7 datos curiosos de la exposición El Mundo de Tim Burton

Una de las exposiciones más populares de los últimos meses, El mundo de Tim Burton, está próxima a cerrar su ciclo en nuestro país. Será hasta el próximo domingo 8 de abril cuando esta exitosa muestra del enigmático director reciba a sus visitantes en las instalaciones del Museo Franz Mayer.

Bocetos, esculturas, dibujos, pinturas y proyecciones, son solo algunas de las piezas que dan testimonio de la mente creativa del director de grandes cintas como “El joven Manos de Tijera”, “Alicia en el País de las Maravillas” y “El Cadáver de la Novia”, entre otras igualmente célebres que integran la filmografía de Burton.

Si aún no has visitado esta gran exposición -que difícilmente regresará a nuestro país-, te dejamos algunos datos curiosos que seguro no conocías y que explican por qué esta muestra ha roto récords de asistencia.

1. Es única. Si bien esta exposición ha recorrido otros países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Japón, Alemania, Hong Kong y Australia, ninguna de estas versiones ha sido como en nuestro país, ello porque la curaduría para la exposición mexicana incluyó piezas que nunca antes se habían presentado en otros países, además de algunas piezas relacionadas con nuestro país; ello por la relación y admiración de Tim Burton con México, expresada en temas como la muerte y, en especial, los luchadores.

2. Incluye el “rojo Burton”. Usualmente el director da un vistazo a la exposición antes de que se inaugure en las nuevas sedes, y en México, el mismo Burton pidió algunos cambios de última hora, en especial el tono de color rojo. Así es, algunas de las piezas dentro de la obra no tenían el llamado “rojo Burton”, por lo que el director pidió fueran cambiadas a la tonalidad que a él le gusta.

3. Aloja piezas emblemáticas. Dentro de la exposición existen piezas únicas que solo conocedores de la trayectoria del director logran descubrir, por ejemplo, el títere de Jack, de la película “The Nightmare Before Christmas”, además de ser uno de los utilizados en la película, es uno de los pocos que quedan en el mundo. Solo un par de ellos permanecen después de que Disney perdiera gran parte de los elementos de la producción en un incendio. No solo esta pieza es especial, también lo es un autorretrato titulado “El hombre de verde”, el cual marca un suceso trágico en la vida de Burton y es una representación de cuando su abuela falleció.

4. Resguarda la obra de artistas invitados. Después de inaugurada, la exposición incluyó una sección de trabajos seleccionados con influencia en el trabajo del director para crear un apartado dentro de la misma exposición. Los trabajos incluyen desde obras de fotografía y escultura hasta pintura, y fueron un requisito de selección para la Master Class que ofreció Tim Burton, quien tras ver la calidad de los mismos consideró incluirlos en la exposición, en el segundo piso del museo.

5. Incluye un jardín interactivo. En la exposición en México se mandaron a realizar reproducciones de algunos personajes del mundo de Tim Burton; estas esculturas tomaron exterior e interior del Museo Franz Mayer como una manera de ofrecer a los visitantes la oportunidad de poder tomar alguna fotografía, ya que las piezas de la sala no pueden ser fotografiadas. La serpiente de desierto que sobresale en la fachada es tan singular que en ninguna otra parte del mundo en la que ha estado la exposición se ha visto algo parecido. Tanto le gustaron a Burton las obras realizadas por “El Volador”, compañía mexicana, que eligió algunas para su colección personal.

6. Vende souvenirs con diseño mexicano. Los souvenirs, camisetas, bufandas y cuadernos, entre otros artículos, son diseños exclusivos presentes solo en esta exposición. Fue el mismo Burton quien autorizara los diseños de los souvenirs que solo se venden en México, por lo que si asistes no dudes en comprar alguno de los recuerdos, ya que no los encontrarás en ninguna otra parte.

7. Es la exposición más visitada del museo. El mundo de Tim Burton es sin duda la exposición más visitada del Museo Franz Mayer. A diario, desde su apertura en el pasado mes de diciembre, miles de personas, hasta 3 mil diariamente, han podido tener la oportunidad de presenciarla. Los organizadores prevén que el estimado de 300 mil asistentes será fácilmente rebasado al final de la exposición, lo que la posiciona a México como el tercer lugar entre los países donde más ha sido vista esta muestra.

