5 consejos para poner orden en tu clóset de manera definitiva

Seguro conoces a Marie Kondo, la joven japonesa que se hizo famosa a través de videos en YouTube que nos enseñaban a doblar la ropa de manera más eficiente. Después llegaron sus cuatro libros que pronto se convirtieron en best sellers porque, si de algo carecemos los humanos, es de orden en nuestros hogares.

En Forbes Life hemos hecho una recopilación de todas sus enseñanzas y hemos elegido las 5 que nos parecen vitales para mejorar nuestros clósets y mantener la cordura en la medida de lo posible cada vez que nos hacemos la tan temible pregunta de ¿qué me pongo hoy?

1. Lo que sobre, a la basura

Tener mucho de todo no es sinónimo de felicidad. Aléjate de las acumulaciones, nadie quiere tener un clóset a reventar porque lo único que sucederá es que toda su ropa se arrugará y nunca serás consciente de lo que tienes, por lo que siempre te pondrás lo mismo.

2. ¿Esto me hace feliz?

Si no sabes si deshacerte o no de una prenda hazte la siguiente pregunta: ¿Esto me hace feliz? Si la respuesta es sí, ni se te ocurra tirarla. Eso sí, debes de ser muy honesto contigo mismo y, para ello, se necesita mucha valentía.

3. Aprende a doblar tu ropa

Si quieres un clóset en orden esta es una de las premisas más importante. Marie Kondo es la reina de ello y si aún no has visto uno de sus videos, ya va siendo hora:

4. Conserva sólo lo que amas

Guardar las cosas en tu clóset sólo porque sí no es una opción. De hecho, es la peor opción de todas. Seguro tienes ropa que nunca te pones –y jamás te pondrás- porque cosas tan simples como que pica o no te gusta el corte. Piensa sólo en las prendas que te llenan de amor al ponértelas, esas son las que se deben quedar. Al resto dile adiós.

5. Deshazte de la ropa, aunque esté en buen estado

Esta es quizás una de las enseñanzas más difíciles de seguir porque nos han educado que es un desperdicio tirar algo que aún se puede usar. Si no te gusta una prenda, por muy bien que esté no debes tenerla. No es necesario que la tires a la basura, puedes donarla, llevarla a un contenedor de reciclado o incluso venderla en alguna tienda o web de segunda mano.

Así que es hora de poner orden y hacer de tu clóset un aliado.

