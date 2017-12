La época decembrina es el momento ideal para obsequiar a los seres queridos el regalo perfecto; en esta ocasión, te recomendamos 5 perfumes para alegrar el olfato navideño.

Las marcas más codiciadas lanzan experiencias aromáticas que envuelven a los amantes del lujo en olores que evocan jardines y frutas mientras se mezclan con el sentido de la vista gracias a sus botellas.

Tiffany & Co.

Tiffany, una de las joyerías más importantes del mundo presenta su nueva fragancia en una botella digna de admiración que conquistará, especialmente, a las amantes de los diamantes. Su inspiración más fuerte: el famoso diamante amarillo.

Es una esencia atrevida creada por la maestra perfumista Daniela Andrier para Givaudan. Un perfume muy frutal y floral en el que sus notas de salida son de mandarina verde, mientras que en el corazón se encuentra la nota más importante, flor de Iris, el ingrediente estrella que remonta al año 1900, cuando la casa ganó el Gran Premio de la Exposición de París con un broche con flores de granate demantoide y zafiros de Montana.

Producido en Francia durante los meses de julio y agosto, el aceite esencial de orris se obtiene a través de un proceso de extracción por hidrodestilación único, exclusivo para la fragancia Tiffany. El toque final es una mezcla de almizcles suaves y pachuli que la convierte en uno de los mejores perfumes de la temporada.

Gucci Bloom

Es la primera fragancia de la marca creada por Alessandro Michele, inspirada en el espíritu femenino y la libertad, mientras se mezcla en los colores y decoraciones que el director creativo utiliza para vestir a las mujeres, como si estuvieran floreciendo.

“Quería una fragancia rica en flores blancas, que transporte a un jardín repleto de plantas. El jardín es tan hermoso como las mujeres, colorido, salvaje y diverso. Gucci Bloom huele a este jardín”, Alessandro Michele.

El maestro perfumista Alberto Morillas fue el responsable de plasmar la idea de Alessandro en la nueva fragancia. Es una mezcla de flores que va desde jazmín hasta una nueva planta descubierta en el sur de la India, Quisqualis Índica.

L’Homme Lacoste

L’Homme Lacoste fue creado para el hombre contemporáneo e inspirado en la tenacidad del cocodrilo de Lacoste. Tiene fragancias de mandarina y naranja dulce de inicio, mezcladas con ruibarbo y membrillo para dar una infusión de energía. El corazón tiene más especias, como pimienta negra, jengibre, jazmín y almendra.

El propósito es revelar a L’Homme Lacoste como un hombre fuerte y de carácter, mientras mantiene la elegancia atemporal y se mezcla con la base de la loción, que contiene entre otras cosas, madera y vainilla.

La Vie est Belle, Lancôme

Es uno de los perfumes más románticos del momento al mostrar el lado más femenino de la seducción. Esta filosofía se ve reflejada en el que ahora es el ícono Lancôme: el Iris Pallida de Florencia, uno de los ingredientes principales y más costosos en la fabrica de perfumes, de ahí proviene el aroma que florece y representa a la felicidad en su máxima expresión.

Notas:

Notas Transversales: Iris, finas delicias.

Notas Altas: Pera, zarzamora.

Notas de Corazón: Iris pallida, flor de naranjo y jazmín sambac.

Notas Base: Esencia de corazón de pachuli.

Emporio Armani

La marca que siempre ha celebrado la libertad, el amor, la juventud y el estilo urbano. Gracias a ello hoy en día es conocida por atraer a un público creativo y enamorado de la vida. Este año lanza fragancias que rinden el homenaje perfecto a esa filosofía: Because it’s you (para ella) y Stronger with you (para él), el regalo perfecto para disfrutar en pareja.

Because it’s you: un golpe de rosas directo a la nariz es lo primero que se puede notar, también cuenta con notas de neroli, frambuesa y vainilla. Este perfume quiere evocar a la feminidad con todos sus poderes de seducción, pero acompañada de la libertad de la juventud de la actualidad.

Stronger with you: una fuerza en sus notas es lo primero que se puede percibir; es simplemente irresistible y deliciosa, no hay palabras para explicarla porque es una versión única y original comparada a cualquiera de las lociones de Armani, un favorito y un must para todo hombre elegante, confiado y libre. Cuenta con notas de pimiento, salvia y vainilla.

