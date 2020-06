Isaac Hernández nos cuenta los despertares que inspiran sus días en tiempos difíciles

La libertad es un eje rector en la vida de Isaac Hernández. Pasar varios días entre las paredes de su domicilio en Londres no ha sido sencillo para él, pero afronta la situación con entereza. “Entro a la cuarentena y pienso que es una oportunidad para entrenarme como lo hacía en mi casa cuando era un niño, retomando las bases del ballet, lo que me dio tanta seguridad. En lo personal, he vuelto a las cosas simples, a entender lo afortunado que soy al poder tener espacios donde puedo bailar”.

La figura principal del Ballet Nacional de Inglaterra se distingue por superar a diario sus potencialidades. Para Isaac, practicar con rigor es el único camino para mantenerse en forma y lograr el perfeccionamiento técnico. “A pesar de lo que venga para el futuro, siento que tengo posibilidades para salir adelante. He bajado las aspiraciones en muchas cosas, pero no los estándares”, afirma y resalta la disciplina que lo ha formado.

Esa templanza queda al descubierto en las ejecuciones que comparte a través de sus redes sociales. El gusto por transmitir su experiencia, por difundir las artes escénicas, es un aspecto que ha desarrollado desde la infancia. Su rostro se ilumina de alegría y emoción cuando narra a Forbes Life los recitales gratuitos que organizaba con su familia. “Todos mis hermanos y yo de pequeños tocábamos un instrumento, piano o guitarra clásica. Abríamos las puertas de nuestra casa y mi mamá conseguía las sillas y nosotros montábamos el escenario… Y todo lo hacíamos por el puro placer de saber que con eso contribuíamos con nuestra comunidad; que los vecinos pudieran ver que habían mil y un maneras de vivir la vida”.

Esas experiencias le dieron las bases para impulsar Soul Arts Productions, Despertares y otros proyectos enfocados a impulsar el ballet de una manera diferente en México. Pero, sobre todo, le han permitido dar movimientos de integración determinantes para aprender a conocerse más y tener la motivación necesaria para enfrentar cualquier circunstancia. “Debemos tener la capacidad de asimilar lo bueno, aunque sea poco y limitado durante esta situación [generada por el covid-19]. En el momento en el que pierdes la esperanza y la voluntad de superarte, se complica todo”, acentúa el bailarín mexicano que ha destacado por su talento en prestigiosas compañías de todo el planeta, entre ellas, la Ópera de París, el Mariinsky Ballet, el Ballet Nacional de Holanda y la Ópera de Roma.

Para Isaac, el esfuerzo, la disciplina, el carácter, la libertad y los sueños, son elementos interconectados que crean la fórmula que inspira su vida. Con ella, ha construido una realidad que le ha brindado reconocimiento y satisfacciones personales y le ha permitido llevar el nombre de México a los escenarios más reconocidos del mundo.

“Este es un momento histórico que nos toca a nosotros sacar adelante como generación. Hay que poner mucha atención, porque pocas veces nos toca vivir algo así: ser responsables de que lo que venga sea mejor”. De ahí lo importante que resulta para él generar confianza y crear comunidad en la industria cultural. “En este sentido me parece que las artes serán esenciales para el regreso a la normalidad”.

INSPIRACIÓN COMPARTIDA

¿Cuál es la lección personal más importante que aprendiste de la pandemia?

Que la única manera de transmitir un mensaje positivo es siendo honesto con lo que soy y hago.

¿Cuál es tu mayor inspiración para hacer frente a las adversidades?

Una frase que alguna vez me compartió un amigo: “Entender que por muy malos que parezcan los tiempos, pasarán. Y que lo mejor es estar física y mentalmente preparado para reiniciar tu vida”. También la he tenido presente en mis momentos de éxito, porque finalmente es algo que pasa y hay que prepararse para hacer frente a nuevos desafíos.

¿Cuál es tu visión del México post pandemia?

Vienen años difíciles para la economía global, pero como mexicanos tenemos la capacidad de salir adelante en situaciones adversas.

Concluyó que el futuro plantea una serie de desafíos que habrán de impulsar la creatividad de la industria; una industria que deberá ser valiente para defender las actividades culturales y demostrar que el arte es energía capaz de generar movimiento en favor de las sociedades.

“Hay que poner mucha atención porque pocas veces nos toca vivir algo así: ser responsables de que lo que venga sea mejor”

