Aprende a montar la mesa navideña perfecta

En las fiestas decembrinas siempre es importante tener en cuenta la mesa que se va a presentar a los invitados a la hora de realizar un evento. Por ello, te presentamos una entrevista en exclusiva con el arquitecto Luciano Gerbilsky, quien de la mano de Casa Palacio, aborda este tema.

“El primer punto es saber qué tipo de cena vas hacer: formal o informal; también, saber qué tipo de gente va a asistir. Lo que más me gusta es tratar de diversificar el estilo, y por ejemplo, ésta es una mesa tirando a la formalidad nocturna, por ello, mezclamos elementos elegantes con algunos informales para destructurar un poco el evento y que la gente se sienta un poco más libre”, afirma.

Y continúa: “La cristalería es fundamental y depende del tipo de menú que vamos a preparar, ello para crear el maridaje perfecto de vinos y comida. También es muy importante la parte de cubertería: si vamos a colocar comida nocturna, por lo general lo que se necesita es algo más pesado, que le de relevancia. El tema de los manteles es delicado, a mí no me gusta tanto el mantel que cubre toda la mesa, me gusta más trabajar con capas o con un mantel individual que deje ver la mesa y resalte su diseño. La decoración de floristería también es muy importante para darle un poquito de frescura, así como los candelabros”.

“Es importante tener un tapete muy grande alrededor de la mesa que ayude a enfocarla, que resalte mucho el diseño de la puesta en escena. Si uno tiene una ventana, por supuesto, lo ideal sería tenerla cerca de ella, ya que la vista y las cortinas realzan el evento, si no, lo importante es rodearla con accesorios, por ejemplo, un biombo espejado que otorgue más amplitud y profundidad al espacio, y si se puede, complementar con un carro de servicio para tener a la mano cualquier cosa que se necesite”, comparte Luciano.

La mesa navideña que nos presenta Luciano de la mano de Casa Palacio fue inspirada en las fiestas decmbrinas y pretendió mezclar diferentes estilos con un enfoque elegante y atractivo que permita dejar la mejor impresión en nuestros invitados.

