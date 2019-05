7 cosas que no sabías de ‘Us’, la película más terrorífica de 2019

‘Us’, considerada la película más terrorífica de los últimos tiempos, llega a nuestro país. Desde su estreno en Estados Unidos esta cinta protagonizada por Lupita Nyong’o ha destacado. El motivo: mostrar una revolucionaria mirada al cine de terror con referencias a las películas clásicas del género.

Quienes han tenido la oportunidad de verla aseguran que ‘Us’ cumple con los requerimientos del género. Ello al mantener a los espectadores en suspenso utilizando el terror psicológico como su aliado. Además de la premisa de que no hay peor muonstruo que nosotros mismos.

Detrás de esta nueva cinta se encuentra el talento del director y escritor Jordan Peele, quien ya se apunta como una de las nuevas promesas en la creación de cine de terror. A continuación te presentamos siete cosas que probablemente no sabes del reciente estreno de ‘Us’, la cinta considerada la más terrorífica del año.

Detrás de ‘Us’ se encuentra el talento de su director, Jordan Peele. Él, sorpresivamente, ha logrado destacar en el género de terror después de una carrera en el mundo de la actuación, particularmente en la comedia. Su primera cinta, ‘Get out’, no solo sorprendió a la critica, sino que se coló en las nominaciones al Oscar en la categoría de Mejor Película. Una nominación que hacía tiempo no ocupaba una película de terror.

Para su segunda cinta, ‘Us’, el director presenta una nueva historia donde tiene presente a su mejor aliado: el terror psicológico. Con él, ha logrado crear ambientes donde el espectador se sumerge en la trama creando confusión al mostrar pequeños respiros de tranquilidad que vienen seguidos de momentos tensos.

Peele ha logrado incorporar, tanto en su primera cinta como en esta, referencias de otras cintas clásicas del género. En esta ocasión son notables ciertas referencias a ‘El resplandor’ o ‘Pesadilla en la calle Elm’, aunque también ha incorporado referencias de otros géneros con películas como ‘Los Goonies’.

Por segunda ocasión, el director ha mostrado que sus películas van más allá de ser simples filmes de terror. Las temáticas que abordan muestran una crítica sobre cómo ha sido tratada la comunidad afroamericana en la industria.

La visión del director ha sido en todo momento dar presencia a la comunidad afroamericana en sus películas y, por el momento, descarta que alguna de sus próximas producciones esté protagonizada por algún actor blanco, ya que como llegó a comentar, “esa historia ya ha sido vista muchas veces”.

La película tuvo su estreno en Estados Unidos hace unos meses, logrando en su primer fin de semana una recaudación histórica que la posiciona como la película de terror con el mejor estreno de la historia. ‘Us’ logró desbancar a ‘A Quiet Place’ recaudando más de 70 millones de dólares en su fin de semana de estreno y se espera repita la misma hazaña en los países a los que llegará.

Descabellado o no, la nueva película de Jordan Peele parece tener una relación con la serie del momento, ‘Game of Thrones’. Eso al menos para la protagonista Lupita Nyong’o, quien hace unos meses mostrara el sustento de su teoría a través de su cuenta de twitter.

La actriz relacionó a los personajes malvados con los caminantes. Según Nyong’o, la relación se basa en similitudes como las que siguen. Ambos tienen una mirada aterradora, el uso de un arma distintiva, la necesidad de crear una guerra, su manera de vestir y una característica fatal: no paran hasta matar a todos.

Coming to think of it, the Tethered (#UsMovie) and the White Walkers (#GameOfThrones) have quite a bit in common:

1. They come in silence but not in peace

2. They won't stop until they kill errrrrrrrrybody

3. They wear block colors pic.twitter.com/skChsjmZfW

— Lupita Nyong'o (@Lupita_Nyongo) April 28, 2019