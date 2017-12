5 errores que la gente comete al tomar champagne

Los viejos hábitos son difíciles de cambiar y algunos de ellos no nos hacen ningún favor al momento de disfrutar un buen champagne. La próxima vez que compres esa botella de celebración, asegúrate de tener todo preparado para evitar cometer los siguientes errores.

La sirven muy fría

“No me gusta ponerla directamente en la cubeta con hielo” dijo Kathryn Coker, la cabeza del programa de vinos en Esters Wine Bar en Los Ángeles, uno de los mejores bares en California.

“Lo que más me gusta es abrirlo cuando está frío y dejarlo reposar sobre la mesa. Me gusta ver qué pasa cuando se calienta de forma natural a la temperatura de la bodega, alrededor de 12 grados “, dice Coker. “Todos los defectos salen y todos los matices se muestran”. A ella le gusta abrir Champagne cuando está a 7 grados, y luego volver a meterlo en la nevera cuando comienza a calentarse.

PUBLICIDAD

Matteo Lunelli, presidente y CEO de la empresa de vinos Ferrari Trento (sin relación con la compañía automotriz), recomienda guardar su botella en un lugar fresco y oscuro, y luego refrigerarla un noche antes de beberla. La temperatura final debe estar entre 6° C y 7° C. Solo tiene una advertencia: almacenar vinos espumosos en la nevera por mucho tiempo puede alterar el sabor.

“El corcho se puede secar debido a la falta de humedad y, a medida que los corchos se secan, el sello entre la botella y el corcho se afloja y el vino se oxida más rápido, cambiando sus aromas. También puede absorber sabores y perfumes de otros alimentos”.

Lunelli suministró Ferrari Trento a la Academia de Televisión de Estados Unidos este año para los Premios Emmy, lo que hizo que fuera la primera vez en la historia que un vino espumoso, no una champaña, fuera la bebida del brindis.

Revientan el corcho

Sí, parece genial. Pero no seas un héroe. “Nunca abro la champaña así, y ningún sommelier lo hará”, dice Coker. “Un sumiller siempre pondrá el pulgar en la parte superior y no lo quitará hasta que el corcho esté suelto”. Recomienda apuntar el biberón a 45 grados (teniendo cuidado de no apuntar directamente a nadie, por supuesto), y tener una servilleta de tela entre tu pulgar y el corcho. Luego, gira suavemente la botella, lo que te ayuda a tener mucho más control.

Te puede interesar: Aprende a montar la mesa navideña perfecta

Inclinan la copa

Entonces, hay diferentes puntos de vista aquí. Mientras que Ferrari Trento recomienda inclinar tu copa de champagne, como verás hacerlo a la mayoría de la gente, Coker no está de acuerdo. “Cualquier camarero inclinara la copa a 45 grados, como se hace al servir una cerveza, porque las burbujas golpean una mayor superficie de la copa, lo que reduce la cantidad de espuma y te permite verterla más rápido”, dice Coker. “Yo lo sirvo en una copa que está sobre la mesa, y esa es la forma correcta de verterlo”.

Agrega que intenta golpear los lados de la copa, si está vertiendo en una tipo flauta, lo que ayuda a que se disipen más burbujas. Tampoco desea verterlo y detenerlo, verterlo y detenerlo. “Técnicamente, deberías servirlo con solo una parada intermedia, lo que significa que lo estás haciendo muy lentamente”.

Llenan sus copas hasta el tope

Ferrari Trento recomienda llenar la copa a 10cl, lo que podría ser aproximadamente un cuarto del contenido. Eso es definitivamente menos que un vaso lleno y Coker está de acuerdo. “Trato de servirlo solo medio lleno”, dice ella. “De esa manera se mantiene frío y puedo rellenarlo más a menudo”. La idea aquí es que, si bebes tu champaña bastante despacio (como lo hace uno, porque es champagne), el líquido en el fondo será más cálido que el líquido frío en la parte superior, lo que significa que no está obteniendo una experiencia consistente al beber. Es mejor rellenar con más frecuencia. (Y realmente, no podemos decir que no a eso).

Lo sirven en una flauta de champagne

Quizás la recomendación más sorprendente en la que coinciden la mayoría de los enólogos y expertos, es que las flautas en realidad restringen el sabor de la champaña. La parte superior más estrecha restringe el aroma, lo que limita la experiencia del sabor. Matteo Lunelli tiene tanta confianza en este asunto que intentó importar copas de vino espumoso de Italia, similares a las copas de vino blanco, con una parte superior más angosta, para los Emmy 2017, sin que La Academia de Televisión estuviera de acuerdo.

“Prefiero beber Ferrari y todos los vinos espumosos de gama alta en grandes flautas de tulipanes o incluso copas de vino grandes, especialmente cuando degustas un Trentodoc vintage o de reserva o cuando lo combinas con comida”, dice Lunelli. Si bien él cree que las flautas enfatizan el “perlage” o efervescencia de un vino espumoso, también cree que aumentan la percepción de acidez. El uso de una copa más grande “mejora inmediatamente la experiencia de degustación y comienzas a pensar en el burbujeo frente a ti como un vino y no solo como un brindis”.

Coker está de acuerdo. “Realmente se puede apreciar la champaña como un vino cuando se sirve de esta manera, y no solo como una deliciosa bebida”, dice ella. “Por lo general, cuando pruebo un vino, huelo, giro, huelo. Cuando tienes una flauta, no puedes hacer eso y hay una cantidad tan pequeña de superficie expuesta al oxígeno. Se pueden liberar menos ésteres “. Coker señala el hecho de que, en Francia, casi siempre se sirve vino espumoso en un vaso de vino blanco. “La flauta es algo más americano”, dice ella.

Cristina Mariani-May, Co-CEO de Banfi Vintners, señala que lo mismo es cierto en Italia. “Allí, casi siempre verás el Prosecco y vino espumoso en una copa de vino blanco”, dice. “Al igual que con un vino espumoso, cuanto más respire un burbujeante, más expresivo será, tanto en los aromas como en el paladar, porque lo que huele es lo que sabe”.

Note de: Food & Wine

Por: Gowri Chandra