Los ‘Best of Show’ de los concursos élite de todo el mundo han sido revelados como nominados para el premio ‘The Peninsula Classics Best of the Best’ 2018. El ganador será revelado en el hotel The Peninsula París, el 7 de febrero de 2019, tras ser elegido por un panel conformado por 26 líderes en diferentes campos de especialización.

Los vehículos clásicos nominados son…

1. 1929 Duesenberg J/SJ Convertible de Murphy, Restaurado por Bohman: Amelia Island Concours d’Elegance

2. 1956 Ferrari 250 GT Coupé de Zagato: Cavallino Classic

3. 1958 Ferrari 335 S Spyder de Scaglietti: Concorso d’Eleganza Villa d’esta



4. 1928 Mercedes-Benz 680 S ‘Boat Tail’ Roadster de Barker: Concours of Elegance Hampton Court Palace



5. 1972 Monteverdi 375L High Speed de Fissore: Goodwood Cartier Style et Luxe Concours d’Elegance



6. 1937 Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta de Touring: Pebble Beach Concours d’Elegance



7. 1953 Lancia Aurelia PF200C Spider de Pinin Farina: The Quail, A Motorsports Gathering



8. 1933 Bugatti Type 55 Roadster de Jean Bugatti: Salon Privé

Elegir el “mejor de los mejores clásicos” parece una tarea compleja, por lo que resulta entendible la incorporación de dos líderes más en el jurado: Laurence Graff y Peter Marino.

Laurence Graff es uno de los diamantaire más reconocidos del orbe. Desde que fundó su negocio en 1960, ha crecido hasta convertirse en una de las joyerías más importantes del mundo, y en junio de 2013 recibió un OBE por sus servicios. Una de sus adquisiciones más recientes es el Lesedi La Rona de 1,109 quilates, el diamante en bruto más grande descubierto en más de un siglo.

Peter Marino es fundador de una de las firma de arquitectura más sobresalientes con sede en Nueva York. Actualmente colabora en dos de los proyectos de The Peninsula Hotels: The Peninsula London y The Peninsula Yangon. Reconocido por sus contribuciones culturales, fue recientemente nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia.

‘The Peninsula Classics Best of the Best Award’ es uno de los galardones más codiciados del mundo en términos de autos clásicos, impulsado desde 2015 por Michael Kadoorie, presidente de The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, y los cofundadores William E. Connor II, Bruce Meyer y Christian Philippsen, quienes comparten la pasión y apreciación del automovilismo de alto nivel, la preservación del patrimonio y los proyectos de restauración impecables.

El Bugatti ganador del año pasado surgió de entre las puertas de una caja de 3×2 metros diseñada específicamente para este fin. ¿Qué sorpresa habrá en la ceremonia de entrega del galardón patrocinado por The Peninsula Hotels? Seguramente una dotada de lujo y exclusividad. Mientras tanto, para ti ¿cuál es el mejor clásico nominado?

