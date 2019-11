7 cosas que debes saber de ‘Doctor Sueño’

Danny Torrance regresa para contar su historia después de vivir una escalofriante experiencia en el hotel Overlook. El ahora adulto tratará de encontrar un poco de paz después de vivir la horrible experiencia narrada en ‘El resplandor’. A continuación te contamos siete cosas que debes saber de ‘Doctor Sueño’.

1. El famoso Colorado Lounge del hotel Overlook regresa en la película Doctor Sueño. La producción tardó seis semanas en recrearlo para grabar con éxito las escenas que involucraban al hotel.

2. En algunas escenas las luces intermitentes daban mensajes en clave Morse. Entre ellos, la fecha de cumpleaños de Stanley Kubrick y las palabras y frases REDRUM, Room 237 y All work and no play. Todos, elementos importantes de la película ‘El resplandor’.

3. El departamento de diseño y producción no dejó pasar ningún detalle para que el filme mantuviera la esencia de la película de culto que le antecede. Por ejemplo, para obtener el mismo modelo de la máquina de escribir que utilizó Jack Torrance el equipo tuvo que viajar hasta Alemania.

4. Danny Lloyd, el niño que interpretó originalmente a Danny Torrance en ‘El resplandor’, hace una breve aparición.

5. Danny Torrance trabaja en una casa de asistencia para ancianos, acompañando y reconfortando a aquellos que están por llegar al final de sus vidas. En su labor lo ayuda un gato de nombre Azzie, probablemente, una versión corta del nombre del arcángel de la muerte Azrael.

6. Las escenas con gatos fueron difíciles de grabar, ya que tenían que hacer contacto visual con sus compañeros de escena y había veces que se tardaban hasta 15 minutos para conseguirlo.

7. Terry Notary, instructor de posturas, trabajó con los actores del clan True Knot para lograr los elementos no humanos de sus personajes al momento de comunicarse y moverse.

No te puedes perder la película Doctor Sueño. Descubre qué pasa después de la traumática niñez de Danny Torrance.

