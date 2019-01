9 cosas que no sabías de ‘Club de Cuervos’, la serie de Netflix

‘Club de Cuervos’, la serie que conquistó a Netflix, llega a su final. Y el estreno de su cuarta y última temporada confirma el éxito de una producción de la cual seguramente hay muchos datos que ni siquiera imaginas.

Hablar de ‘Club de Cuervos’ es hacerlo de un proyecto que llegó hace cuatro años para transformar la manera en que se producían series en nuestro país. Por ello, conversamos con Gary Alazraki y Moisés Chiver, productores de la serie, para descubrir más detalles en torno a la producción.

A continuación te compartimos nueve datos que rodean a ‘Club de Cuervos’, la serie que conquistó a la plataforma de streaming más importante del mundo.

1.- Petición directa de Netflix

Hace poco más de cuatro años la plataforma de streaming tenía la visión de expandir la producción de contenido original. Entonces, eligió a México para hacer su “experimento”, mencionan los creadores de ‘Club de Cuervos’. La petición llegó directamente al equipo creativo liderado por Gary Alazraki y fue muy clara: hacer una versión en serie de ‘Nosotros los Nobles’, una de las películas más vistas en México y también producida por el equipo de Alazraki.

2.- El origen de la historia

Para los creadores, utilizar de nuevo a los personajes de ‘Nosotros los Nobles’ para una serie no era algo que les llamara la atención. Por ello, después de que un conocido de Gary le cuestionara sobre qué pasaría si Javi Noble heredera un equipo de futbol, se despertó en él la idea que dio origen a ‘Club de Cuervos’. Idea que lleva en esencia a los personajes de su popular película al mundo del futbol, el deporte más popular del país.

3.- Fue la primera serie original internacional de Netflix

La llegada de ‘Club de Cuervos’ a Netflix le brinda el título de la primera serie original producida para la plataforma fuera de Estados Unidos. Además, fue la primera serie hablada en español bajo encargo de la compañía. Su éxito abrió la puerta a nuevas producciones en otros países, incluidos Francia, Colombia y Brasil.

4.- Isabel Iglesias iba a ser interpretada por otra actriz

Aunque la serie no representaría un retrato de ‘Nosotros los Nobles’, sí llevaría a sus dos los protagonistas. Para Gary Alazraki era más fácil volver a trabajar con Luis Gerardo Méndez y Karla Souza, por lo que los consideró desde un principio para encarnar a los hermanos Iglesias. Después, Karla abandonaría el proyecto tras quedar seleccionada en el piloto de la serie americana ‘How to get away with murder’. Fue entonces que Mariana Treviño se quedó con el personaje, y no sólo mejoró las expectativas, sino que se adueñó del mismo hasta darle su toque personal.

5.- La primer temporada estuvo a punto de no ser concluida

La poca experiencia en este tipo de proyecto por parte de sus creadores estuvo a punto de ocasionar que la serie no se concluyera. Al tener un presupuesto muy limitado en la primera temporada tuvieron que solicitar favores para terminar las grabaciones.

6.- La serie cerró con más de 90 personajes

Cada temporada de ‘Club de Cuervos’ traía consigo la integración de nuevos personajes que se convirtieron en entrañables para sus seguidores. Personajes que además fueron el parteaguas de futuras producciones. Los creadores estiman que para la cuarta temporada se habían creado más de 90 personajes.

7.- ‘La balada de Hugo Sánchez’ y ‘Yo, potro’, los frutos de la serie

La gran respuesta de la serie trajo consigo el nacimiento de dos nuevos productos. Ambos, creados a raíz de dos personajes que integran el elenco original de ‘Club de Cuervos’. Con ello, se hizo historia nuevamente en Netflix al tener el primer spin off de una serie original de la plataforma. Estas producciones son ‘La balada de Hugo Sánchez’ y el primer falso documental, ‘Yo, Potro’.

8.- Cuervos, de la pantalla a la realidad

Bastaron un par de temporadas de ‘Club de Cuervos’ para que el club de futbol inexistente en la Liga Mexicana se hiciera realidad gracias a la piratería. Así es, la camiseta del club deportivo fue víctima de la piratería y apareció a la venta en diferentes lugares del país, incluso antes de ser contemplada como un producto comercializable. Después de la tercera temporada, los creadores se asociaron con una empresa de uniformes para equipos y se recreó el diseño original de los cuervos en una camiseta profesional.

9.- Nuevo Toledo, la ciudad que no existe

La serie no sólo puso en la mira a las producciones mexicanas. También, gracias a ‘Club de Cuervos’, podemos hacer referencia a Nuevo Toledo, el lugar donde se desarrolla la historia. Aunque este lugar no existe en el territorio mexicano, la ciudad ficticia es una mezcla de locaciones en Tepotzotlán, Puebla y Pachuca.

