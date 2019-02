Alfa Romeo gana el premio al mejor auto clásico del mundo

Ocho autos clásicos compitieron por el galardón ‘The Peninsula Classics Best of the Best’. De ellos, el Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta de 1937 resultó ganador y fue premiado en el hotel The Peninsula París como el mejor auto clásico del mundo.

Para William E. Connor, presidente y CEO de William E. Connor & Associates Ltd, y cofundador de The Peninsula Classics Best of the Best Award, la elección del ganador fue acertada. Al respecto, dijo: “es un ejemplo perfecto del tipo de automóvil que inspiró la creación del premio que celebra el diseño y la ingeniería en autos de este calibre”.

Los méritos el campeón

Descubre los secretos que guarda el icónico auto distinguido como el mejor de entre los mejores clásicos del orbe.

1. El auto ingresó en la carrera por el premio luego de ser nombrado “Best of Show” en el 2018 Pebble Beach Concours d’ Elegance.

2. Este modelo fue diseñado por Ingegner Vittorio Jano para competir en la carrera de autos deportivos Mille Miglia (Mil Millas). Carrera que se disputó en Italia veinticuatro veces entre 1927 y 1957; trece antes de la Segunda Guerra Mundial y once desde 1947.

3. El Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta ganó de manera absoluta la Mil Millas en 1935, 1936, 1937, 1938 y 1947.

4. Fue desarrollado por la automotriz italiana Carrozzeria Touring, establecida en 1925 en Milán.

5. La automotriz fue la primera en obtener la licencia del sistema de carrocería ligera cubierta de tela de Charles Weymann. Después desarrolló su propia construcción ‘Superleggera’.

6. Patentado en 1936, el sistema ‘Superleggera’ consiste en un marco estructural de tubos de acero de pequeño diámetro que se ajustan a la forma de la carrocería del automóvil y están cubiertos por paneles de carrocería de fina aleación que fortalecen la estructura.

7. Es el primero de los cinco Berlinettas conocidos construidos en el chasis Lungo. Es el automóvil al que Touring se refiere como el comienzo de los ‘Superleggera’.

8. Es propiedad de los coleccionistas David y Ginny Sydorick con residencia en Los Ángeles, California.

Después de la gran revelación, los invitados a la fiesta de entrega del premio, disfrutaron de la creatividad musical de la DJ Hannah Bronfman.

