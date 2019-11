‘Doctor Sueño’… ¿mantiene el resplandor de su origen?

El filme de culto ‘El resplandor’ brilla más que nunca con ‘Doctor sueño’. La más reciente adaptación cinematográfica de otro libro de Stephen King con el mismo nombre, se hace presente en las salas de cine para recordarnos el legado que dejó Stanley Kubrick hace casi 40 años.

Protagonizada por Ewan McGregor, ‘Doctor sueño’ es una película que no busca dar continuación a ‘El resplandor’, es una cinta que, apegada al libro de Stephen King, logra consolidarse entre los planteamientos de la película de 1980.

Llevar ese libro a la pantalla representaría todo un reto. Para lograr que ‘Doctor sueño’ funcionara, se necesitaría forzosamente hacer una relación con su antecesora, lo que desembocaría en comparaciones inminentes.

La trama de esta nueva película ocurre años después de los hechos sucedidos en el hotel Overlook. Danny Lloyd, sumergido entre los fantasmas de su vida actual con el abuso alcohol, busca una redención intentando liberarse del pasado que marcó la vida de su familia.

Pero más allá de liberarse de aquellos fantasmas, los tendrá más cerca que nunca. Su actual posición lo lleva a conocer a una niña, que como él, tiene el don del ‘resplandor’, como él siempre lo llamó.

Amenazada por un grupo de seres que consumen este poder de otros como ellos, ‘Abra’ y Danny los enfrentarán desde el lugar donde todo comenzó. El personaje de Eward McGregor, saldará así una deuda que tiene con un personaje de ‘El resplandor’ que regresa.

Es inevitable no haber tenido las referencias del libro anterior o de la película. Ante eso, el director Mike Flanagan -reconocido por la serie de Hill House de Netflix- hace un perfecto equilibrio entre los signos y elementos que exaltara Kubrick. Su inigualable sello se hace presente, pero la influencia de la película anterior no ha pasado desapercibida.

Es necesario especificar que si no has leído el libro, tengas presente que ‘Doctor sueño’ es una historia que forma parte del universo de ‘El resplandor’, pero que tiene su independencia. Aún así, el homenaje que brinda el director es respetable a lo largo de la cinta creando tensión, suspenso y momentos de desenfreno en sus personajes.

El visto bueno de Stephen King

A unos días de su estreno, el maestro del terror, Stephen King, ya ha dado su punto de vista. Pese a que los críticos están divididos, para el creador del libro en el que se basa la historia, solo ha habido reconocimiento al trabajo del director. Trabajo que con anterioridad había elogiado cuando Mike Flanagan presentaba ‘La maldición de Hill House’ en Netflix.

“Las primeras reacciones a Doctor Sueño son nada menos que extáticas. Encantado por Mike Flanagan y compañía”, manifestó en su cuenta de Twitter.

The first reactions to DOCTOR SLEEP are nothing short of ecstatic. Delighted for Mike Flanagan and company.

— Stephen King (@StephenKing) October 26, 2019