente

Si bien no hay una regla de oro para decorar o remodelar un baño, ya que mucho depende de los gustos personales y el tamaño del espacio, te compartimos algunas ideas y tendencias para lograr que este espacio sea de ensueño en tu hogar.

“Hoy por hoy hablar del baño del hogar es hablar de estilo de vida, ya que es un espacio importante para las personas, quienes buscan más que nunca que sea un lugar con libertad y un lugar donde también se pueda disfrutar de la vida. Es un espacio que debe verse como algo relacionado al bienestar de las personas, como algo que puede aportar beneficios”, explicó en entrevista Valeria González, brand manager de Helvex by Design, unidad de negocio enfocada en interiorismo.

En ese sentido, explicó que el baño puede verse como una extensión de la comodidad de la recamara, al grado que muchas personas lo convierten en una especie de spa personal, un espacio en el que pueden realizar actividades como meditación y relajación. Además, señaló que actualmente no hay tantas reglas en cuanto al diseño del baño, antes era muy recto y definido, empezando por la configuración.

“En el baño tienes un espacio para ti, para consentirte y relajarte si así lo deseas. Por ello, de acuerdo a tu personalidad y gustos, piensa en cómo te gustaría que estuviera acondicionado para hacerte sentir bien, empezando por el look o estilo que deseas plasmar, que puede ser desde lo contemporáneo hasta lo clásico”, agregó Valeria González.

PUBLICIDAD

De igual forma, compartió algunos aspectos y consejos que debes tomar en cuenta cuando pienses en remodelar o redecorar tu baño:

El minimalismo no va con la cultura mexicana: Que no te de miedo jugar con colores y texturas, tanto en materiales, acabados, tecnología y grifería como en la decoración misma del espacio. “Todo el personal de Helvex y Helvex by Design tiene conocimientos de interiorismo, por lo que pueden ofrecer asesoría técnica y especializada”, destacó.

Pisos e iluminación: Procura que tengan cierto grado de antideslizamiento. Hay materiales que se pueden colocar en los pisos para evitar accidentes. Y en cuanto a la iluminación, hay una tendencia hacia la iluminación natural, la cual a su vez nos dicta los colores que más convienen por el diseño o por el tamaño del espacio. Como ejemplo, los acabados oscuros van mejor con un baño pequeño.

Espejos: Juega con los espejos, ya que son una parte importante del baño. Los hay de todos tamaños y se pueden incluso hacer a la medida. Para los gustos más exigentes, se pueden mandar a hacer en diferentes figuras y patrones.

Grifería: Los acabados en negro y mate están muy de moda, pero no tienes que limitarte. Hay piezas con salidas de muro, con salidas sobre la plancha o con salidas sobre la cubierta del lavabo. Incluso hay salidas de plafón. La grifería se puede convertir en un objeto estético dentro de la composición de un baño, sin perder el aspecto funcional. Son artículos que se pueden combinar con un buen acabando y con la cerámica adecuada para crear algo muy especial.

Mármol: Hay una tendencia hacia el uso de este material, pero hay que tomar ciertas precauciones, ya que es un material que requiere de cuidados y mantenimiento especiales. “En nuestro caso, ofrecemos un mármol con tecnología especial importado desde Italia, hecho con materiales reciclados de cantera. Es algo único en el mercado”, detalló Valeria González.

Regaderas: El tema de las regaderas es muy particular, pero se observa una tendencia hacia los platos cada vez más anchos. Si se instala en el en el plafón del baño, puede incluso llegar a dar una sensación de lluvia. Así mismo, hay diferentes chorros. Si la configuración lo permite, es posible colocar dos regaderas para que la pareja pueda tener una experiencia más completa y a la vez independiente. Es importante poder darte el tiempo para poder utilizar bien el baño y la regadera, ya que más allá de la función de bañarse puede convertirse en una experiencia.

Tinas: Hoy más que antes las tinas se utilizan fuera del área de la regadera, a modo free standing. Se pueden poner en el centro del cuarto de baño para que sea un objeto protagonista y hasta cierto punto aspiracional, independiente del área de la regadera. La mayoría de las veces ya no se tiene la idea de que sea una tina con jets, tipo jacuzzi, sino que sea una tina con un diseño original, un toque decorativo y donde te puedas consentir con aspectos de burbujas, aromaterapia, relajacion. Lo recomendable es bañarse antes de usar la tina.

Ensueño: Finalmente, los baños de más espacio y lujo pueden incluso incorporar un espacio cerrado para dispositivos o equipos de vapor o sauna.

Y para que el baño se convierta en el lugar de la casa favorito de los niños, Valeria González compartió los siguientes consejos:

Decoración divertida: el baño de los pequeños debe ser igual de atractivo que un cuarto de juegos. Ellos querrán pasar más tiempo en un lugar que les sea agradable visualmente. La decoración debe ir acorde a sus gustos e incorporar colores vibrantes y dibujos o personajes animados que llamen su atención.

Accesorios adecuados: el significado del baño diario es muy diferente para el adulto y el niño, así que los accesorios deben ir acorde al usuario. Las regaderas manuales son una alternativa para mayor seguridad y confianza, al tener el flujo de agua más cerca de su cuerpo versus la percepción de lejanía y fuerza que brinda una corriente proveniente de una regadera fija y alta para adultos.

Seguridad: en el caso de los pequeños que quieren experimentar el baño de forma independiente, es importante brindarles las herramientas adecuadas para hacerlo. Los pisos antiderrapantes evitarán resbalones indeseados causados por el agua acumulada en la superficie. Otra buena idea es instalar una barra de seguridad para que puedan salir de la regadera o tina de forma firme y evitar accidentes.

Te puede interesar: 5 tendencias en decoración de recámaras para niños

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí