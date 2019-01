Para Carsten Höller, los museos y galerías son lugares de experimentación que ofrecen “un espacio y un tiempo donde puedes probar cosas que no puedes probar de otra manera”. Algunas de sus obras se basan en experimentos históricos, incluidos los realizados por psicólogos de la Gestalt a principios del siglo XX. Sin embargo, a diferencia de un científico, Höller nunca recopila datos. El enfoque, así como el “material de trabajo” de su obra de arte variada e interactiva, es la experiencia personal.

Sí, una experiencia de la que podrás ser partícipe a partir del 23 de marzo de 2019 con la exposición “Alucinaciones”, que será instalada en el Museo Tamayo. A través de un parque temático edificado con transparencias, objetos confusos y salas giratorias, Höller abre la oportunidad de realizar una travesía de una dimensión a otra con toda libertad, aunque con el riesgo de desorientarte en el camino.

Hongos gigantes que cuelgan del techo se imponen sobre el espectador y dejan al descubierto el afán observador del entorno natural del artista con formación científica y título avanzado en entomología agrícola que surgió como una figura importante del movimiento de Estética Relacional de la década de los noventa junto a talentos como Rirkrit Tiravanija y Andrea Zittel, por crear obras que fomenten experiencias de grupo compartidas y conexiones entre los miembros de la audiencia.

De sus obras icónicas, The Slide at the Arcelor Mittal Orbit consiste en el tobogán de túnel más grande y más alto del mundo que creó con la ayuda de Anish Kapoor: una escultura en la que puedes viajar por dentro y que logra transformar por completo la percepción de la realidad por medio de lo que Höller llama diapositivas; además del Golden Mirror Carousel que te regresa a la infancia por medio de “un sueño” de nostalgia.

Qué decir de la suite privada construida para dos personas como parte de una pieza de instalación para el Museo Guggenheim de Nueva York. Psycho Tank, un grupo de privación sensorial donde sus visitantes flotaban sin peso en la superficie en una experiencia fuera del cuerpo. Todas sus obras se caracterizan por sus instalaciones tecnológicamente complejas que incorporan regularmente edificios, iluminación y juegos de computadora.

Höller ha sido objeto de grandes exposiciones de museos en todo el mundo, incluyendo MASS MoCA, la Tate Modern y el Guggenheim en Nueva York, con obras que desafían los sentidos y que resultan ser de lo más esperado en México en este 2019. ¿Estás dispuesto a ponerte a prueba?

