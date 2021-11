Alonso Ruizpalacios: Entre la realidad y la ficción

Los asistentes toman su lugar, las luces se desvanecen y el proyector se enciende. Un poema se hace presente, como si fuese un presagio de lo que puede suceder; o, tal vez, una advertencia de que las cosas no siempre son lo que parecen. El sonido estridente de las sirenas de una patrulla de policía inunda la sala del Cine Tonalá, en compañía de las luces rojas y azules características que se funden con la oscuridad. Es momento de jugar con las expectativas, de observar y cuestionarnos con Una película de policías, el más reciente trabajo cinematográfico del director mexicano Alonso Ruizpalacios.

Después de presentarse en diferentes escenarios internacionales, como el Festival de Berlín y el de San Sebastián, donde recibió importantes críticas y reconocimientos, la cinta dio inicio a sus primeras proyecciones aleatorias en varios puntos del país, antes de su gran llegada al mundo del streaming, de la mano de Netflix.

Una película “hecha para México”, como estableció su creador, es el siguiente paso de una fructífera carrera que suma éxitos en la pantalla grande con Güeros y Museo. En esta ocasión, Alonso Ruizpalacios se sumerge en un sector polémico de la sociedad mexicana, como lo es el cuerpo policial, para transformar la visión de violencia y corrupción que lo rodea.

Foto: Oswaldo Ramírez.

Tras bambalinas, Forbes Life se reúne con quien es considerado parte del grupo de talentosos creadores nacionales contemporáneos. Aquí reconoce Ruizpalacios que, a diferencia de sus otros proyectos, Una película de policías surgió como una necesidad de “sentirse útil” tras investigar casos de corrupción en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Así, sumó a las productoras Daniela Alatorre y Elena Fortes, reconocidas figuras del cine documental, para “hacer algo que no sólo fuera entretenimiento”.

A lo largo de cuatro años (dos de ellos, de intensas investigaciones), el equipo exploró múltiples rutas creativas hasta dar con las piezas que dieron un rumbo más claro al proyecto. Más allá de conseguir un experimento con buenos resultados, el filme se hace de los mejores elementos de un documental, con tintes de ficción, para contar la historia de Teresa y Montoya, dos policías de la Ciudad de México.

Foto: Cortesía Netflix.

“Ha sido un viaje prolongado. Todas las películas lo son… Por lo menos, las mías. Durante dos años, entrevistamos a especialistas en seguridad pública y platicamos mucho con policías, antes de agarrar la cámara. El desafío era encontrar los personajes indicados. Contemplamos muchos perfiles, pero, cuando conocimos a Teresa y Montoya, fue muy claro que la película tenía que tratarse de ellos”, destacó el cineasta.

Deconstruir Percepciones

La cinta, que ha llamado la atención desde su primera proyección, se presenta como un documental, pero incluye recursos que enriquecen la trama, como la intervención de actores (Raúl Briones y Mónica del Carmen), para contar lo que los testimonios, por sí solos, no iban a lograr.

“Originalmente, iba a ser un documental ‘derecho’. Pero, al final se convirtió en un proyecto que fue tomando su forma, encontrando su camino a través de ponernos retos y buscar maneras creativas de resolverlos”, reveló el director egresado de la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres, Inglaterra, primer mexicano en obtener el título de Bachelor of Arts in Acting de esa institución.

Era la primera vez que el creador apuntaba al género documental, lo cual resultó ser algo muy provechoso. “Fue gozoso el proceso; muy retador todo el tiempo. Digamos que me hizo salir de mi zona de confort, de la ficción. El hecho de no ser documentalista me dio cierta ventaja; no tengo un nombre en ese ámbito, y eso, lejos de ‘apañarme’, me liberó creativamente”.

Foto: Cortesía Netflix.

No obstante, Ruizpalacios considera que siempre hay mucho de documental en la ficción. “Por más que estés haciendo una cosa muy elaborada, muy artificiosa, siempre hay un elemento de realidad que está allí. En Una película de policías, además, hay algo impredecible. Lo cierto es que siempre me ha gustado probar los límites entre la realidad y la ficción”

El proyecto dio al cineasta mexicano la oportunidad de llevar más lejos dicha premisa, con todo y lo complejo que fue conseguir el acceso a la policía y a las situaciones de riesgo, además del manejo presupuestal. “Éramos un equipo chiquito y fuimos resolviendo todo de maneras ingeniosas”, afirma.

Alonso Ruizpalacios no cree en los mensajes en las películas. Más allá de esta perspectiva, estima que la cinta propondrá al espectador un viaje que quizá lo enfrentará con sus propios prejuicios e ideas. “Escuchar y ver a los ojos a la persona detrás del uniforme de policía… eso es lo que hace la película. Es un intento por reconstruir los mitos e ir debajo o más allá del cliché”.

Del cine al streaming

Foto: Oswaldo Ramírez.

Para Ruizpalacios, no hay nada que iguale la experiencia que aporta el cine proyectado en la pantalla grande. Él recuerda que esa idea poética fue punto de partida de su iniciación en el considerado Séptimo Arte. Sin embargo, que Una película de policías llegue al catálogo de Netflix lo entusiasma, pues conoce el alcance del streaming.

“Para mí, el mejor mundo es aquel en donde [salas de cine y plataformas digitales] sean un complemento; en el que uno no remplace al otro. Creo que la gente no va a dejar de ir al cine… porque es un evento especial. Pero es igualmente emocionante pensar que tu película puede estar en tantos países, en tantas casas simultáneamente y generar una conversación”.

Una película de policías emprende su marcha en México, consciente

de que el espectador nacional será su principal crítico. Esto, mientras Ruizpalacios acuña nuevos proyectos en su mente. El cineasta tiene claro que estos proyectos deberán cumplir un criterio central: “ser algo que le

guste al público, que le apasione; que le quite el sueño”.

