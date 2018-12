‘Aquaman’ podría ser la mejor película del Universo DC

Tras los desafortunados esfuerzos de DC por levantar las producciones de su universo de Superhéroes (a excepción de ‘Wonder Woman’) con historias como ‘Justice League’, ‘Batman’ y ‘Superman’, entre otras, tal parece que la mala racha ha llegado a su fin al considerar las primeras reacciones de su próxima película, ‘Aquaman’, a la cual la crítica especializada ubica como como “la mejor película después de The Dark Knight”.

Así es, la película en individual de uno de los integrantes de la ‘Liga de la Justicia’, ‘Aquaman’, estaría conquistando a los primeros críticos que han tenido la oportunidad de verla antes de su estreno, el cual se espera llegue a las principales pantallas el próximo 21 de diciembre.

Entre estos primeros comentarios destaca la actuación de Jason Momoa, además del casting que se reunió para lograr esta espectacular película dedicada al rey de los mares y océanos, que, como pudimos observar en el filme de la ‘Liga de la Justicia’, el personaje de Aquaman habría cambiado su apariencia radicalmente atendiendo a la que se le conocía en los cómics.

#Aquaman is the best DC movie since The Dark Knight.@creepypuppet delivers a swashbuckling epic full of big emotion, gorgeous undersea visuals, exciting action, and lots of laughs.

WB should be handing the DCEU reins to James Wan, he's proven he can, ahem, right the ship. pic.twitter.com/4hjxdmNLDf

— Tom Jorgensen (@Tom_Jorgensen) November 26, 2018