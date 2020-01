‘1917’ de Sam Mendes da la sorpresa en los Golden Globes

La última entrega de los Golden Globes trajo grandes sorpresas entre sus ganadores. Las más notables de ellas fueron para la película de Sam Mendes, ‘1917’, que le dio el premio al Mejor Director, además del reconocimiento a la Mejor Película de Drama, desplazando a los favoritos de la crítica especializada.

Esta película de guerra se mantuvo en bajo perfil hasta la noche de los premios. A pesar de no ser favorita ante cintas como ‘The Irishman’, de Martin Scorsese, o ‘Once upon a time in Hollywood’, de Quentin Tarantino, el director logró tener el reconocimiento de la critica especializada.

Tal parece que los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que premian a lo mejor del cine y televisión fueron contra la lógica de los que se pensaron como favoritos de inicio. Este año, cintas como ‘The Irishman’, ‘Parasite’ o ‘Once upon a time in Hollywood’ tuvieron que irse con pocos reconocimientos pese a tener todo a su favor de inicio.

La cinta de Mendes se desprende de una anécdota que su abuelo, Alfred Mendes, le contó. La película cuenta la historia de dos soldados británicos que participaron en la Primera Guerra Mundial, en el año de 1917, los cuales tienen como misión entregar un mensaje al segundo Batallón del Regimiento de Devonshire. La trama sigue a estos personajes y las vivencias que pasaron para cumplir su misión.

‘1917’ comprueba que no hace falta tener grandes actores o una exagerada promoción para que la película sea exitosa. El trabajo que realizó el director al orquestar todos los elementos de la historia original logró el reconocimiento de la critica desplazando a los grandes favoritos.

La película llegará a México después de la segunda semana de enero. Por lo que hasta entonces podremos comprobar el valor que le han dado los expertos. Desde ahora hay que tenerla presente, ya que podría sorprendernos también en la esperada entrega de los Oscar.

